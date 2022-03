El futuro incierto de los árboles del parque de la Era, en Vecindario

«Los laureles de Indias que están aún en el parque de la Era se van a trasplantar a otro espacio y se va a poner una vegetación más amable para evitar roturas en los pavimentos de las aceras. Será una vegetación similar al entorno a la avenida de Canarias. Y las dos zonas, el parque y la avenida, tendrán la misma estética», explica la concejala de Disciplina Urbanística, Minerva Pérez, quien negó que se vayan a talar los árboles.

Eso sí, la edil de Nueva Canarias (NC) reconoció que aún no sabe a dónde se trasplantarán los mencionados árboles [Ficus microcarpa] porque «estamos pendientes de una nueva ubicación». Sobre las seis palmeras canarias [Phoenix canariensis] que se encuentran en el parque, Pérez señala que «en un principio se quedan. Estamos haciendo un estudio».

Julio Ojeda, portavoz de los socialistas en la Corporación local, tiene sus dudas sobre el futuro de los árboles y palmeras del parque. «Es el único lugar con una vegetación con ese porte en toda la avenida de Canarias y es uno de los pocos sitios, en un espacio de muchos kilómetros, con sombra natural. Son árboles y palmeras de entre 25 y 30 años de edad. He visto ese proyecto y no se concreta qué se hará con ellos, y da la impresión que va a quedar como un lugar pelado», afirma Julio Ojeda.

El concejal de la oposición argumenta sus dudas sobre lo que pasará con la actual vegetación del parque porque «hay una clara tendencia a utilizar con facilidad la motosierra» por parte del grupo de Gobierno [NC-Fortaleza y Partido Popular (PP)]. «Lo digo porque en octubre fue talado un laurel de Indias y otros en 2020, como los decenas talados en la calle Acusa y en la avenida de las Tirajanas. Si hay motivos de seguridad o que estén enfermos, lo comprendemos, pero en este parque sería injustificado. Hay un mal mantenimiento de los parques», declara.

Vecinos

Varios de los vecinos y vecinas consultados sobre la reforma del parque aplauden que se haga, en especial que se cambie el suelo, que no es liso, sino con piedras redondas o puntiagudas que están pegadas y salientes. La gran mayoría rechaza que se quiten los árboles y las palmeras.

«Yo no entiendo de parques, pero a mí me parece bien que quiten esas piedras pegadas del suelo, que hace difícil caminar. Eso sí, pido que lo pongan bonito, con muchas flores. Y también le falta un parque infantil», afirma una residente de Vecindario de toda su vida, de 70 años, quien agrega que «no me gustaría que quitasen los árboles, ni las palmeras, porque llevan allí mucho tiempo».

Otra vecina, de 52 años, considera «una maldad quitar o talar los árboles porque son seres vivos. Dan mucha sombra y aquí hace falta» y aplaude que se cambie el pavimento porque «caminar con tacones con esas piedras es una tortura para los tobillos».

Un turista francés, de unos 40 años, señala que «no me gustan las piedras del suelo porque dan una imagen triste. Sería mejor que tuviese césped. Pido que no quiten las palmeras porque le dan un aspecto exótico. Los árboles me da igual». Un joven de 18 años y una chica de 17, que estaban sentados en un banco del parque y a la sombra de un laurel, que son de Vecindario, declaran que «nos da igual». «Pasamos poco por aquí», justifica él. Sobre perder la sombra ya no les da tan igual.

Aparte de su vegetación, el parque tiene valor etnográfico y es un espacio protegido en el catálogo de arquitectura municipal. Para la mayoría de la ciudadanía del municipio de Santa Lucía de Tirajana es un lugar «emblemático» y «coqueto». Además de la cafetería, que fue la antigua biblioteca, cuenta con la oficina de información turística, además de varios locales en su entorno. Las obras de rehabilitación del parque de la Era han comenzado, las cuales lo cambiaron completamente y tendrá mucha similitud a la estética y diseño de la parte peatonal de la avenida de Canarias.

El citado parque está justo al lado del comienzo de dicha zona peatonal de la avenida y es un icono de la zona comercial abierta de Vecindario.

Este proyecto de rehabilitación tiene un presupuesto de 560.000 euros, aportados por el Cabildo de Gran Canaria, así como una duración estimada de siete meses. Las obras afectarán también a las calles 2 de mayo, Benartemi y Blas Pascal, y a la avenida de Canarias, entre los números 214 y 220. La reforma supondrá una mejora de la iluminación, las aceras y del pavimento en el parque, como en un tramo de la avenida, entre la calle Blas Pascual y parque de la Era, y se mejorarán las aceras del entorno, adaptándose a la normativa vigente de accesibilidad.