Verbenas a la vista: las orquestas llenan sus agendas tras dos años de parón

«Que no quede huella, y que no y que no...», «Y ahora te vas, dejando detrás, todo lo que un día nos juramos...», «no quiero perderte no, ...», «Des-pa-cito, quiero respirar tu cuello despacito». Los ritmos de amor vuelven a los escenarios, al mismo tiempo que los instrumentos vuelven a salir de sus estuches, los bailes regresan a las plazas y la pólvora vuelve a rociar el cielo. Las empresas dedicadas al mundo de espectáculo cogen carrerilla para recuperar un nuevo verano caliente, en todos los rincones de las Islas.

Los espectáculos multitudinarios volverán a integrarse en los programas de los ayuntamientos. Y, con ello, los empresarios del sector vuelven también a sacar el bolígrafo para cubrir de fechas sus agendas.

La pandemia no se ha acabado, pero sí las limitaciones que impedían los bailes. El anuncio del Gobierno de Canarias de la semana pasada de poner fin a la suspensión a las restricciones contra el coronavirus da aire a un sector que se quedó completamente ‘afónico’ hace dos años. Eso sí, con la confianza de que las medidas no vuelvan a reactivarse, como ya ha sucedido en este pasado tan reciente.

La noticia ha vuelto a despertar el entusiasmo entre los casi 5.000 músicos que se vieron arrastrados por la cancelación masiva. Y, con ello, la ingente economía que rodea al mundo de las fiestas populares.

Los 14 componentes de la orquesta Star Music ya se preparan para poner sus bailes y su música en vivo por toda la geografía insular, como venía haciendo desde 1996. El propietario, Juan Francisco González, asegura que desde el momento en que se anunció la nueva situación empezaron a recibir llamadas de representantes de las comisiones de fiestas para contar con ellos. «Desde la semana pasada el teléfono ha estado sonando sin parar, es asombroso. Y más, porque muchos de los actos de los carnavales se han pasado al verano. Por lo que será la primera vez que coincidan». De ahí que muchos organizadores se hayan apresurado a cerrar la participación musical, antes de poder quedarse sin un grupo de relevancia que incentive el entusiasmo popular. Y más prisa se dan las primeras fiestas de la temporada veraniega.

En el caso de Star Music, apunta que puede haber superado en la primera semana las 20 peticiones para concretar su participación.

Juan Francisco González admite, en cualquier caso, que todavía existe una cierta incertidumbre, tras los ‘jarros de agua fría’ sufridos desde que se cancelaron las verbenas hasta ahora. Y recuerda que el colectivo fue «el primero en marcharnos y los últimos en entrar a trabajar». En su caso, su última presencia fue el 7 de marzo de 2020 en la cabalgata del carnaval de Vecindario. Desde entonces «lo hemos sufrido en las carnes». Ahora ya se preparan para su primer concierto el 30 abril en Valleseco.

«Estamos contentos, muy contentos, ya es hora, porque todos tenemos derecho a trabajar. No solo las orquestas, sino muchas personas: feriantes, empresas de iluminación y sonido, de refrescos, los cochitos de choque, las norias,... Es toda una cadena. Son muchas personas y es mucho dinero el que se mueve».

Miguel Jorge Moreno, fundador de Armonía Show, coincide en resaltar la relevancia de que vuelvan las verbenas y todo el entramado que se multiplica a su alrededor. El grupo cumple 43 años con un sinfín de seguidores que se mueven al ritmo de su pegadizo son de «Armonía».

«Ya nos están llamando y la cosa coge fuerza», anuncia Miguel, que, pese a la situación, se ha mantenido activo en los últimos meses como solista y en espacios acotados. «Se ha abierto la veda y todo el mundo intenta coger las fechas lo antes posible».

La orquesta ya ha empezado a preparar en serio la nueva temporada con los ensayos, para ponerse al día, aunque hasta ahora no han perdido el contacto musical.

«Armonía Show es una institución y la gente espera lo mejor de nosotros», afirma con entusiasmo Miguel, quien valora que sus seguidores les han mandado en este tiempo de sequía mensajes de ánimos para sobrellevar un momento tan complicado. «Te tienen cariño y son muchos años». Desde 1978 han llevado su alegría a distintas generaciones de canarios. «Hay que dar las gracias por el apoyo que nos han dado durante estos años, y es muy bonito y hay que estar agradecido».

