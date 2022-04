Un mural con mucho color homenajea en Montaña de los Vélez a las aparceras

«Está muy bonito el mural. Está muy detallado y verlo supone para mí un viaje en el tiempo y recordar muchas cosas de otra vida, como los camiones de madera, las cucañas o las cajas con los niños. Me hubiera gustado que hubiese sido en blanco y negro, como la imagen de algo más antiguo». Así se explica Olga Medina Hernández, de 65 años y vecina de Montaña de los Vélez, en el municipio de Agüimes, desde hace 27 años.

Para Olga Medina, que fue aparcera, es «un justo reconocimiento para todas las miles de mujeres que nos dedicamos a este oficio y para las que son, y es también una manera de que no se olvide ese tipo de trabajo y de vida tan duros».

El mural fue realizado por el artista Daniel Roque Nuez Báez, de 40 años, nacido en la capital grancanaria, aunque gran parte de su vida ha transcurrido en Firgas. La obra, en la que predominan el color ocre de la tierra y el rojo del tomate, fue inaugurada el martes de la semana pasada con la presencia del autor y del alcalde, Óscar Hernández.

Además, ese mural transmite y plasma ese reconocimiento a la aparcería de manera muy especial a las mujeres, las cuales, trabajasen en lo que trabajasen, en el empaquetado, la zafra, la siembra o el regar a sacho, siempre se multiplicaban para cuidar y educar a sus hijos e hijas forjando la cultura del esfuerzo.

Tres mujeres, que eran al mismo tiempo aparceras y madres educadoras, narran cómo fueron sus vidas

A la hora de preguntar cuánto tiempo trabajó Olga Medina con el tomate, ella responde, entre risas, «toda la vida». «A los tres años ya estaba con un balde recogiendo tomates. Aparte de eso, es la vinculación de mi familia con el sector del tomate. Nací en casa, en Santa Lucía de Tirajana. Fue un sábado y pese a todo mi madre ya estaba otra vez trabajando el lunes y yo en un cajón», recuerda Medina Hernández.

Respecto a cómo se encuentra en la actualidad, Olga Medina explica que «muy mal de los huesos y tengo muchos dolores. Perdí la vista de un ojo. Tengo la invalidez permanente. Era un trabajo muy duro y yo trabajaba como un hombre, haciendo todas las tareas posibles y relacionadas con el cultivo del tomate».

Clases en la cuartería

«Me sacaron de pequeña de la escuela, pero aprendí lo básico después. Mis padres, José Medina y María Hernández, iban donde hubiese trabajo, donde fuese la zafra o lo que fuese. Fuimos incluso a Tenerife, siendo yo pequeña. Mi padre nos daba clases a los niños en las cuarterías para que supiéramos al menos leer y escribir», afirma Olga Medina.

"Era un trabajo muy duro, trabajaba como un hombre", asegura Olga Medina

Estas vivencias y la historia de la citada vecina de Montaña de los Vélez no son únicos o raros, sino un ejemplo más de las de miles de mujeres y familias que trabajaron en el sector del tomate al ser uno de los pocos sectores económicos que hubo en la Isla en gran parte del pasado siglo XX.

De esta forma, con el crecimiento de los tomateros e invernaderos llegaron las oleadas de personas procedentes del Norte u otros rincones en busca de trabajo, y así nacieron o tomaron forma numerosos barrios humildes en los tres municipios del Sureste, así como en el Sur, Telde o Las Palmas de Gran Canaria. Y ese fue el caso de Montaña de los Vélez.

Vivir donde se trabaja

Ana Sánchez Tejera, de 73 años, nació en El Sequero, en Ingenio, y vivió desde niña en distintos pagos y cuarterías de Ingenio y de Agüimes, según el trabajo empujase a su familia y a ella, siendo la mayor de nueve hijos, hasta que decidió casarse y establecerse en Montaña de los Vélez. Ella contrajo matrimonio con Juan Cabrera Marrero y tuvieron cinco hijos. Inmaculada Cabrera Sánchez es la mayor de ellos con 51 años, y es la única que trabaja en la actualidad en el sector del tomate. Lo hace desde que tenía 22 y hoy en día trabaja en la empresa de Juliano Bonny, en Las Rosas.

