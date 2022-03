Quince nuevos negocios revitalizan el centro comercial de Meloneras

El centro comercial de Meloneras, desde el año pasado llamado Sunset Beach Meloneras Playa, empieza poco a poco a levantar cabeza y a revitalizar su oferta. Y lo hace hasta el punto en que en la actualidad está registrando la mayor ocupación de negocios en sus casi 20 años de historia: de los 110 establecimientos comerciales con los que cuenta, ahora mismo están abiertos 50, esto es, un 45% del total de locales. «En el año 2003, cuando se inauguró el centro comercial, abrieron muchos establecimientos pero enseguida echaron el cierre porque no había negocio», cuenta Francisco Rodríguez, presidente de la comunidad de propietarios de este centro comercial, «pero ahora se está revitalizando la oferta; nunca hubo tantos negocios abiertos como en la actualidad».

En el último año, en plena pandemia y la consecuente crisis económica, hasta una quincena de inversores se han animado y han apostado por implantar sus negocios en este espacio comercial. Así, han abierto sobre todo establecimientos de restauración y de ocio nocturno. Es precisamente este último el sector el que se lleva la palma y no solo por sus aperturas durante las horas de la noche sino también en el ocio enfocado al atardecer. Explica Francisco Rodríguez que los cambios de hábitos horarios impuestos por la pandemia, tiempo en que la ciudadanía se acostumbró a disfrutar del ocio por la tarde y no de madrugada, es uno de los motivos del triunfo y reimpulso de este centro comercial. «La gente no podía salir de noche y entonces a las 17.00 horas de la tarde de un sábado el centro comercial estaba lleno; el no poder salir por la noche unido a las puestas de sol que observamos desde aquí nos ha beneficiado», manifiesta.

Cambio de público

Las inversiones enfocadas al desarrollo de un ocio de tarde ha ocasionado que haya cambiado el perfil del público que ahora acude a este comercial: mientras que antes lo visitaban familias, ahora los clientes tienen entre 20 y 50 años. Por eso, además de atender a este público, el centro comercial quiere volver a recuperar a las familias. «Para eso es necesario que haya inversores interesados en poner en marcha proyectos destinados a las familias», cuenta el presidente de los propietarios.

Desde que abrió en 2003, la mayor parte de los negocios comerciales han estado vacíos

Desde que el centro comercial se abriese al público hace casi 20 años, la mayor parte de los negocios ha estado vacíos y con el cartel de venta o alquiler. El empresario reconoce que la capa caída del edificio se debe principalmente a que cuenta con demasiados locales distribuidos en cuatro plantas. «Con dos plantas habría sido más que suficiente para un centro comercial que está a pie de playa», señala.

Otro de los problemas que ha enfrentado este centro para lograr el triunfo es su ubicación, pues se encuentra al final del paseo marítimo de Meloneras, en una zona que no es de tránsito hacia los establecimientos hoteleros. Además, la falta de tiendas hace que los turistas y resto de consumidores se queden en los centros comerciales ubicados junto al Faro de Maspalomas.

Debido al impulso que está tomando el centro comercial, la propiedad ha acometido en los últimos meses algunas actuaciones para mejorar la imagen del edificio que van desde aplicar una nueva capa de pintura a determinadas zonas, a la reparación de estructuras y la instalación de nuevos jardines verticales.

«Después de todas las mejoras, estamos potenciando el ocio de tarde y sobre todo el ocio nocturno responsable», apunta Francisco Rodríguez. Por ese motivo, hace unas semanas la propiedad se reunión con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana para reclamar más seguridad durante las noches del fin de semana, cuando se acerca hasta la zona una gran afluencia de personas y en ocasiones de trapichea con sustancias. La concejalía de Seguridad ya se ha comprometido a aumentar la vigilancia policial durante los fines de semana e incluso enviará a la zona a la unidad canina, que cuenta con varios perros especializados en la detección de drogas.

Además de la apertura de nuevos establecimientos de ocio en le Sunset Beach Meloneras Playa, este centro comercial está recibiendo en las últimas semanas un mayor volumen de personas, sobre todo jóvenes, como consecuencia del cierre de los centros comerciales Metro y Plaza de Playa del Inglés, el primero al estar en trámite un expediente de declaración de ruina y el segundo por pesar sobre él un precinto municipal hasta que la comunidad de propietarios repare la instalación eléctrica.

El Ayuntamiento impulsará en verano un proyecto piloto de camas balinesas en la playa de Meloneras que, esperan los propietarios del centro comercial, ayude a impulsar aún más sus negocios.