El turismo volverá a los tribunales si se prorroga la concesión a la cementera

La compañía turística Propiedades Cordiales S.L. volverá a los tribunales si el Ejecutivo regional decide finalmente prorrogar la concesión del puerto de Santa Águeda, en San Bartolomé de Tirajana, a la empresa Cementos Especiales de las Islas (Ceisa). «Si el Gobierno de Canarias decide prorrogar lo improrrogable eso sería un nuevo acto administrativo que llevaríamos a los tribunales, ahora sí aportando los títulos de propiedad que acrediten que somos perjudicados y nuestra condición de interesados», manifestó este lunes Nicolás Villalobos, director general de beCordial Hotels & Resorts, uno de los socios de esta compañía. El empresario se ha pronunciado así días después de conocerse que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recursos de casación con el que la empresa reclamaba que la concesión terminó el 10 de marzo de 2020 y no el 28 de octubre de 2022, como señala Puertos Canarios. Una vez concluya la concesión pasará a puerto deportivo, según establece el planeamiento urbanístico.

«Si el Gobierno toma esa decisión, Dios no lo quiera, se desplegaría la acción pública y cualquier ciudadano podría recurrir esa decisión, y nosotros como Propiedades Cordiales y como particulares iríamos a los tribunales, esperando eso sí que ahora obtuviéramos la tutela judicial efectiva», sostuvo Villalobos, «porque hasta ahora, de una manera absolutamente sorprendente y kafkiana se nos ha sustraído nuestro derecho a esta tutela por no aportar los títulos de propiedad que justificasen nuestra condición de interesados». El empresario turístico ha sostenido que los inversores han vivido «con cierta angustia» todo el procedimiento judicial para reclamar el fin de la concesión del puerto a la cementera.

«No hay accesoriedad»

En declaraciones a este periódico, Villalobos insistió en que la prórroga no es posible porque la concesión está vencida desde 2020. «No se puede prorrogar lo que ya no existe», dijo, y también argumentó que Ceisa ha «pretendido vestir que la prórroga es por accesoriedad» de la concesión del puerto a la cantera. «Eso es absolutamente anti jurídico porque entre los dos títulos concesionales no existe ninguna relación jurídica de accesoriedad». El empresario recordó además que si se concede la ampliación del permiso el Gobierno estaría «vulnerando el ordenamiento urbanístico» puesto que los planes urbanísticos establecen un destino turístico para este enclave desde 2004. «Espero que no se dé el caso y que el Gobierno entienda y ampare el principio de legalidad y lo previsto en la normativa urbanística, que busca especializar la mejor franja del litoral de la zona sur», añadió. Eso no quiere decir, puntualizó Villalobos, que no quieran «molienda de puzolana en nuestra isla; la queremos pero en otro emplazamiento».

Por otro lado, el coordinador general de Ceisa, Claudio Piernavieja, volvió a manifestar el «reconocimiento del Supremo sin fisuras a la fecha del fin de la concesión. En declaraciones a la Cadena Ser, Piernavieja mostró su deseo de que la resolución de los informes que elabora el Gobierno de Canarias «sea favorable al interés industrial». «Somos optimistas», dijo, al tiempo que confió en que la inadmisión del recurso de casación por parte del Supremo «sirva para que no se vuelvan a utilizar expresiones erróneas y confusas como que la concesión está caducada o que estamos en precario porque estos términos han generado incertidumbre en las más de 600 familias que dependen de nuestra actividad».

En los mismos micrófonos, el consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, explicó que a final de marzo se elevará al Gobierno regional la propuesta de la comisión interdepartamental que estudia la situación del puerto para que tome la decisión definitiva. «Soy consciente de que será imposible lograr unanimidad sobre este asunto, pero si hay puntos de encuentro que no quepa duda de que vamos a trabajar en esa dirección», afirmó, pero que se pueda conseguir o no es distinto; sería buena encontrar una solución en que todo el mundo quepa, aunque no sea de la forma en que les gustaría, porque estaríamos llegando a un acuerdo de interés general para todos». Franquis sostuvo que se «explorarán todos los escenarios» para que la propuesta que se eleve al Gobierno «se acerque a las demandas que plantean» ambos sectores.

La semana pasada el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación interpuesto por Propiedades Cordiales después de que el tribunal de primera instancia y el TSJC también los rechazasen al considerar que carecía de legitimidad activa para reclamar el fin de la concesión por falta de documentación suficiente en el escrito que presentó. No obstante, en ninguna de las ocasiones los jueces han entrado a pronunciarse sobre el contenido de la denuncia.