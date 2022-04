El retrato del Mogán de 1924

La sociedad de Mogán del año 1924 estaba anclada en el tiempo, geográficamente aislada del resto de la isla y se dedicaba a las labores tradicionales como los trabajos agrícolas y la ganadería. Hace un siglo, las conexiones por carreteras, de tierra, eran mínimas, en las relaciones personales predominaba la endogamia, la persona más rica fue una mujer que ganó 5.000 pesetas al año y el número de habitantes era 20 veces menor que en la actualidad: en aquel año en el municipio apenas residían 1.229 personas frente a las 20.752 registradas al cierre del 2021. Estos son algunos de los datos que arroja el padrón municipal de 1924, rescatados por Jesús Rodríguez Calleja, doctor en Historia Moderna y Demográfica Histórica, en el libro ‘Mogán, memoria viva de un pueblo’, una obra en la que analiza la distribución de la población y los tipos de hogares en aquella época. El libro está editado por el Ayuntamiento de Mogán y se presenta el próximo 21 de abril a las 18.30 horas en el centro cultural El Mocán.

El padrón que ha estudiado Rodríguez Calleja no es ni mucho menos el más antiguo de Mogán, que data de mediados del siglo XIX, pero sí el más completo. Por entonces los padrones se elaboraban cada 10 años, en los años terminados en cero, salvo el de 1924. "Con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y la guerra de Marruecos, el régimen se dio cuenta de que mucha gente no estaba inscrita para no ir a combatir, así que impuso nuevas normas, como que el padrón debía recoger quién era cada persona, con quién vivía y dónde, su edad, profesión, si sabían leer y escribir o no y, si estaba ausente, el motivo", explica el historiador, "con todos esos datos ya se tiene una visión general de toda la población".

Este libro no analiza el padrón directamente, sino que primero adentra al lector en una breve historia de la comarca desde los primeros asentamientos poblacionales y las referencias históricas de Bethencourt y Gadifer de La Salle, militares que encabezaron la primera expedición de conquista de Canarias a principios del siglo XIII, a la pertenencia de Mogán a la jurisdicción de Tejeda hasta 1814, cuando se independizó con ayuntamiento y parroquia propia.

Mogán tenía 1.229 habitantes que vivían en 233 casas en el pueblo, Veneguera y Arguineguín

El censo de habitantes de 1924 recoge una población de 1.229 personas que vivían en 233 casas. Estas casas estaban distribuidas en tres distritos: en el Valle de Mogán, el más populoso, vivían 743 personas en 138 casas; en el Valle de Veneguera había 183 personas en 37 casas y en el Valle de Arguineguín 303 personas en 58 viviendas. Las casas que más se repetían son las de seis personas, mientras que las más frecuentes eran las de entre cuatro y nueve personas, e incluso una llegaba a los 21 habitantes. Pero no todos los hogares eran iguales, pues, por ejemplo, en nueve de ellas vivían personas solas, bien por soltería, viudedad o mujeres casadas que vivían solas. En las que no tenían estructura familiar, también nueve, en siete vivían personas con distintos parentescos, en una un hombre soltero con la criada y en otra una mujer soltera con su criada. La mayoría de las 233 casas del municipio estaban ocupadas por núcleos familiares: matrimonios con y sin hijos, personas viudas con hijos y solteras con hijos.

Otro de los datos que Rodríguez Calleja extrae del padrón municipal son el estado civil de los moganeros de 1924: el 66,23% de ellos estaba soltero, el 30,92% casado y un 2,85% estaba viudo. También analiza la naturaleza de los esposos, lo que permite al autor acercarse al grado de endogamia en esta localidad: 95 matrimonios estaban formados por cónyuges naturales ambos del municipio de Mogán y 28 por hombres que se casaron con mujeres de otros municipios, como San Bartolomé de Tirajana y San Nicolás, entre otros.

De aquel censo de habitantes destaca también la relevancia social de la población, una escala que llega marcada por los oficios y aquellos que otorgaban cierta distinción eran el de maestro, abogado, alcalde, sacerdote o secretario. También sobresale una veintena de propietarios que obtenían rentas. Encarnación Rodríguez Cerpa, residente en el casco de Mogán, era la más adinerada del municipio, pues obtenía 5.000 pesetas anuales, seguida de Pedro Bueno González, de Mogán, que obtenía 2.000 pesetas, y de Santiago Bravo Alonso, natural de Santa Brígida, y Juan Hernández Hernández, de Mogán, que obtenían 1.500 pesetas anuales cada uno. Los propietarios representaban apenas un 6,45% de la población, mientras que los jornaleros eran el 87%. "Había pocas personas muy ricas y muchas muy pobres", destaca el historiador, que enumera además hasta 303 oficios distintos, entre ellos el de labrador, que cobraba 2.000 pesetas anuales, el de pastor con 700 pesetas y el marino otras 700 pesetas.

Rodríguez Calleja también rescata de este padrón los nombres y apellidos más usados: 86 hombres se llamaban Juan, 73 Antonio y 54 Manuel, mientras que había 102 María, 52 Juana y 34 Josefa; y los apellidos más repetidos eran Hernández, con 80 personas, 44 Ramírez y 33 Rodríguez.

El libro incluye además un apartado sobre el gobierno local de la época, un ayuntamiento que cambió con la llegada de Primo de Rivera y el fallecimiento del alcalde Marcelino Marrero Quesada "que había dirigido el Ayuntamiento como si de su finca particular se tratase", y que en apenas un año y tres meses tuvo cuatro corporaciones distintas, en ocasiones por haberse nombrado a sus componentes al margen de la legalidad y otras por integrar a personas poco compententes. Mogán por entonces estaba en ruinas porque Marrero Quesada no cobraba impuestos, no había contabilidad ni libros de actas. La falta de administración fue tal que gobierno civil decidió que Mogán no podía ser municipio y ordenó se integrase con San Nicolás, San Bartolomé de Tirajana o Tejeda, aunque finalmente mantuvo su independencia.

Jesús Rodríguez Calleja recupera en este libro datos que ayudan a comprender cómo se organizó la sociedad moganera en 1924. "El libro rescata la esencia y la identidad de Mogán, es la memoria viva de un pueblo porque todos los que hoy viven reconocen ahí a sus padres o abuelos", relata, "es un regalo a los moganeros que miran sus raíces en el pasado".