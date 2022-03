Lo imagino de pequeño en la playa de San Andrés enamorándose del timple al compás de las olas, fíjese usted.

En San Andrés pasé unos buenos años, en la época de la adolescencia, un momento jovial y parrandista. Pero lo cierto es que si bien nací en Arucas mi infancia estuvo compartida con Gáldar.

Entre dos aguas, pues.

No tanto. Siempre han combinado muy bien las cebollas de Gáldar con el ron de Arucas.

¿Quién le acunó la música?

La primera persona que me puso un instrumento en mis manos fue Juanito Gutiérrez, que era líder de Los Hijos de la Noche, una formación de los años 50 del siglo pasado que hacían mucha serenata y bailes de cuerda, y que fueron los precursores de grupos como Los Cebolleros.

¿Qué le embelesó?

El timple que mi madre quiso tocar. Nosotros pertenecíamos a un matriarcado de Gáldar presidido por mi bisabuela Antonia Rosa, que era tremenda. Y un tío mío le encargó un timple a mi madre, pero cuando Antoñita lo vio se lo quitó porque decía que eso solo lo tocaban las mujeres del barranquillo. Ese timple pasó al ajuar y es el que luego uso con Juanito, con siete u ocho años. La cosa es que mucho más tarde, cuando dirijo la escuela de música de Arucas ejerzo de profesor de mis padres y ahora ella toca el timple y la contra, y mi padre el laúd.

Ese primer timple va adquiriendo su sustancia.

Por personas como Antonio Hanna, profesor del colegio La Salle, que me influyó mucho y que alumbró muchísimas inquietudes a los alumnos que pasaron por sus aulas. Sin olvidar la sección infantil de la agrupación folclórica Pancho Guerra, en San Andrés, donde se enseñaba a los niños a tocar instrumentos tradicionales.

Dígame, ¿uno se hace artista o viene así de fábrica?

No lo sé, porque en mi casa habían solo dos instrumentos y mi curiosidad. Me acuerdo de enredar con un xilófono que me regalaron en Reyes para reproducir melodías de algunas series de televisión, como El gran chaparral, o series como Lucecita. También recuerdo de ponernos cuando la marea llena en el fuerte de San Andrés unos cuantos amigos como José Caballero o Fernando Benítez, hoy uno de los belenistas más grandes de Canarias, y nos poníamos a dar un discurso o a cantar y creer que aquella ola que finalmente chocaba contra el muro era toda una ovación. Se ve que ahí ya soñábamos con ser artistas.

Y empieza con Naife

Sí, en el instituto Domingo Rivero formamos el grupo Naife entre profesores y alumnos, con la música de Marcos Hormiga. Grabamos un disco que se llamaba De pe a pa, que era cuando estaba la Legión en Fuerteventura y fuimos el Día de la Paz a presentarlo a Tefía, en una época de festivales muy reivindicativos, como los de El Refugio con Los Granjeros, Taburiente o Mestisay, entre otros, en donde la música popular estaba al servicio de lo social.

Ahí existe un elenco de la tierra que quizá no se vea en otras comunidades, ¿o es una falsa percepción?

La música popular bebe de lo folclórico para ofrecer su mensaje. Y en este aspecto los grupos de música popular en Canarias tienen muchísimo más movimiento que en la península, donde se concretan en tunas o en cuarentunas, pero emulando a grupos como Los Gofiones o Los Sabandeños. Así que en cuestión de grupos per cápita Canarias se lleva la palma con pasmosa diferencia.

«Mi Roque Nublo en realidad es el reconocimiento al trabajo musical de tantos anónimos»

Pero lo curioso es que usted iba para matemático.

Fui a La Laguna a compaginar los estudios de guitarra clásica con matemáticas, pero me terminé decidiendo por la música. Allí pertenecí durante cuatro años a la Agrupación Folclórica Universitaria, donde han pasado casi todos los mejores exponentes de lo grupos más señeros del archipiélago, como Mariví Cabo, Domingo Rodríguez El Colorao, José Manuel Ramos, Benito Cabrera o Blanca Casañas, tanto de los cantos, de la instrumentación como el baile, y eso me generó una inquietud más grande si cabe, y aunque seguía encaminado a la guitarra clásica, sin duda afianzó mi amor por las tradiciones.

Su otra gran etapa la inicia en Francia.