Sobre su vida laboral, Ana Sánchez relata que «trabajé durante más de 30 años, aunque sólo tengo reconocidos 15. Trabajaba como un hombre y ahora tengo muchos dolores en la espalda. Muchos huesos los tengo como galletas escachadas».

«Está precioso el mural. Me trae muchos recuerdos, como cuando todos comíamos en la choza, en el suelo y sobre un paño, y sólo la comida que hacía nuestra madre, mientras nuestro padre partía y repartía el queso. No habían esas tonterías de si me gusta eso para comer o sólo quiero aquello. Me gustaba más la vida de antes», confiesa Ana Sánchez, que cuando puede echa una mano en la limpieza de la iglesia de Santa Cruz, en Montaña de los Vélez.

Ana Sánchez durante más de 30 años aunque sólo tiene reconocidos 15: "Muchos huesos los tengo como galletas escachadas"

Por su parte, Josefa Ramírez García, conocida como Pepa o Pepita, de 58 años, sólo ha trabajado cinco años con el tomate, «pero mi familia estaba ligada al sector. Mi abuelo era el mayordomo en Las Rosas y a los 13 años empecé yo a trabajar como aparcera, con mi madre, Francisca García Guedes, y después me fui al sur, a trabajar en un hotel porque allí tenía más posibilidades de ganar más dinero y de mejorar las condiciones de trabajo».

«Todo lo que se ve en el mural, que está muy bien y que me ha sorprendido, pues lo vi y formaba parte de mi vida desde niña, como por ejemplo las cucañas, donde jugábamos o nos escondíamos. Al ver el mural veo mi familia y sus vidas», manifiesta Pepita Ramírez, que hoy en día lleva la cafetería del club de mayores.

Encargo

Daniel Roque Nuez Báez reconoce que la idea y el proyecto del mural «no fue una inspiración mía», sino un encargo que le hizo el Ayuntamiento de Agüimes. «Desde la Corporación local contactaron conmigo, después del festival de muralismo que se celebró el año pasado en Firgas», declara el artista grancanario, el cual recibió la idea exacta del encargo y elaboró ocho bocetos, hasta lograr llegar a la obra que esperaba.

"Todo lo que se ve en el mural formaba parte de mi vida desde niña", añade Josefina Ramírez

«Entonces empecé a trabajar en la idea y en el proyecto. Estudié documentación, documentales y fotos de la Fundación para la Etnografía y el Desarrollo de la Artesanía Canaria (Fedac), entre otros. Es decir, las imágenes son reales del Sureste. Nada es inventado», aseguró Nuez Báez. «Además, hacer este trabajo ha supuesto aprovechar un espacio que estaba en desuso, y al que se le ha cogido cariño. Algunos vecinos ya han pedido que se instalen unos bancos», comenta.

Sobre que alguna aparcera o vecina pongan alguna pega o discrepe en algún aspecto sobre el mural, el artista responde que «lo artístico no gusta el cien por cien a nadie. Lo bueno es que despierta una memoria colectiva, se reaviva y muchos y muchas descubren que tienen un punto en común o que familiares cercanos han trabajado juntos».

«Me falta decir que en este trabajo también me echó una mano el artista Acaymo Padrino Martín. En ocasiones trabajamos de forma conjunta o individual, o nos echamos una mano», dice Daniel Roque Nuez. Los dos participaron juntos en el 33 grados festival de la ciudad Mercedes de Uruguay, así como en el festival de murales Akumal, en México.

Sobre los proyectos de cara al futuro, Daniel Roque Nuez manifiesta que forma parte del colectivo Back to back, que impulsa la transformación de espacios públicos con intervenciones artísticas de iniciativa popular. En otro encargo individual pintó otro mural, con la colaboración de los muralistas Acaymo Padrino y Tanausú Alemán, sobre el humorista y transformista Xayo, que se hizo en un inmueble del barrio de San Roque, en Santa María de Guía, tras una iniciativa de la Consejería de Derechos Sociales e Igualdad del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento norteño. «Uno de mis sueños es que se pueda pintar en espacios preparados, tanto mural como graffiti, sin problema legal alguno, tanto artistas como vecinos», concluye.