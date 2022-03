Mister Leacock: apuntes de una represión política

David John Leacock, para los paisanos del noroeste de Gran Canaria Misterlico, fue uno de los empresarios agrícolas más importantes de esta comarca desde principios del siglo XX. Fue innovador y pionero en muchos aspectos de la producción agrícola y además en el ámbito socio-laboral. Empero también tendríamos que decir que con él comenzó el proceso de deslocalización de los recursos hídricos en la comarca, mediante el alumbramiento, trasvase y compraventa de derechos y dulas en Heredamientos de agua, como ocurrió en la cuenca de Agaete. Llegó a ser presidente del Heredamiento de agua La Solana y Berrazales del Valle de Agaete. En el año 1935, en su propio nombre y como Presidente del Heredamiento citado, inició un pleito contra la familia de los Armas, como propietarios del Balneario de Los Berrazales. No sabemos si esto influyó en su situación personal después del golpe de Estado de julio de 1936.

Parece ser que su hijo Richard Leacock afirmaba, rotundamente, que a su padre había que tratarlo de comunista, aunque estudiosos de su trayectoria personal y empresarial lo han definido como socialista fabiano. Por otra parte, era judío, y alguien llegó a afirmar que él se reconocía a sí mismo como judío humanitario. Desde luego acumulaba circunstancias personales que, injustamente, le hicieron sufrir el odio de los fascistas.

Desde los primeros momentos del golpe militar, los insurrectos adoptaron medidas de propaganda de sus logros militares, y en zona de retaguardia desplegaron una demoledora política de represión contra todo individuo relacionado de alguna manera con el Frente Popular o con cualquier tipo de resistencia contra el golpe de estado. Desde los Bandos de Guerra del 18 y 28 de julio de 1936, se promulgó una prolija sucesión de normas para llevar a cabo esta política de castigo a los desafectos: decreto que establece el procedimiento sumarísimo de urgencia; decreto de ilegalización de partidos políticos; la creación de comisiones provinciales de incautación de bienes; ley de responsabilidades políticas; ley de represión de la masonería y comunismo; decreto de la causa general, etc.

En el proceso de represalia llevado a cabo contra Mister Leacock se partía de la convicción de que éste había tenido que ver directamente con la barricada instalada en la carretera general del Norte a la altura de Palma de Rojas (Gáldar) y la voladura del puente de Valerón, aledaño a El Morro (Guía); es decir, con actos contrarios al golpe de Estado en sus primeros momentos y, además, como consecuencia de su amistad y entendimiento con dirigentes del Frente Popular, y por su ayuda económica y logística a éste.

En relación al expediente de responsabilidades políticas, conforme al decreto de 10 de enero de 1937, respecto de Mister Leacock, era competente el Juzgado de Primera Instancia de Guía, aunque promovido -para todos los casos- a instancia de la Comisión Provincial de Incautación de Bienes de Las Palmas; y para exigir las responsabilidades penales se abrió la causa militar 97/1936 por delito de rebelión, de la que era juez instructor el teniente de infantería Don José Ramírez Bethencourt, en la que, al final, se certificó que no existían acusaciones o hechos determinados contra Mister Leacock.

El expediente contra Mister Leacock principió con sendos informes, de abril de 1937 del alcalde de Guía, Basilio Ramírez, diciendo que no le constaban antecedentes pero que, según rumores, Mister Leacock auxilió a los elementos rojos contra el Movimiento Nacional durante los tres primeros días de su desarrollo; y de mayo de 1937 del alcalde de Gáldar, Juan del Rio, informando que no existían antecedentes, al no ser vecino ni residente en el municipio y que solo se comentaba, de público, su amistad particular con el Delegado Gubernativo de la zona norte, Don Fernando Egea, sin que ello pudiera ser objeto de certificación por parte de la alcaldía galdense.

La Guardia Civil informó, también por dos veces, que en ningún puesto de la línea había antecedentes de hechos denunciados y reiteraba la amistad que le unía a Fernando Egea; y además que en su casa se celebraban reuniones secretas y, según parecía (sic), estaba implicado en los asuntos sociales y de orden público contra el Movimiento Nacional, por lo cual fue desterrado de la isla ignorándose su paradero.

