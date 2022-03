´Tenderete’ es una escuela y sigue siendo un fénomeno social»

Acostumbrado a recibir tantos galardones y premios por su trabajo como productor televisivo de programas dedicados a la difusión del folclore y de las fiestas populares, ¿cómo recibe este Roque Nublo Folclórico que le concede el Cabildo de Gran Canaria?

Es una satisfacción que te premien por un trabajo que has hecho durante casi 50 años. Como decía Di Stéfano: yo no sé si me lo merezco o no, pero yo lo cojo.

Le conocemos sobre todo por ‘Tenderete’, ¿qué supuso este programa para usted?

‘Tenderete’ era una escuela para todos, porque fue un fenómeno social y sigue siéndolo. Fue el vínculo que tuvo el pueblo de verse retratado en un programa de televisión y ser protagonista a la vez. Ese es el secreto de ‘Tenderete’ porque no hay público, porque todos, de una forma u otra, participan.

¿Es fácil lograr el apoyo para sacar adelante esos programas o series como ‘Canarias en América. El otro archipiélago’?

Era complicado, no por el dinero sino por la censura. Tenga en cuenta que el programa ‘Tenderete’ era un falso directo, de tal forma que lo que sucedía en el estudio se reproducía dos minutos más tarde. Se ponía una cinta grabadora y lectora que recorría todo el plató.

¿Y porqué?

Por si se producía algún grito de ‘Viva Canarias libre’ o alguna expresión parecida.

¿Cómo se le ocurre recorrer América para contarnos la vida de esos canarios que un día tuvieron que emigrar?

Eso fue un castigo. Venía de La Palma de realizar un ‘Tenderete’ donde se reflejaba como se dedicaban al folclore distintas familias, y a alguien se le ocurre que había que elevarle el nivel. Se pensó en hacerlo en el teatro Pérez Galdós, a lo que respondí que poner la actuación en un lado y el público en otro sería un recital y no ‘Tenderete’. Se armó un lío, hice una carta y se entendió que no era procedente, era en 1985, y me quitaron del medio del programa. Entonces me propone un amiga que tenía un trabajo justo para mí, que consistía en recorrer América buscando la diáspora de los isleños, con la música de Teddy Bautista y los guiones de J.J. Armas Marcelo. Eso fue una tabla de salvación para mi porque seguía con ese vínculo, y porque me enriquecía, porque las islas se ven mucho mejor de fuera, porque no hay tanto ombliguismo.

De todos modos usted ya conoció de joven desde dentro como se desarrollaba la vida en la capital grancanaria .

Bueno, empecé con mi padre, delegado de la Federación y periodista, en el viejo Campo España, que era el palacio de deportes de la época donde corrían los galgos, había boxeo, y lucha. Así iba oyendo historias de los luchadores y de mucha gente, y cuando entro en televisión se me refresca todo lo que había estado oyendo y lo que he hecho es enriquecerlo, con lo que he ido conociendo no por ‘Tenderete’ que la gente me asocia porque fue más popular, pero es más importante ‘Senderos isleños’ que luego continué en la Televisión Canaria con ‘Andar Canarias’.

¿Se jubila y le quedan ganas de seguir con la jiribilla del folclore?

Me fui de Televisión Española porque no apostaron por un programa como ‘Senderos Isleños’. Se cuestionaba hasta porqué se hacía los sábados. En ese momento estaba haciendo gestiones para ver si a Tenderete le daban la Medalla de Oro o el Premio Canarias. Al final, arranqué de Televisión Española con 58 años.

¿ Y de lo que ha podido conocer de los cantos de las islas qué copla le ha llegado más?

La última entrevista que hice fue en la casa de María Mérida, recientemente fallecida, y cantó una copla sobre la tragedia familiar que se sufre por la droga. La copla es sencilla, el hijo que está metido en la droga en un momento de lucidez necesita a la madre y le canta: Madre siéntese a mi lado, y cánteme una folía que estoy muriendo de pena, que su voz es mi alegría.

Se emociona.

