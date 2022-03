«Quizás, como todo poeta, empecé sintiendo, y después, a ese sentir le incorporé un pensamiento», reflexiona el hoy hijo adoptivo de Gran Canaria Eugenio Padorno, nacido en Barcelona y al que el imán atlántico tuvo a bien atraparlo en una isla agraciada por sus versos, y agradecida de vivirlo.

Padorno llega al planeta en 1942 y arriba al archipiélago en infancia, donde macera una intensa formación presidida por la palabra. Licenciado en Filología y Letras y doctor en Filología Hispánica disfrutó durante décadas a pie de pizarra en numerosos institutos de secundaria tanto en Canarias como durante cinco años en París, desde 1983 a 1988, además de dirigir algunos de esos institutos que vivieron bajo su gestión épocas que para muchos resultan inolvidables.

Por su profundidad en el ser, por su enigmática empatía.

Profesor titular de Teoría de la Literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y también decano de la Facultad de Filología, Eugenio Padorno emerge desde el principio y durante el dilatado desarrollo de su actividad docente y creativa como la clave de bóveda de la poesía contemporánea de Canarias, tierra entreaguas a la que achaca sin matices el profundo sabor a marisma de sus versos, el que efluye de las abisales especias del Atlántico.

«Sin duda, la mía ha sido una meditación poética realizada desde un soporte determinado, porque mi entendimiento del mundo pasa por el filtro de un lugar determinado, que es este, desde el que he escrito y a cuyos estímulos le debo, en cierta medida, mi poesía», reflexionaba en diciembre de 2018 durante la presentación del vademécum de su obra, Acaso solo una frase incompleta, un quimérico bernegal poético que recoge 50 años de pensamiento, filosofía y ensayo, de duda y búsqueda, y de finales que fagocitan al punto de partida para emprender una vez más otros caminos.

Acaso solo una frase..., regala en su índice la potente panoplia bibliográfica que despliega Padorno sin temor a que la mesura le detenga en su afán de jugar con la palabra y el pensamiento, buscando sin fin la armazón que abra el axioma fundamental que lleva escondido en su partonsa desde los mismos orígenes del Universo: «Cada poema es un fragmento que incita al término ilusorio de un nuevo poema», confiesa.

Son suyas Para decir en abril (1965); Metamorfosis (1969 y 1980); Comedia (1977); Borrador (1982); Septenario (1985); Cambiado por silencio (1989); Diálogo del poeta y su mar (1992); Paseo antes de la tormenta (1996); Memoria poética (1998); Para una fogata (2000); Entre el lugar y más allá. Seguido de un Excurso (2005); Cuaderno de apuntes y esbozos poéticos del destemplado Palinuro Atlántico (2005 y 2014); La echazón (2010); Donde nada es todo lo asible, (2015); y Hocus pocus (2015).

A esos títulos que resumen su obra poética hay que añadir, entre otras publicaciones, una ingente producción de ensayos, con más de una quincena de títulos, así como cinco Minutarios: El pedregal y el viento (2005); Lo desiscado (2007); La perdiz mareada (2008); y El tejedor y la pensada (2010), todos éstos últimos publicados por ediciones Anroart.

Algunas de sus aportaciones dan color a la bandera de las letras isleñas, como su participación en la obra Poesía canaria última, que sale de la imprenta el 15 de diciembre de 1996 y que es reeditada medio siglo después por Mercurio Editorial.

El libro no solo inicia como tomo I la colección San Borondón de Poesía del Museo Canario sino que verbaliza y da nombre «a la primera generación que se presenta espontáneamente cohesionada, que fue algo que no existía desde Agustín Millares», como declaraba con motivo de su reedición el escritor Ángel Sánchez a este periódico. Es así como el nombre de Padorno aparece rubricando versos junto a otros once poetas isleños: Lázaro Santana, Juan Jiménez, Baltasar Espinosa, Fernando Ramírez, José Caballero Millares, Manuel González Barrera, Antonio García Ysabal, José Luis Pernas, Jorge Rodríguez Padrón, Alberto Pizarro y Alfonso O’shanahan,

Padorno sostiene que, efectivamente, «Poesía canaria última simboliza la afinidad entre esa docena de poetas y su continuidad, aunque hayamos tenido una concepción distinta del poema en sí».

Y tan distinta que, según Jorge Rodríguez Padrón, doctor en Filología Románica, ya desde ese entonces desde finales de los 60, marca sus propias pautas estéticas porque «quiere ir más lejos: subsanando la incoherencia histórica que observa en la percepción de nuestra tradición, quiere establecer el núcleo fundacional de nuestra poesía contemporánea, al margen del mimetismo o la servidumbre a la herencia literaria peninsular»

Miembro de número de la Academia Canaria de la Lengua, Padorno, ha mantenido a lo largo de su obra una relación a veces tormentosa con la cualidad creativa insular, un término éste último, que como escribe en Septenario, se encuentra en un «permanente ensayo general de una definición que siempre estará por alcanzar».

El también poeta Juan Luis Calbarro en su crítica Eugenio Padorno: de los canario a lo universal, publicado en 2021, lo personaliza en la « fértil paradoja que solo se da en los poetas verdaderos: la de cuanto más locales son, más universales resultan. O dicho viceversa: cuanto más universales son sus ansias, más y con más autenticidad se aferran a sus raíces».

Padorno, hijo de la isla, le lega con su compleja obra, con su rotundo pensamiento crítico y filosófico, un arcano literario en el que, como el propio Palinuro, manos al timón, ha ido configurando su valiente galeón sin nunca dejar de navegar entre las calmas y tempestades.