El acusado de quitarle 73.000 euros a su expareja alega que lo tomó como indemnización tras la ruptura

El acusado de quitarle 73.000 euros a su expareja -con la que convivió más de 15 años- alegó este miércoles que tomó el dinero de la cuenta de un banco de Gran Canaria como indemnización tras la ruptura. En el juicio contra Herbert S., a quien el ministerio público acusa de haber retirado 73.000 euros de la cuenta bancaria de su expareja gracias a un poder que ésta le había entregado tiempo antes de la ruptura, el hombre aseguró que no lo sacó, sino que lo transfirió a su cuenta personal. En un principio señaló que lo había hecho porque «quería tener algo» de dinero después de haber hecho que el denunciante ganase 250.000 euros en un negocio. De hecho, Herbert S., detalló que traspasó un total de 79.000 euros.

El procesado sostuvo que la relación se fue deteriorando poco a poco hasta que finalmente se dejaron y él se fue de la casa. «Lo hice porque él me amenazó con que si no volvía me iba a dejar morir de hambre», fue otro de los motivos que alegó el procesado ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Sin embargo, reconoció que el dinero era del afectado pero afirmó que él también había traído a la Isla efectivo que sacó de la caja fuerte «que teníamos en común» y que dicha cantidad la depositó en la cuenta de su expareja. A preguntas de la acusación pública indicó que esa información tiene que estar plasmada en los extractos de la cuenta, aunque él nunca los ha solicitado. «Él no me ha reclamado que le devuelva el dinero, eso paso hace cinco años», sentenció el hombre.

«Si hubiese querido robarle hubiese cogido la caja fuerte donde había 120.000 euros. Fue una indemnización por haberle conseguido la devolución de un dinero», reiteró. Además, apuntó que se abrió la cuenta bancaria a la que transfirió los 73.000 euros para que el denunciante no pudiese controlarle su dinero y que cobraba una pensión de unos 700 euros que utilizaba para aportar en la casa. Herbert S. y el perjudicado residieron en Alemania desde 1998 y hasta 2014 ya que ambos son naturales de ese país. El afectado, según manifestó ante la Sala, decidió en 2012 adquirir un piso en Gran Canaria, concretamente en Sonneland, en San Bartolomé de Tirajana. Para ello, ambos se trasladaron al Sur en donde contactaron con un agente inmobiliario que le sugirió al denunciante que otorgase un poder a su pareja para que pudiese realizar las gestiones correspondientes ya que el perjudicado debía devolverse al país de Europa Occidental por compromisos de trabajo.

Con el mismo fin abrió una cuenta en una entidad bancaria de la Isla a la que transfirió el dinero que tenía pensado invertir en la vivienda. «Yo era el único titular, le di el poder porque él residía en la Isla y sería más fácil», relató el perjudicado, a la vez que desgranó que traspasó 100.000 euros para la adquisición del inmueble (que nunca se concretó), además de tener otro dinero extra para cuando acudía de visita a Gran Canaria.

A preguntas de la Fiscalía, el afectado afirmó que el acusado no ingresó dinero en esa cuenta ya que no tenía. El afectado reconoció que no revocó el poder tras la ruptura y contó que tardó en darse cuenta de que el procesado había retirado los 73.000 euros porque perdió el acceso vía internet a la plataforma del banco. «Puse tres veces mal el pin y se bloqueó , me dijeron que tenía que venir a la Isla para poder desbloquearlo. Yo estaba trabajando y no podía marcharme de mi país así por así», lamentó.

Según la Fiscalía, el encausado hizo dos retiradas de dinero; la primera el 24 de septiembre de 2014 por un monto de 72.000 euros y la segunda el 10 de noviembre de 2014 por otros 1.000 euros.

El afectado reseñó que fue el propio procesado quien le contó que había hecho dichas transacciones. «Vine en noviembre de 2014 a Gran Canaria y él me avisó que había vaciado la cuenta, no podía creerlo y fui al banco y la empleada me indicó que se había sacado todo el dinero de la cuenta, hasta el último céntimo», relató el perjudicado, a la vez que agregó que preguntó a una trabajadora de la entidad bancaria el por qué había entregado esas cantidades tan elevadas y ella le respondió que «el señor armó un escándalo y dijo que necesitaba el dinero de forma urgente».

La víctima señaló que Herbert S. le dijo que se había hecho con ese dinero como parte de una «indemnización por los años que estuvimos juntos». «Yo no acorde con él darle dinero por nuestra relación. Él nunca trabajo en todos esos años, no ganaba dinero, vivió a costa mía», sentenció, al tiempo que añadió que estaba «totalmente decepcionado cuando me enteré y le reclamé el dinero, le escribí varias veces y siempre me contestó pidiendo más». También comentó que la ruptura se produjo tras descubrir una infidelidad. «Me enteré por casualidad de que él tenía un amante en Gran Canaria que era de Múnich, Alemania, y que llevaban juntos medio año. Me admitió que se había enamorado, me dijo que quería vivir con este hombre y que se iba a marchar», manifestó. Según el denunciante, el procesado se fue de casa en agosto de 2014.

El acusado utilizó su derecho a la última palabra para decir que «siempre me comporté de forma correcta con él. Fue mi gran amor y el destino no quería que nosotros siguiéramos juntos». La Fiscalía solicitó una pena de cuatro años de cárcel por el delito continuado de apropiación indebida, una multa de 3.600 euros y una indemnización de 73.000 euros para el denunciante. Mientras, la defensa pidió la libre absolución. El juicio quedó visto para sentencia.