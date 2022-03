El vibrante espectáculo 'Otro talent show de esos...¡Chacha!, ¡Que canto en directo!' otorgó el título de Drag Queen del Carnaval de Mogán 2022 a Shiky. David Batista conquistó este sábado por la noche a público y jurado con un diseño propio y de Nieves Falcón patrocinado por Sabina Beauty & Fashion. Diversión, color, mucha plataforma y sobre todo, libertad y transgresión se dieron cita en el escenario de la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós, en Arguineguín, trayendo de vuelta unas de las galas de Carnaval que más expectación genera entre los moganeros y moganeras.

Una sátira a los programas de talentos de la televisión, combinada con destreza, ritmo y vestuario dieron “el pase de oro” a Drag Shiky. En su reinado le acompaña Hefesto, primer finalista con 'Al estilo de la vieja escuela', un diseño de Laura González y Fabiola Peñate en representación de Luxury Ink y Rogue Studio. Cierra la corte un segundo finalista, Lemnos, con la puesta en escena '¡Mamma Mia! Agárrense que vienen curvas y no, no son las mías', diseño de Néstor Santana y Arán Perdomo con el patrocinio de Akro: Medicina, Fisioterapia y Readaptación. El concejal de Festejos, Víctor Gutiérrez, la concejala accidental de Cultura, Consuelo Díaz, y la concejala de Educación, Tania Alonso, hicieron entrega de las bandas a cada uno de ellos.

La gala comenzó poco después de las 21:00 horas, siendo retransmitida en directo por los diferentes canales de Radio Televisión Mogán así como en el perfil de Facebook del Ayuntamiento. El Aula de Danza de las Escuelas Artísticas de Mogán protagonizó la obertura. Un mensaje de tolerancia y paz con gesto de apoyo al pueblo ucraniano, que a continuación dio paso a la presentadora de la velada, la colaboradora y conductora televisiva Carolina Sobe.

Las primeras plataformas en pisar el escenario fueron las de Chano González, vecino y usuario del Centro Ocupacional de Mogán que, a modo de exhibición y tras su participación en la última Gala de Integración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, brilló junto a sus compañeros en su municipio natal con '¡A lo suyo, unicornio!', fantasía diseñada y confeccionada en el propio centro, por la que además se llevó una gran ovación del público y el premio a Drag Simpatía.

El jurado lo formaron Rubén Rodríguez, maquillador y diseñador de Moda Cálida; Inmaculada Hernández, gestora del Circuito de Artes Escénicas de Gran Canaria: Antonio Hernández, profesional de Maspafoto y gerente de la agencia de modelos Velvet Agency; Olga Alonso-Lamberti, gerente del Centro Comercial Mogán Mall; y Antonio Ramos, coordinador del Marina Elite Cycling & Sport Resort. Ellos fueron los encargados de valorar a las nueve drag queens que fueron pasando por el escenario.

Sejmet, Eyzet, Vintash, Kálik, Elektra, Nebiz, Hefesto, Lemnos y Shiky protagonizaron esta gala que tuvo a los mandos a Nauzet Afonso, y que además disfrutó de actuaciones musicales como la de Jorge González, ganador de 'Tu Cara me Suena 8', que interpretó su tema 'Tu boquita' y 'Vivir mi vida' de Marc Anthony. También la de Gemeliers. Los sevillanos hicieron gala de carisma y talento con sencillos como 'Lento' y 'Un millón'. Antes de la proclamación de las vencedoras, la canaria Nalaya conquistó al público con un popurrí de éxitos como 'Bang Bang (My Baby Shot Me Down)' o 'I will Love Again'. La noche concluyó con la actuación de Shiky, Drag Queen del Carnaval de Mogán 2022.