Es cuando después de Tenerife me voy becado por el Cabildo de Gran Canaria a Francia durante tres años de la mano de Blas Sánchez y otros profesores. Hago cinco cursos en esos tres años de guitarra y terminé la excelencia con Medalla de Oro. Fue bonito, la verdad, a pesar de que tocaba de diez a doce horas diarias y si bien no pasé hambre, sí algunas necesidades: es que la cabina telefónica se tragaba a mansalva los francos, ¡a 23 pesetas cada uno!

Eso de las doce horas diarias no puede ser muy bueno para los dedos, es de suponer.No no, claro que no. Hasta sangras. Hay momentos que estás hecho polvo, es la parte deportiva que tiene la disciplina musical, que es orgánica y el cuerpo da para lo que da. También coquetea con la música antigua.

Eso fue a la vuelta, con ganas de ir a Polonia para especializarme en música antigua, e incluso empiezo a estudiar polaco. Doy conciertos por Europa pero me tocó la prestación sustitutoria del servicio militar, que hago en Arucas. Y ya cuando termino me veo dirigiendo la escuela de música de Guía. Después me reclamaron para dirigir la de Arucas y ahí ya estuve diez años. La cogí con diez profesores y 200 alumnos y la dejé con veinte profesores y 1.500 alumnos. En ese sentido tengo que decir que el Gobierno de Canarias se dio mucha prisa por inaugurar las escuelas de música municipales pero luego el entusiasmo fue cayendo, y el dinero también. Poco a poco han dejado de regar esa planta de la música, salvo honrosas excepciones de ayuntamientos y Cabildo, que tiene en esta tierra una eterna primavera gracias a tanto talento.

Usted compaginó esa dirección con otros proyectos.

Dirigí la parranda Cenobio, de Guía, fundé el Festival de Guitarra Clásica de Guía y sobre todo el buque insigne de la música popular de Gran Canaria, Los Gofiones, más de 22 años a partir de 1998. Qué destacaría de esa auténtica era musical.De esa etapa subrayaría la modernización de un producto que tradicionalmente ha sido estático, incluyendo otros formatos en la disposición del escenario, la movilidad de los cantantes, de los músicos y la inclusión de la marca Los Gofiones en otras disciplinas como puede ser la danza y el teatro. De ahí surgen espectáculos como El crimen de la perra Chona, o Castillos en el aire, bajo una submarca que se llamó Zafra, marchamo en el que desarrollamos el campo de experimentación del grupo para hacer incursiones y coquetear con nuevas disciplinas.

Ahora mismo, ¿en qué frangollo se encuentra?

Llevando la dirección de tres grupos. Labrantes, en un proyecto de teatro de cinco años con Luis O`Malley con el que estrenamos el 21 de mayo la obra Arucas, cosecha 1900; Surco y Arado, con el que le devuelvo el favor a Los Hijos de la Noche con el rescate de quince temas del grupo que estaban olvidados en forma de un espectáculo y un documental; y Facaracas con el que acabamos de filmar un documental sobre la figura del pintor Antonio Padrón. Y aparte, retomando desde hace dos años la guitarra clásica y la vuelta a los escenarios, además de cursos como el que daré en Vitoria en abril o en julio en Petrer, Alicante.

¿Se le mantiene quieto el reloj en el brazo?

Ni como, ni duermo. Sobre todo porque además, con el confinamiento, me doté de un equipo de producción en casa con el que ya he dirigido y musicado unos siete audiovisuales, como El Invencible, un documental del Día de Canarias de 2020, con dirección musical de Mario Vega. No le extrañará con semejante trayectoria el reconocimiento del Cabildo.Resulta muy sospechoso. Desde hace unos años acá vienen agrupaciones para que los apadrine. Y a mitad del año pasado me dan el premio Raíces de San Bartolomé de Tirajana, que es cuando pienso o me estoy haciendo mayor o ya quieren que me retire. Y ahora resulta que llaman de Presidencia del Cabildo y me dicen que Antonio Morales quiere hablar. ¿Qué habré hecho yo ahora?, pensé. Pero no, era este reconocimiento que, le confieso, me da pudor porque cuando se reconoce a un deportista, por ejemplo, exhibe palmarés pero lo mío es más subjetivo. Así que prefiero aceptar que después de décadas visualizando el trabajo de tantos anónimos, como Juanito Rodríguez o el profesor Hanna, entre otros muchos, el premio es un reconocimiento a todos ellos, y un compromiso para a partir de ahora tratar de merecerlo yo.