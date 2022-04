La pacifista Ainhoa Ruiz considera que "con el envío de armas a Ucrania va a durar más la guerra y hay otras formas de pararlo"

¿Qué le parece la comparación que hizo el presidente de Ucrania Volodímir Zelenski del actual bombardeo de Kiev con el de Guernica en 1937?

Todo bombardeo de una ciudad lo considero una barbaridad y un crimen de guerra porque se ataca a civiles, como las infraestructuras y recursos de los civiles. No hace falta comparaciones, que en este caso no es más adecuada porque hay diferencias como que en el caso de Guernica se trataba de una Guerra Civil y que vino una potencia fascista que bombardea a los que se resisten. Es innecesaria y que la hizo como una llamada a la solidaridad, que ya existe. Es más comparable los bombardeos de ciudades de Siria por parte de las fuerzas de Rusia y de Estados Unidos.

¿Está a favor de que se entreguen armas al ejército y a la población ucraniana, como hace Europa, para defenderse de la invasión por parte de la Federación Rusa?

Somos pacifistas todos, incluso más cuando estallan guerras y cuando somos conscientes de lo terrible que es un conflicto bélico. Somos más pacifistas de los que pensamos. A los pacifistas se nos pide respuestas cuando ya ha estallado la guerra, cuando ya habíamos dado antes propuestas y medidas para que no se llegase a esto. Se han construido políticas que las han provocado, como que la OTAN, se expande al este. Y esa es una de las razones de Rusia, aunque no lo justifica. Hay muchas formas de resolver las tensiones, que pasan por el desarme, reducir el gasto y el comercio militar.

¿Está bien o no entregarles armas a los ucranianos?

Cuanto más alimentes la guerra, más armas aportes, más va a durar, más leña al fuego. Si enviamos armas, más va a durar el conflicto y más se va destruir el país, sus recursos, sus viviendas y estructuras. Cuanto más se alargue más difícil será recuperar el país. Es peor porque van a morir más personas. Hay otras formas de parar la guerra y de resistir de forma no violenta. Una manera es que participen más países en las mesas de negociación y que haya más diálogo. Hay que reforzar la posición de Ucrania para negociar desde otras perspectivas y que la UE tome otros compromisos para que Rusia no se sienta amenazada. Lo que ha hecho es totalmente condenable, invadir otro país por la vía militar y eso no tiene ningún tipo de justificación. Hay vías de desarme y en la que todos deben de ceder.

¿Hay derecho a la resistencia como hace Ucrania?

La resistencia se entiende desde la perspectiva humana. Es comprensible. No lo voy a juzgar. Entendemos que sí incentivamos la guerra, más ucranianos morirán, más se alargará y quedará menos por defender. Claro que se están haciendo brutalidades. Hay que sentarse para negociar, hacer cosas. Los conflictos políticos no se resuelven por la vía militar.

¿Que pasan con las guerras olvidadas, que existen desde hace muchos años y no salen en los medios de comunicación?

Sí, siguen ahí las de Yemen. Siria o de Palestina. Hay que informarse. Los medios de comunicación tienen parte de la responsabilidad al poner el foco de atención y también está la responsabilidad civil. Desde nuestro centro, investigamos e informamos que el Estado español vende armas a Arabia Saudí Yemen y también compra a Israel. Tenemos que quitar la mente y mirada muy racista porque todas las guerras son iguales, en Europa y en África u Oriente Medio. A las víctimas hay que acogerlas por igual, vengan de donde vengan, y darles medios para que vuelvan a una casa digna.

¿Cómo fue su trabajo como activista en Palestina?

Es alucinante como podemos tratar de mal a los otros. Estuve en Jerusalén y en Hebrón. Por la detención que vi de un chico, llegué a la conclusión que hay una normalización una vulneración de derechos brutal. Es un Estado apartheid con una segregación total, como vi en Hebrón. Tiene muy poco de diferente con el apartheid de Sudáfrica, que nos parecía una barbaridad. Se permite porque es un aliado occidental.

¿Y su trabajo en Colombia?

No fue tan dura, pero muy enriquecedora. Estuve trabajando tres meses con la organización Va jugando. Lo que vi es un país en el que la violencia salta por todos lo lados y la falta de protección social y las carencias provocan que el joven esté vacío. Entonces trabajamos con chicos de dos pandillas rivales y, con el fútbol, los mezclábamos. Y luego se trabajaba en educación sexual y en la formación para la búsqueda de empleo, entre otros.

Qué le parece este V Foro Internacional y el XXXI Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica (Espal) 2022.

No lo conocía. Es la primera vez que participo. Estoy muy sorprendida, y muy valioso que haya relevo generacional, que hayan estas iniciativas y que se mantenga compromiso social y políticos. Está muy que aquí se invita y se escucha a los pueblos de África y Latinoamérica.

Qué trató en su intervención en el V Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social

Mi charla que impartí hoy [ayer para el lector] en el V Foro Internacional de Derechos Humanos, Activismo y Justicia Social estaba titulada como La guerra empieza aquí. Pacifistas en acción, desmilitarización, desarmar y pacificar. El militarismo se encuentra de forma sutil y aceptada en todas partes en la sociedad, como en determinadas políticas, en políticas humanitarias y en el territorio, en relación a la bases militares o las prácticas. Pasa con la Unidad Militar de Emergencias (UME) que aborda temas de protección civil con herramientas militares. Por otro lado, no tenemos los mismos instrumentos para trabajar por la paz. En Cataluña y en la comunidad valenciana protestamos por la presencia de los militares en los ámbitos educativos, donde por ejemplo se explica a los jóvenes las salidas laborales que tiene ser militar, no lo es porque es reclutamiento, no tienen los mismos derechos laborales y no te puedes sindicar. Te preparan para la guerra, para matar y que te maten.