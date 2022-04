Dj Sammyto toca cumbre

Sammy Echbourgui sabía de música urbana, pero no tenía ni la más mínima idea de pinchar un disco. Hasta que, por casualidades de la vida, de repente se vio pinchando en una fiesta de fin de año ante más de mil personas, nervioso y sin experiencia. «Un amigo organizaba una fiesta de fin de año y el DJ que tenía no pudo ir, así que me pidió que lo hiciera yo, porque sabía de música urbana; nunca había pinchado, así que dos días antes fui a su casa y me enseñó cómo se usaban los aparatos básicos», relata. Hoy, 15 años después de aquella participación casi improvisada en una fiesta, trabaja reconvertido en DJ Sammyto, uno de los creadores más conocidos de Gran Canaria que triunfa en las mejores discotecas del país. «Soy un luchador y siempre estoy persiguiendo mis sueños, no paro hasta conseguir todo lo que me propongo», señala, «todo lo que tengo lo he conseguido tras haberme rodeado de un equipo de trabajo fiel». Recientemente ha sacado el tema Pura Candela, con Lennis Rodríguez, que cuenta ya con más de 200.000 reproducciones en la plataforma Spotify.

Sammy Echbourgui, de 32 años, es natural de Alemania pero reside en Maspalomas, donde llegó con su familia cuando tenía nueve años. Su pasión por la música urbana lo llevó a tener contactos en la industria y a convertirse en la persona que movía entre los DJ de Canarias las canciones que iban llegando del continente americano. «Tenía muy buenos contactos que me pasaban canciones antes de que llegaran aquí, me las adelantaban unas semanas antes y yo las distribuía a los DJ canarios», relata. De hecho, conversaba vía redes sociales con J Balvin y Maluma antes de que éstos fueran figuras reconocidas a nivel mundial. «J Balvin me pedía que le ayudara a que sus canciones sonaran en Canarias», cuenta Sammy, «hasta le conseguí entrevistas en radio». Pasado el tiempo, J Balvin todavía se acuerda de él y le manda vídeos personalizados a través de las redes.

DJ Sammyto prepara trabajos con los artistas de Puerto Rico Chris Lebron y J Álvarez

La pasión de DJ Sammyto arrancó de manera formal pinchando en distintas discotecas de música urbana en el centro comercial Plaza de Playa del Inglés, pero aquello le supo a poco. «Me iba poniendo metas y de Maspalomas me lancé a conquistar las discotecas de Las Palmas de Gran Canaria. «Cumplí un sueño y me hice con la capital, así que me puse otra meta y me marché a Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife». Y luego quiso pinchar en la Península, pero se le resistió. «Era un mundo imposible y caro; es muy difícil salir de las islas porque hay mucha competencia y son muchos gastos», apunta.

Pero lo consiguió hace unos años, después de erigirse como telonero de artistas como Daddy Yankee, Bad Bunny, Osuna o Anuel en sus conciertos en las islas. Eso le abrió la puerta para marcharse a la Península hace cuatro años. «Primero eran salidas esporádicas, pero ahora son todos los fines de semana», cuenta, de hecho en los pasados fines de semana ha estado en Granada , en Sevilla y este último voló a Lugo. En su periplo nacional, DJSammyto ha logrado pinchar en salas de reconocido prestigio como Opium Madrid y Barcelona, o la madrileña Oh My Club. También han rodado por País Vasco, Sevilla y hasta por la sala Yokubo de Ibiza.

En su salto internacional ha pasado por salas en México y Reino Unido, y por delante tiene previsto ahora realizar distintos eventos en Alemania, su país natal, y volar a Miami. «Eso sería algo muy grande», afirma el DJ.

Sammy reconoce que el sector de la música urbana está muy consolidado en Canarias, pero a pesar de eso las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia le pasaron factura hasta el punto de plantearse su retirada de este sector. «Fue un palo, pero me he recuperando a base de lucha y de la creación de contenido en las redes sociales». Por delante, además de sus giras por otros países, DJSammyto tiene previstas colaboraciones con los artistas puertorriqueños Chris Lebron y J Álvarez, además de ser uno de los DJ de cabecera de la futura sala de música urbana Mamá Juana que se abrirá en el centro comercial Sunset Beach Meloneras Playa.

Lleva 15 años en el sector, y Sammy Echbourgui está más que satisfecho con su trayectoria. «Estoy contento porque puedo vivir de lo que siempre he deseado y muy poca gente tiene esa suerte; esto no es trabajo, es mi pasión y además me permite viajar y descubrir lugares que no conocía».