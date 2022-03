Desde que apenas tenía cinco años él sabía que no era él, que era ella. Era Isabel Torres, recientemente fallecida. Y a medida que fue madurando tenía cada vez más claro que el cuerpo que le había tocado no era el que ella sentía que debía tener, una idea en la que se reafirmó con el paso del tiempo hasta que a sus 18 años inició y completó la transición para adaptar su físico a su identidad sexual. Tras esa intervención, Isabel Torres, Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria desde 2021, vivió una vida plena que también dedicó a ayudar a los demás, con especial sensibilidad hacia los niños, pues fueron muchas las madres y padres que recurrieron a ella para encontrar asesoramiento sobre la disforia de género.

«Era muy consciente de que era un referente LGTB y cuando la llamaban los padres ella misma se sorprendía por esas tantas otras realidades», cuenta Maru García, amiga y casi hermana, la mujer que la cuidó y acompañó hasta el final de sus días. El pasado 11 de febrero Isabel falleció a los 52 años víctima de un cáncer de pulmón con metástasis sin poder recoger el Can de las Artes, el reconocimiento del Cabildo por su lucha en favor de la igualdad y su interpretación en la serie ‘Veneno’.

Nació el 14 de julio de 1969 en Las Palmas de Gran Canaria y siempre tuvo el control de su vida, era portento y coraje, con un carácter fuerte, determinante. «Tenía una personalidad arrolladora, nadie la dominaba ni controlaba y por eso vivió como le dio la gana y no le faltó nada por hacer», cuenta su amiga. Su condición de mujer trans la llevó a ser una gran activista por los derechos de este colectivo sobre todo después de convertirse en 1996 en la primera canaria que logró que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le reconociera su derecho a adaptar su DNI a su identidad sexual y en 2005 se convirtió en la primera persona trans en presentarse a la gala de la Reina del carnaval capitalino.

Sin embargo, en esos momentos no fue consciente de que estaba haciendo historia. «Se dio cuenta a posteriori de que lo que había conseguido marcaba un hito, porque ella solo actuaba como una niña que quería ser mujer y que se estaba buscando la vida para conseguirlo», relata Maru, «ella se movía según su instinto y voluntad y sin darse cuenta iba sumando logros gracias a su coraje; solo quería salir adelante y mientras lo hacía arrastraba con ella una importante visualización del colectivo trans».

Cuando Isabel consiguió ser Isabel comenzó a convertirse en un icono transexual en el sur de Gran Canaria, en los ambientes LGTB, y de allí dio el salto a la televisión anotando a su currículum su participación en programas como Channel Nº4, Dónde estás corazón o Nos vamos pa’la playa, entre otros. Isabel siempre fue una mujer con un gran interés por el mundo del espectáculo y su vena de artista no solo la mostró en la pequeña pantalla sino también en el mundo de la radio y las pasarelas. «Fíjese si tenía interés por el espectáculo que con 16 años tuvo el primer karaoke del barrio de San Juan», recuerda su amiga con humor, «sin saber hablar inglés, cantaba las canciones como si las supiera». Su apariciones en los medios las compaginaba con su labor como empresaria, ya que dirigía un negocio para profesionales de la peluquería.

El tiempo hizo que fuera gozando de cierta popularidad. «No se le subió a la cabeza con prepotencia, pero ella sabía quién era, de lo que era capaz y se hacía valer; era famosa porque se lo había ganado, porque era capaz de interactuar y marcar la diferencia», recuerda la amiga con la que durante la adolescencia llegó a firmar un pacto de sangre.

Isa, como ella la llamaba, siguió disfrutando la vida con diversas intervenciones en el cine con papeles en Photos (1996), Camino a la locura (2008), Los brazos de Venus (2010), Horror Story (2009) y 8 años (2021). Pero no es hasta 2020 cuando Isabel interpreta a Cristina Ortiz, su gran personaje, en la serie ‘Veneno’, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, un papel con el que logró el premio Ondas y Hoy Magazine. «Isa bordó ese papel porque tenía un interior de artista tremendo y pudo demostrar su potencial», cuenta Maru. Para Isabel interpretar este papel supuso «todo». «Fue una persona que siempre necesitó el reconocimiento del público». Pero la alegría por el éxito de la serie se estancó cuando conoció, en marzo de 2020, que padecía un cáncer de pulmón. «Cuando me dijo que estaba malita yo no me lo podía creer», recuerda su amiga. «A mi me queda la alegría de que, a pesar de todo lo trágico, Isabel pudo disfrutar de su éxito y sé perfectamente que tuvo una muerte dulce».

Y es que a Isabel la serie que protagonizó le dio la vida y le ayudó a soportar y sobrellevar la enfermedad que tiempo después acabaría con su vida. «La entrada de la enfermedad en mi vida fue un jarrón de agua fría, no sabía que hacer [...] lo que me dio valor para seguir adelante fue pensar que estaba rodando la serie de mi vida», confesó ella misma en el programa ‘Sábado Deluxe’ el pasado mes de noviembre, días después de anunciar que los médicos le habían dado apenas dos meses de vida. Isabel sintió orgullo por el trabajo que realizó en su paso por la serie que la llevó al éxito nacional porque ‘Veneno’ «va a quedar para que la gente tenga conciencia de lo difícil que es ser una persona transgenéro».

Un mural y una calle para Isabel Torres El IES Ana Benítez de Lomo Apolinario ha hecho un reconocimiento a Isabel Torres con la colocación de una placa con su nombre en una de las callejuelas internas que separan los distintos módulos de bachillerato y educación secundaria en este centro. Esta placa se colocó ayer para recordar a la artista en el 8-M, el Día Internacional de la Mujer, y destacar su lucha y labor diaria en pro de la igualdad y los derechos de las personas. Por otro lado, el Gobierno de Canarias, el Cabildo y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en una actuación conjunta, diseñarán un gran mural para ensalzar la figura de la actriz y presentadora, según informaron fuentes municipales a este periódico. Todavía no se ha decidido el barrio donde se ubicará. | R.T.G.

En esa última intervención en televisión, Isabel sostuvo que estaría «totalmente preparada para marcharme tranquilamente». «Si hay algo espiritual en todo esto, me siento orgullosa de que Dios me haya dado la capacidad para acompañar a Isabel en el paso de este mundo al otro», añade Maru.

Isabel Torres fue presentadora, actriz, modelo y empresaria, y en todas las facetas de su vida supo rodearse de los mejores contactos para salir adelante. El pasado 11 de febrero la luz de Isabel de apagó, pero en su tierra ha dejado el recuerdo de una persona que luchó para ser reconocida como una mujer valiente, de bandera y referente para el colectivo transexual.