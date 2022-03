Hoteles, comercios y supermercados buscan trabajadores en Gran Canaria

Más de una treintena de empresas están buscando talento en Gran Canaria para completar sus plantillas de trabajadores. El centro comercial Mogán Mall, ubicado en Puerto Rico, celebra este jueves la primera edición de la Job Dating, una feria de empleo organizada por la Asociación de Recursos Humanos de Canarias (Gehocan), el Ayuntamiento de Mogán y este centro comercial con el objetivo de conectar a las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo con las compañías que tratan de completar sus plantillas de trabajadores. En esta feria estarán presentes empresas hoteleras, compañías del sector del comercio y del sector de la alimentación y la distribución. Pero en esta cita no solo participarán empresas sino también organizaciones que tradicionalmente se encargan de colaborar en la inserción laboral de personas con dificultades o centros de formación.

Esta feria se desarrollará en las instalaciones del centro comercial entre las 10.00 y las 19.00 horas con el objetivo de generar oportunidades para las empresas en materia de recursos humanos, pero también para las personas que buscan una primera oportunidad laboral e incluso para aquellas que llevan un tiempo desempleadas. «Queremos acercar las empresas a las personas, que éstas se comuniquen en primera persona con los departamentos de recursos humanos», señaló este martes la presidenta de Gehocan y directora de Recursos Humanos de Gloria Thalasso & Hotels, Sonia Palacio, durante la presentación de esta cita.

Durante toda la mañana, los asistentes podrán participar en charlas de 20 minutos destinadas sobre todo a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral. Por ese motivo, la programación incorpora una conferencia sobre cómo ser el mejor candidato para un puesto de trabajo, impartida por Rubén García, director de Recursos Humanos de Nordotel; otra sobre la actitud necesaria durante la búsqueda activa de empleo, a cargo de Carla Hernández, responsable de Selección del Grupo Número 1; u otra sobre selección directa de aspirantes, impartida por Cristina Ferrandiz, representante de Activa Canarias.

Las empresas que buscan reclutar trabajadores, ayudarlos en su inserción laboral o formarlos son Aldi Supermercados, Be Cordial Hotel Group, Gloria Thalasso & Hotels, Grupo Número 1, Satocan, Mofashion Hensi, Nordotel, Philip Morris International, Princes Hotels & Resorts, PY Hotels & Resorts, Randstad, Riu Hotels & Resorts, Sanitas, Triangle Solutions, Turijobs, Ventaja Europea/Ikea Family, Hecansa, Radisson Blu Resorts & Hotels, The Mint Company, Fund Grube, Bull Hotels, Servicio Público de Empleo Estatal, Grupo Servidis, Eduka-te, Instituto Canario de Hemodonación, Inserta Fundación Once, Asociación Adepsi, Fundación Universitaria Las Palmas, Cruz Roja, Gehocan y la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Mogán.

Los perfiles más buscados son los relacionados con la cocina y el mantenimiento

Esta será la primera feria de empleo organizada por Gehocan en Gran Canaria después de tres ediciones en Tenerife en 2018, 2019 y la última hace 15 días. Los perfiles más buscados, explicó Palacios, son los relacionados con la cocina y los trabajos de mantenimiento. «El hecho de hacer realidad este proyecto nos causa mucha satisfacción porque lo interrumpimos en 2020 por la pandemia y ahora por fin podemos organizarlo en Gran Canaria después de tres ediciones exitosas en Tenerife», agregó la presidenta de Gehocan.

Durante la presentación, la edil de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Mogán, Tania Alonso, destacó la importancia de la celebración de este evento en «un municipio con 1.466 personas en situación de desempleo de casi 21.000 habitantes». «Esta feria dará conocimientos sobre cómo acceder a procesos de selección, pues muchos están digitalizados y en muchas ocasiones profesionales válidos no participan por desconocer cómo manejar las herramientas digitales». Por último, la gerente de Mogán Mall, Olga Alonso-Lamberti, destacó la feria de empleo como una iniciativa para «reunir el gran talento con grandes empresas y fomentar la competitividad de nuestro tejido empresarial».