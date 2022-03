El Cabildo le entrega el reconocimiento Roque Nublo Turístico. ¿Cómo lo recibe?

Estoy muy contento, por supuesto, después de tantos años vinculado al sector turístico y tras haber cumplido 96 años, ¿qué le parece? Indudablemente es una satisfacción porque toda mi vida la he dedicado al turismo y a mi familia. Y no solo tengo este premio. En 1969 el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, me entregó la medalla al mérito turístico por contribuir al desarrollo turístico de Gran Canaria.

¿Cómo recuerda los comienzos de su familia en el turismo?

Mi padre trabajó como jefe de cocina en el Hotel Santa Brígida, donde ganaba 300 pesetas, y en el Hotel Santa Catalina y con sus ahorros compró un solar en la carretera del centro, en una finca del marqués de Asialcázar. Allí montó un bar y cuando yo me incorporé a trabajar con él después de salir de la Escuela de Comercio monté una pensión con nueva habitaciones. El primer turismo con el que trabajé fue con el británico y con el de Dakar.

¿Y cómo llegaban a usted?

Mis primeros clientes fui a buscarlos a pie de barco al puerto. Un día fui a la Junta de Turismo, que estaba en el Parque Santa Catalina, y un conocido me preguntó que por qué no iba al muelle cuando llegaban los barcos turísticos. Y eso hice; fui y me puse en las escalerillas de los barcos, donde llegué siendo un chiquillo de 30 años, y preguntaba a los turistas si deseaban una habitación con desayuno, almuerzo y cena por 45 pesetas. Oiga, venían y llenaba las habitaciones, los primeros en el año 51. Con eso cubría desde febrero a septiembre. Los primeros turistas que se alojaron en mi casa eran los británicos que venían a jugar al golf y franceses que venían de Dakar. Por esa época, acabada la guerra de Corea, también apareció por aquí un militar sueco que participó en ella, el capitán Harding, que empezó a preguntar si en el Sur había playas donde hacer turismo nudista y él fue el primero en practicarlo.

Con el dinero que ganó en esas habitaciones siguió invirtiendo.

Si, hice 12 apartamentos en Santa Brígida, arreglé y amplié los salones y en vez de tener un bar ya monté el restaurante Fonda Monte. Aquí fue donde empecé a trabajar con turismo escandinavo.

«La primera fiesta local que se promocionó a los escandinavos fue la de Santa Lucía»

Tiempo después, en 1971, da el salto a Maspalomas. ¿Por qué y cómo le fue?

Porque Las Canteras se moría en beneficio del sur después de descubrir que el clima era mejor allí durante gran parte del año. Allí empecé con el restaurante El Alpendre del Amo, que ahora tengo cerrado y en venta. Los comienzos en el sur eran extraordinarios, se movía mucho dinero con los turistas. Y venían porque todos los años antes del verano iba a Islandia, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia a hacer promoción de Gran Canaria. Los escandinavos eran una mina de oro y hoy también lo siguen siendo.

¿Cómo eran esos viajes de promoción y cómo se vendía la isla por entonces?

Gran Canaria no tenía competencia en ninguna isla. Yo iba y vendía un destino con sol, alegría, música y alcohol, todo lo que al turismo escandinavo le gustaba. Este tipo de turismo empezó a venir con un barco noruego, el Venus, cada 15 días. A partir de aquí el turismo en la isla se impulsó con las fiestas locales y la primera de ellas fue la de Santa Lucía, con mucha tradición en Suecia [de hecho este municipio está hermanado con la localidad sueca de Luleå]. En 1962, un grupo de personas de Las Canteras organizó una excursión a Santa Lucía con un grupo de noruegos y al llegar pasaron por la panadería olieron a carne de cochino asado y quedaron encantados. Por la noche, cuando volvieron por Santa Brígida a cenar en Fonda Monte me preguntaron si era capaz de asar un cochino, así que fui a un chiquero en Tafira, compré uno, lo asé y lo vendí; el éxito fue tal que estuve asando cochino 40 años.

Ahí nació su famosa fiesta del cochino.

Si, y luego la trasladé al restaurante de Maspalomas. La fiesta del cochino era un espectáculo de flamenco, música canaria y humor donde servíamos cochino asado. Una vez llegamos a reunir a 900 personas y a vender 80 patas de cerdo. Yo mismo trabajaba en el escenario toda la noche y proponía juegos como el de la silla o la conga y los turistas lo pasaban en grande. Era algo innovador y muchos turistas repetían. Por 250 pesetas tenían comida, vino y espectáculo.

Los años pasaron y se creó la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), de la cual usted fue su primer presidente. ¿Cómo fueron los comienzos de la organización?

A finales de los años 70 había un interés cada vez más creciente por el turismo y cada vez más personas fueron abriendo establecimientos. De repente nos encontramos con una huelga en el hotel Ibarra Don Miguel, el primero en el sur donde los trabajadores hicieron una huelga en las vísperas de navidades y paralizaron la industria. Así que comenté que había que crear un grupo de empresarios para contrarrestar todo lo que se nos venía encima con los sindicatos. Así, nos unimos unos cuantos empresarios y se celebraron unas elecciones en las que salí elegido como presidente, cargo que ocupé desde 1980 a 1984.

«Estoy muy feliz con lo que he hecho y con el Alpendre del Amo estuve muy contento»

¿Cómo era el turismo de entonces con respecto al de ahora? ¿Ha notado cambios? ¿Somos un destino turístico a la altura del que reclaman los visitantes?

El turismo es el mismo: clientes que gastan dinero y que vuelve si se les trata bien. Y vuelven, siempre ha sido una explotación rentable. El sector se ha mantenido y además hemos mejorado el destino con nuevas infraestructuras, no podemos dejar los muebles viejos, debemos ofrecer confort. Todas las islas son atractivas y también las personas que trabajan para atender a quienes nos visitan; quien crea que somos déspotas, malcriados o ladrones se equivoca, tenemos una forma de ser y de tratar a las personas con cariño y respeto. Y a futuro debemos mejorar aún mas, porque si los prioritarios o directores de negocios no se proponen una actualización permanente no vendrán los clientes.

En el Sur hay un mal enraizado: las guerras empresariales provocan la paralización de inversiones. ¿Qué opina?

¿Quién no tiene celos en la vida? Lo único que deben hacer los empresarios es esmerarse y que los turistas se vayan contentos.

¿Está satisfecho con su contribución al turismo?

He sido un hombre feliz. La única desgracia que he tenido es que perdí a mi hijo Antonio Luis en un desgraciado accidente en Agüimes. Estoy muy satisfecho con lo que he hecho y con mi Alpendre del Amo fui muy feliz durante todo el tiempo que pude explotarlo.