Federico Ernesto Clarke, apoderado de Mister Leacock, se enteró de la citación para declarar ante el juez instructor, mediante el Boletín Oficial; y diciendo que tenía un poder otorgado el 2 de abril de 1935 ante el notario de Guía, Don Alejandro Saldaña Saiz, manifestó en sede judicial que Mister Leacock se encontraba en el extranjero, creyendo que en esos momentos estaba en Norteamérica. Afirmó desconocer que Mister Leacock hubiera intervenido en actos contrarios al Movimiento, ni que hubiera prestado ayuda de ningún género a personas opositoras al Movimiento y, sin embargo, que sí le constaba que había contribuido a las primeras suscripciones iniciadas a favor del ejército golpista con 25.000 pesetas, por lo cual, a su entender, demostraba que más bien había favorecido el golpe. Mister Leacock había sido expulsado del país y salió el 30 de julio de 1936 con dirección a Funchal.

Declaraciones

Por parte de los trabajadores de Mister Leacock, tuvieron que declarar el cajero, Cristóbal Trujillo; el pañolero del taller de la finca del Agujero, Juan Guerra; los empleados Carlos Suárez, Isidro Díaz, Roque García, José González, Domingo Pérez, Manuel Rios, Francisco Montesdeoca, Agustín Marrero, Andrés Cabral y José Padilla: todos coincidieron en que nunca vieron a Mister Leacock metido en disputas políticas.

A la vista de las anteriores declaraciones e informes, el juez informó que no había pruebas, que no aparecían los indicios racionales de la culpabilidad mencionada contra Mister Leacock para proceder al embargo de sus bienes, pero al mismo tiempo estimaba imprescindible hacer resaltar que la constante orientación del dicho público, en el ambiente en que las actividades del investigado quedaron envueltas a raíz de iniciarse el glorioso movimiento nacional y aún con posterioridad a dicho movimiento, arrastraba el ánimo a hacerse solidario con la convicción popular que aún cuando en forma incorrecta, imprecisa, vaga y disociada por completo de todo hecho singular y específico (sic), señalaba a Mister Leacock como uno de los auxiliares más característicos de las perturbaciones nefastas que determinaron la reacción a dicho Movimiento. Sin duda eran momentos para la justicia patriótica. El juez se llamaba Don Luis Salcedo y Díez de Tejada.

Remitido el informe judicial a la comisión provincial de incautación de bienes, presidida por el Gobernador Civil, a la vista de la escasa enjundia probatoria y previo informe del secretario de la comisión, deciden reenviar el expediente al juzgado manifestando que faltaban pruebas, por ejemplo: el informe de la Falange, el informe del comisario de investigación y vigilancia y el testimonio de otras personas. Consideraron, en la comisión provincial de incautación, que los testigos que habían declarado eran empleados y existía relación de dependencia, lo que les había impedido manifestar libremente la actuación de Mister Leacock.

La represalia partía de la convicción de que participó en la barricada de la carretera del Norte, en Gáldar, y en la voladura del puente de Valerón, en Guía

El Juzgado reinició la toma de declaraciones y citó a los alcaldes y secretarios de los Ayuntamientos de Guía y Gáldar; a Miguel García (abogado) y Manuel Padrón (procurador); a varios farmacéuticos: Augusto Hernández, Juan Izquier, Sebastián Rodríguez y Luis Suárez; a guardias municipales: Manuel Pérez, Juan Martínez, Rosendo Mendoza, Valentín Jordán y José Sanz; a médicos: Ramón Jiménez, Santiago Rosas y José Martinón; a curas: José Hernández y Enrique Báez; y el secretario del Juzgado de Paz de Gáldar, José Artiles, y todos ellos manifestaron que nunca habían tenido conocimiento personal de actuaciones políticas de Mister Leacock.

Empleados

Contrariamente a lo parco de lo manifestado por los anteriores testigos, hubo dos excepciones que espolearon la indagación por lo especulativo de sus manifestaciones: José Blanco -médico- quien dijo que de ciencia propia solo le constaba que varios empleados de Mister Leacock eran de extrema izquierda, y entre ellos podía citar a Pedro Delgado, porque le conocía perfectamente como médico director que era del Hospital de la zona, del que Delgado era consejero inspector del Cabildo Insular, y que comentando la actuación de aquél, se decía de público, sin poder en ese momento precisar a qué persona se lo oyó, que Mister Leacock era un agente soviético en Guía pero que no le consta ningún hecho concreto cometido por el señor Leacock, pues solo le constaba de oídas y el juez de Paz de Gáldar, Don Manuel Anchuela, fue algo más prolijo en sus manifestaciones y dijo que oyó decir que, antes del Movimiento, Mister Leacock estaba socorriendo con metálico a la federación obrera de Agaete, y por tanto era amigo de los integrantes del Frente Popular y régimen marxista; que frecuentemente el señor Leacock recibía en su casa la visita del farmacéutico de Agaete, en aquella fecha delegado gubernativo del norte, Don Fernando Egea Ramírez, que asimismo oyó decir que ya iniciado el Movimiento el señor Leacock decía a Egea que se mantuviese fuerte que detrás estaba él para resguardarle, que asimismo sabía por Antonio Pérez (empleado de Mr. Leacock), que el personal de Mr. Leacock había amedrantado a su padre ,Ignacio Pérez, empleado también, en las últimas elecciones de febrero de 1936 con echarle del trabajo si no votaba con el Frente Popular; y que de voz pública sabía que dichos empleados coaccionaban a labradores que tenían cuentas pendientes con el Sr. Leacock en asuntos de venta de agua, para que asimismo votaran con el Frente Popular. Que, además, Don Juan Quesada -alcalde de Gáldar- le había hecho manifestaciones de que el marido de una empleada llamada Elena, que trabajaba en su casa, había hecho manifestaciones delante de él de que Mr. Leacock había ido una o dos veces a El Morro (Guía) durante los primeros días del Movimiento. Manifestó, al final, que lo dicho lo sabía de oídas pero que no le constaba la veracidad de tales hechos, no pudiendo concretar ningún hecho cometido por el Sr. Leacock.

