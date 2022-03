Medio centenar de empleados de dos hoteles de Playa del Inglés denuncia su expulsión sin saber por qué

Se han quedado fuera de sus puestos de trabajo de un día para otro y sin saber exactamente por qué. Medio centenar de trabajadores de los hoteles Parque Paraíso I y II, en Playa del Inglés, en San Bartolmé de Tirajana, denuncian que, pese a estar dados de alta en la Seguridad Social, no pueden acceder a realizar sus labores porque la empresa propietaria del establecimiento no les permite la entrada. Todo ello, refieren, por discrepancias empresariales entre la sociedad propietaria del complejo y la compañía que tenía subcontratada la gestión y explotación del mismo. Así, se sienten víctimas de las desavenencias entre ds empresas pues ahora se encuentran en un «limbo».

El problema nace, explica Sergio de la Cruz, uno de los portavoces de los trabajadores, del conflicto entre las dos emprpesas. El 28 de febrero, la empresa subcontratada dio de baja a los trabajadores, quienes entraron de alta nuevamente con la compañía dueña de los establecimientos, propiedad de una empresaria alemana. Pero posteriormente, el 4 de marzo, la propiedad solicitó a la Tesoreria General de la Seguridad Social la revocación de las altas tramitadas por su empresa «ya que no procedía la tramitación de dichas altas» debido a las «ilegalidades cometidad» por la empresa explotadora de los complejos «cuando procedieron con las bajas de todo el personal con clientes dentro de los hoteles y con efectos retroactivos».

A día de hoy, aseguran los trabajadores, la Seguridad Social no ha aceptado esa solicitud y todos continúan dados de alta pro sin poder trabajar. Por este motivo llevan cuatro días acudiendo a las puertas de los complejos para hacer acto de presencia en su jornada laboral y que la compañía no les pueda acusar de ausentarse de su puesto. «Ahora los trabajadores estamos en el limbo; no podmos denunciar despido improcedente ni podemos arreglar el paro porqu estamos dados de alta», cuenta el portavoz.

La inspección de Trabajo acudió al establecimiento y los trabajadores esperan ahora por un informe de este organismo

Durante la mañana de este martes acudió a uno de los complejos la inspección de Trabajo, que convocó a ambas partes y reclamó a documentación a la empresa propietaria de los complejos. Ahora los trabajadors esperan por un informe d este organismo, mientras tantos ya han empezado a interponer denuncias a título particular.

Ese limbo en el que denuncian encontrarse los trabajadores ocasiona, cuentan, que ya no vayan a cobrar sus nóminas este mes y eso afecte a sus bolsillos y al mantenimiento de sus familias. Entre los trabajadores hay quienes tienen antigüedades en la empresa de más de 30 años e incluso quienes llegan a los 44 años trabajando en el establecimiento. Este periódico ha intentado recabar la versión de la dueña de los complejos y contactado con la empresa que los explotaba, sin éxito.