Los grupos de música lamentan que siempre sean los primeros en sufrir los recortes presupuestarios. Ya les pasó en la anterior gran crisis de 2008. Y ahora pasó nuevamente.

«Todavía va un poco lento, pero hay ganas». Eulalio de la Mata, representante del grupo femenino The Hits señala que las contrataciones en Canarias van algo pausadas, por si resurgen las sorpresas sanitarias, que ya obligaron a parar todo varias veces.

«El teléfono está sonando, pero todo es un quiero y no puedo, y esperando. Vamos a rebujo de las decisiones sanitarias», detalla. Mientras, pone la mirada en la Península, donde se adelantaron los conciertos con más aforos. «En Puerto del Rosario ya han celebrado la cabalgata. Pero depende del criterio de cada ayuntamiento. El carnaval se organizó con protocolo, pero la gente lo goza de otra forma cuando hay distancia».

Manu Naranjo, de DJ Promaster, está especializado en convertir las plazas en discotecas móviles con pinchadiscos. «Han empezado a llamar poquito a poquito desde distintos ayuntamientos. Pero también a ellos les ha cogido un poco de sorpresa».

Y el propietario de Pirotecnia Canarias, Francisco Jiménez, mantiene la confianza en que «nos espere un verano productivo». En su caso, algunos ayuntamientos han organizado actos, aunque fuese para que sus vecinos viesen los fuegos desde sus ventanas. Pero otra cosas son las comisiones de fiestas, que cancelaron todo. Ahora empiezan a recibir llamadas de lugares como Cardones de Arucas, El Valle de Agaete, San Isidro de Gáldar y Motor Grande en Puerto Rico, que se está moviendo para contar con sus voladores.





La celebración de bodas se reactiva a toda mecha.

Los pueblos se reorganizan para volver a poner los escenarios, las banderolas y a bailar pegados. Pero lo que está corriendo como la pólvora es el entusiasmo de las parejas por organizar bodas, muchas de las cuales se suspendieron hasta en tres y cuatro ocasiones. Y es que, con las restricciones, en general las parejas evitaron que un evento tan relevante en sus vidas se quedara reducido a un minúsculo encuentro.

Eulalio de la Mata (The Hits) constata que la actividad que más se está moviendo ahora son las fiestas privadas. Y, entre ellas, las bodas y comuniones. De la Mata recuerda que muchas bodas se fueron trasladando en sus agendas, por lo que ahora se concentran muchas de ellas. «Yo he cambiado bodas unas cuantas, y algunas se han retrasado entre tres y cuatro fechas. Eso es un desgaste para todos, y un quebradero de cabeza, por lo que lleva organizar todo: desde los preparativos hasta la gente que viene de fuera para estar ese día.

Manu Naranjo (DJ Promaster), también detecta que, más allá de las verbenas, lo que más se está activando son las bodas y otras fiestas particulares, ya que los ayuntamientos están siendo más «cautos».

Francisco Jiménez (Pirotecnica Canarias) coincide en que muchas parejas quieren ya tirar sus fuegos, ahora que su fiesta ya pueden ser como las de toda la vida. «Ojalá no se complique, porque nos espera un verano productivo». En su caso, le coge con los almacenes llenos de pólvora, que no se han gastado. Se da la circunstancia de que ahora están recibiendo la mercancía que se vende a particulares y que tenía que haber llegado en navidades, porque los barcos con la carga se han demorado. «El material chino no llegó, y ahora está llegándonos el material para los particulares que tenía que haber estado y haberse vendido en navidades. No es el caso del que disparamos los profesionales».

La empresa, mientras, ya se prepara para abrir en las próximas semanas sus tiendas de venta al público, para lo cual volverán las contrataciones de empleados. Pasó de cinco a dos trabajadores hace dos años. «Me dolía en el alma, porque somos como una familia, pero no podía mantenerlos cuando no se produce nada. Este mes ya abriremos las tiendas, y espero que no se revierta la situación. Y a lo mejor retomo este año el proyecto que ya teníamos de instalarnos en Fuerteventura».