Los trabajadores expulsados del hotel de Playa del Inglés: «No queremos paro, queremos trabajar»

«No queremos paro, queremos trabajar». Esa fue la consigna con la que los trabajadores de los hoteles Parque Paraíso I y II de Playa del Inglés que hace casi tres semanas fueron apartados de sus funciones y expulsados de sus puestos de trabajo sin saber por qué iniciaron este jueves una serie de manifestaciones a las puertas del complejo. «Ya hemos decidido manifestarnos porque el problema que tienen entre dos empresas, la propietaria de los hoteles y la que nos tenía subrogados, nos ha afectado a nosotros y no sabemos qué va a pasar», señaló Inmaculada Betancor Álvarez, portavoz de los trabajadores afectados, «la inspección de Trabajo ha dado a la empresa 15 días más para presentar la documentación y solucionar esto, pero nosotros no podemos aguantar, queremos soluciones ya».

El medio centenar de empleados que fue expulsado por la propiedad del complejo denuncia que todavía la empresaria alemania dueña de los establecimientos no se ha pronunciado ni saben nada de ella. «No da la cara», relató la representante de los trabajadores. Mientras, todos los empleados continúan yendo a diario hasta las puertas del complejo con la intención de presentarse en supuesto de trabajo al estar dados de alta en la Seguridad Social, a pesar de que tienen prohibido el acceso al establecimiento.

Este miércoles la inspección de Trabajo comunicó a los empleados que hasta ahora han constado en situación de vacaciones, una tesis que los trabajadores niegan porque no se les ha comunicado. «Ni vacaciones ni nada, a nosotros nadie nos ha entregado un parte de vacaciones; no hay nada solucionado, solo es palabrerío y de palabrerío no se come», añadió Inmaculada Bentacor Álvarez, quien temió que no vayan a cobrar la próxima nómina cuando llegue final de mes. De hecho, otra de las consignas de sus compañeros fue «menos donaciones y más ingreso de salarios», en una crítica a unas vídeos que circulan por internet en los que la propietaria de los complejos se jacta de su solidaridad y sus acciones de benefiencia.

Críticas a Trabajo

La portavoz de los trabajadores lamentó la situación de bloqueo en la que se encuentran las 50 personas expulsadas, quienes están dadas de alta pero no pueden trabajar. «La empresa que nos tiene que subrogar no lo hace, ni nos deja trabajar ni nos da una carta de despido» para que puedan arreglar el paro y acceder a una prestación por desempleo.

Hasta ahora los empleados afectados han acudido cada mañana hasta las puertas del establecimiento hotelero hasta que termina el horario de su jornada laboral sin hacer ninguna movilización, pero el estancamiento de la situación ha ocasionado que desde este jueves y hasta el próximo domingo de manifiesten con pancartas, tambores y pitos durante una hora al día, entre las 11.00 y las 12.00 horas. Este jueves, al ritmo del ‘Resistiré’ del Dúo Dinámico y acompañados de tambores y pitos, los empleados exhibieron distintas pancartas en las que podían leerse «no estamos de vacaciones, tenemos las manos atadas, no nos dejan trabajar» e «inspector, ¿dónde está la ley?».

Y es que esa es otra de sus grandes críticas: la actuación de la inspección de Trabajo. Los afectados consideran que este organismo les ha «dado la espalda». «Primero nos dijeron que daban a la empresa cinco días para que presentase la documentación y solucionara la situación, pero ahora han ampliado el plazo 15 días más», relató laportavoz de los trabajadores, «¿dónde esta la ley? Que se mojen, ¿para qué tenemos a este organismo que debe luchar por los derechos de los trabajadores? Aquí hay mucho padre y madre que paga un alquiler, así que no entendemos por qué no se defiende a los trabajadores». «Las autoridades deben implicarse y dejarse de tanto plazo, la solución debe llegar ya», concluyó.