Coacciones

A la vista de la anterior declaración fueron llamados a declarar Juan Quesada y Antonio Pérez, quienes negaron que conocieran actividad política alguna de Mister Leacock. Por su parte, Ignacio Pérez, padre de Antonio, manifestó que nunca fue coaccionado por sus compañeros de trabajo para votar por el Frente Popular, y que nunca Mister Leacock presionó a ningún trabajador, ni de derechas ni de izquierdas. También declaró José Suárez, esposo de la empleada en la casa de Juan Quesada, el cual negó lo dicho por el Sr. Anchuela.

Al mismo tiempo, la suegra de Fernando Egea, Doña Encarnación Alemán, declaraba que nunca había dicho que Mister Leacock hubiera sido el alentador de la rebeldía de su difunto yerno (fusilado el 6 de agosto de 1936), pues nunca había estado enterada de si tenían relaciones políticas, pues a ella le disgustaban las disputas o diferencias políticas, y su yerno lo sabía y se lo respetaba.

También tuvieron que declarar Manuel Barea, Eugenio Estévez, Pedro Aguiar y José Miranda, quienes manifestaron desconocer actividad política alguna de Mister Leacock contra el Movimiento. Sin duda, en esta segunda ofensiva, se había tirado por lo alto, pero salió Fuenteovejuna.

Por su parte, el informe de la Falange local de Guía de 4 de septiembre de 1937, venía a decir que según la opinión general, Mister Leacok era simpatizante del Frente Popular, llegando al extremo de no tener empleados ni obreros que fuesen de derechas. Que no era seguro que ordenara, pero sí era seguro que consintió que fuera llevada dinamita que tenía en sus fincas, entregándola a los facciosos durante los días del Movimiento. Y que también dejó su vehículo a los rebeldes republicanos y la noche anterior a la voladura del puente de Valerón fue visto a horas avanzadas pasar por aquel lugar cuando en el puente ya se había colocado la carga de dinamita, porque Pedro Tovar era el vigilante y le indicaba al conductor por dónde tenía que pasar sin peligro de que explotase. Sigue diciendo el informe que también fue visto con su mujer visitando las barricadas o trincheras que los facciosos tenían preparadas en el Barrio de Rojas de Gáldar. Asimismo afirmaba que facilitó el dinero para que se fugara Fernando Egea; y que el último día del movimiento, el 20 de julio, al aparecer una avioneta lanzando proclamas del General Orgaz, hizo comentarios despectivos de que se trataba de «un alemán fascista».

El conductor del vehículo de Misterlico se apellidaba Cabral y manifestó que Mister Leacock no estuvo los días del Movimiento ni en El Morro ni en el Puente de Valerón. Que el coche de Mister Leacock pasó por el puente de Valerón el día 18 de julio, para llevar a su cuñada a Cruz de Pineda en Arucas, y que cuando regresó aún no se había concentrado la gente en El Morro o Barranco de Valerón.

Al mismo tiempo se interesaba del juzgado de Telde, para la declaración de Pedro Tovar, que se encontraba en la penitenciaria militar de Gando, para aclarar si era cierto que la noche anterior a la voladura del puente de Valerón de Guía y en el momento en que el declarante se encontraba haciendo vigilancia en dicho lugar, pasó por allí el coche ocupado por David J. Leacock indicándole el declarante al conductor de dicho vehículo el lugar por donde podía pasar sin peligro de que explotara la carga de dinamita. Contestó Tovar que era cierto que estuvo de vigilancia en el puente, pero no sabía nada del coche, ni de Mister Leacock, ni hizo indicaciones al conductor, ni Mister Leacock dirigió la preparación y colocación de la dinamita.