Es que hay muchas canciones que te dejan mucha huella.

¿Cómo cuáles además de esta de María Mérida?

Pues estaba grabando ‘La Bodega de Julián’ y traje aquí a Gáldar al Claca, ya muy mayor, y cantó una copla sobre la tragedia que vivía que decía: Ya me estoy haciendo viejo, la vejez no tiene atajos, ya me salen los conejos y los mando para el carajo, por eso los miro y los dejo.

¿De tantas voces que ha oído supongo que alguna le habrá sorprendido más?

Pues la de Dacio Ferrera, Juan Luis ‘El minuto’, de Los Sabandeños. También recuerdo la historia de un niño de cuatro años que llegó con la abuela a pedir que si podía cantar en ‘La Bodega de Julián’. Estaba solo el niño con la abuela, acompañado de una guitarra, y cantó una folía. Y cantó el Día de Canarias y fue un espectáculo. Hace poco le entrevisté y me dijo que no canta por un problema en la voz, y está dedicado en cuerpo y alma al baile.

¿Tocaba en casa de pequeño la guitarra o el timple?

¡Qué va! ( Risas). Desafino con todo. De joven no se me daba ningún instrumento, y apenas acertaba con los palillos. Y si ya cantaba..(Risas). Pero es verdad que me gusta mucho oir nuestra música popular

¿Y qué recuerda cuando en los años sesenta esos grupos de música y baile iban hasta el puerto a cantar a los turistas?

Aquello era todo un tòpico, estaba todo muy preparado porque Néstor Álamo había hecho el Bodegón,junto al Hotel Santa Catalina, la Casa Fataga, Casa del Turismo hoy, a la entrada del muelle de Santa Catalina. Se iba a mostrar ese tipismo a los turistas. Se iba a recibir a los barcos ingleses. Me acuerdo de llevarlos a los cambulloneros para que compraran. Era entretener al turista, bailar y cantar, fue el momento en que se apostó por el turismo. Hoy eso se ha perdido porque hoy el folclore está más centrado en el espectáculo que en la raíz del folclore. No se puede estar toda la vida haciendo palmas, o haciendo gritas como decía Lothar, tienes que evolucionar, pero una cosa es eso y otra la de gorgoritos que se hacen, Antes oías a cantar a alguien una folía, preciosa, de Gáldar y sabías de donde era cada canción, y ahora todo el mundo canta igual, se crean las escuelas y todo es igual. Cuando estás metido en esto de verdad, lo vives. Recuerdo un pastor de Ajey, en Lanzarote, que ensayaba los bailes con las cabras por la noche, es el mejor bailador que he conocido.

¿Lo que si se le dió bien de joven fue distribuir la prensa inglesa?

Fue un amigo de mi padre que le propuso distribuir en dieciséis punto de la capital el Daily Telegraph, el Sunday Telegraph y el News the World, que representaban la casa Elder. Mi padre cobraba 700 pesetas y trabajaba como un enano, y yo cuatro mil pesetas. Distribuía esos periódicos desde el 55, con doce años, hasta el 71.

¿Qué opina de que en las romerías populares todos se vistan ahora igual ?

Pues que flaco favor le hacen a los artesanos. No digo que vayan de punta en blanco, pero se debe cuidar esa vestimenta, y darse cuenta de que el carnaval es una cosa y el folclore es otra. Que no se pinten un bigote por favor, ni que se lo pinten al niño para que parezca mayor. Hay que ser naturales y pensar cómo no se trata de llevar un uniforme.

¿Y ahora a qué se dedica?

Pues mire, mi mujer hizo un blog en 2009, y estoy ahí metido, Escribo de folclore, de tradiciones y costumbres. En eso estaba cuando me llamó el presidente del Cabildo a comunicarme el premio. No lo esperaba. Sin embargo, si esperaba el Premio Canarias y no lo conseguí para ‘Tenderete’ y para Fernando Díaz Cutillas. Me queda esa pena, porque me quedé con muchas firmas que habíamos recogido, pues parece que no se puede dar ese premio a una persona fallecida.