Banquero de los comunistas

El informe del Servicio de Información e Investigación Provincial de Falange establecía que Mister Leacock era judío humanista -según su propia calificación- sin intervención extensa en política, pero actuando todos sus empleados, salvo contadas excepciones, en el Frente Popular con Pedro Delgado, importante empleado, dirigente del Partido Socialista y lugarteniente del fusilado Fernando Egea. Consideraban a Mr. Leacock como adicto al Frente Popular. Se decía que era el banquero de los comunistas en sus relaciones con Rusia. Y que el camarada Esparza -falangista de Agaete- había manifestado que tenía motivos para decir que antes del Movimiento Mister Leacock subvencionaba a la Federación obrera de Agaete, y que preparó la fuga de Suárez Morales, Fernando Egea, la esposa de éste y Pedro Delgado, para lo cual hizo venir un yate, propiedad de su hermano, a aguas de Canarias. Que vivía aislado, y sus relaciones con los españoles eran solo comerciales, y que después de las elecciones de febrero de 1936 visitaba su casa con frecuencia el delegado gubernativo Fernando Egea.

A la vista del informe anterior se dispuso la citación, para comparecencia ante el juzgado, del falangista ‘Esparza’ de Agaete, a la que resultó anecdótica la certificación remitida por el secretario del Juzgado de Paz de Agaete, Don Augusto Esparza Arteche, haciendo constar lo siguiente: «En virtud de ser padre de los Esparzas Falangistas de esta localidad, hermanos Esparza Martín, hago constar que el llamado Pedro se encuentra actualmente en el Frente de Madrid; el Rafael, sirviendo como movilizado en el regimiento de Infantería de la guarnición en Las Palmas; y el Augusto en esta localidad, pendiente de llamamiento a filas. Por los motivos expresados y, de no saber a quién corresponde la citación, no la he podido llevar a su cumplimiento. Agaete a 28 de octubre de 1937. II año triunfal. Fdo. Esparza».

Sobre la barricada en la zona de Rojas de Gáldar, declararon Gonzalo Molina como delegado local de Falange y Juan Oliva, manifestando ambos que vieron como Mister Leacock se acercó, junto con su mujer, a la zona y estuvieron de cinco a diez minutos en la parte que los revoltosos atravesaban la carretera con una pared como para obstruir el paso de vehículos, y se volvieron a su casa, sin saber lo que hablaron entre ellos.

Con respecto a la voladura del Puente de Valerón, el Delegado local de Falange en Guía manifestó que no pudo comprobar si Mr. Leacock facilitó la dinamita, pero que sí era cierto que puso a disposición de los rebeldes los coches de su propiedad, creyendo que de este caso sabía el chófer llamado Andrés Cabral. De las barricadas de Rojas se remite a los testigos , y de las expresiones proferidas sobre la avioneta que repartía las proclamas, manifestó que no pudo averiguar nada sobre las personas que las hicieron.

Al final, el informe del juez instructor vino a establecer que no aparecen indicios racionales de responsabilidad, ni en el orden penal ni en ningún otro, para proceder al embargo de los bienes de David J. Leacock, aunque el registrador de la propiedad de Guía llegó a certificar el 28 de diciembre de 1936 la relación de fincas que figuraban a nombre de Mister Leacock.

Los bienes y derechos de Mister Leacock en 1936 los relacionan la certificación del Banco de España que le atribuye dos efectos a nombre de Mister Leacock por importe de 12.500 y 10.000 pesetas; el Banco Bilbao certifica saldo de 26,05 pesetas; el Bank of British West Africa Limited 141.604 pesetas; el Banco Hispano Americano 522 pesetas; la relación de rentas públicas certificaba que consta la matrícula industrial número 69 del Ayuntamiento de Gáldar, por fábrica de piedra artificial; la número 89 de taller de herrería de 2 HP; la 90 de taller de soldadura autógena y la 111 de comerciante exportador y del certificado del registro de la Propiedad de Guía consta a su nombre unas 83 fincas, incluidos derechos de agua.

El 25 de noviembre de 1938 se resolvió el expediente por responsabilidades políticas y se acordó no hacer declaración alguna de responsabilidad civil contra Mister Leacock.

La empresa estuvo intervenida -que no incautada- por las autoridades franquistas durante un tiempo, pero ello no fue obstáculo para que sus colaboradores crearan en 1943 la empresa Rocola S.A., dedicada casi exclusivamente a explotar recursos hídricos, de la que eran accionistas mayoritarios y administradores Ernesto Clark y Francisco H. Thomas, hasta el regreso de Mister Leacock en la década de los años sesenta.