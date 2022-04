Juan Ruiz: «Coalición Canaria ya me ha ofrecido ir en la lista al Cabildo»

¿Por qué ha decidido abandonar Ciudadanos en este momento concreto?

Desde hace ocho meses, después de las elecciones de Cataluña y de Madrid, nosotros hemos visto que el barco se iba a pique y yo había perdido la ilusión porque el proyecto estaba en caída libre. Yo soy una persona de proyectos e ilusiones. Yo no cobro en el Cabildo, no tengo un sueldo como hay otras personas que sí lo tienen y puede ser necesario para ellos. Solo cobro unas dietas por ir al Pleno una vez al mes y a dos comisiones. Los dirigentes del partido en Madrid no nos hacía mucho caso a la gente de Canarias, no nos escuchaban. Por ejemplo, el grupo de Ciudadanos de Gran Canaria y de Canarias era partidario de pactar con el PSOE cuando ambos sumaban 181 diputados, pese a que yo soy anti-Sánchez total. Yo puedo cohabitar y trabajar con Ángel Víctor Torres, con Luis Ibarra, con Augusto Hidalgo y con otros personas del PSOE, pero con Pedro Sánchez no me gustaría trabajar y creo que no lo haría nunca. Pero ni Melisa Rodríguez ni Inés Arrimadas nos hicieron ningún caso. Por eso, cuando veo que el proyecto no va por bien en Canarias y pierdo las ilusiones, decido dejarlo.

Renuncia al acta del Cabildo de Gran Canaria cuando solo falta un año para acabar el mandato, ¿por qué no esperar hasta el final?

Entre otros motivos, estoy en un sitio donde no me siento cómodo. Yo traje al partido a más de 100 personas y el 90% de ellas ya se han marchado. Para mí ha sido un honor ser consejero del Cabildo y me gustaría volver a serlo algún día, pero creo que era el momento de decir adiós y que otras personas que sí quieran estar en Ciudadanos puedan ocupar mi puesto.

¿Es consciente de que su renuncia al cargo público deja en evidencia a los demás representantes de Ciudadanos que se han ido del partido y no han entregado el acta, caso de la diputada regional Vidina Espino?

Son decisiones personales. Cada uno tiene una forma de ser. Yo, si no estoy contento, me voy. No he mirado ni he preguntado si eso puede o no perjudicar a otros. El Tribunal Supremo dice que el acta es de las personas, no de los partidos, y ellos han tomado la decisión que creen conveniente. Yo la respeto, nunca he criticado la decisión de los compañeros de seguir con el acta. Mi intención no es dejar en evidencia a otros, de hecho ni me han llamado para decirme nada. Sí les había dicho que al marcharme iba a entregar el acta, porque no quiero que ningún medio de comunicación ni ningún simpatizante me esté diciendo que soy un tránsfuga. En primer lugar porque no tengo ninguna necesidad.

¿Se ha sentido incómodo o ignorado por sus compañeros en estos tres años de consejero del Cabildo? ¿El portavoz Ruymán Santana le ha dejado trabajar?

Entre Ruymán Santana, la secretaría del grupo Delia Pérez y yo ha habido una conexión total. Hemos hecho un gran equipo y nunca hemos tenido ni una discusión.

¿Desaparecerá Ciudadanos en Gran Canaria o cree que habrá alguien dispuesto a mantener el partido?

Yo pienso que no va existir ni se va a presentar en las próximas elecciones, al menos en Gran Canaria, porque el 90% de la gente se ha marchado. Esa es mi percepción. En Tenerife es diferente porque Enrique Arriaga es vicepresidente del Cabildo y hay concejales gobernando en Santa Cruz.

¿Qué ha obtenido en estos tres años en el Cabildo? ¿De qué se siente más orgulloso?

De haber colaborado con la institución. Siempre le decía al presidente Morales que el Cabildo no es solamente el grupo de gobierno, sino los 29 miembros de la corporación. Me ha dado la razón varias veces y hasta en alguna ocasión ha pedido mi opinión en algún tema en particular, por ejemplo sobre el club de baloncesto. He colaborado de manera fiel y leal. En algunos momentos incluso me llegaron a preguntar que si yo estaba apoyando al grupo de gobierno, pero no es verdad. Es cierto que Ruymán Santana y yo hemos votado a favor del 80% de las iniciativas que han presentado tanto el gobierno como la oposición si nos parecía beneficioso para la isla. Como nunca he tenido interés salarial, obligación o compromisos con nadie, siempre he actuado de forma coherente con el pensamiento de los dos consejeros.

No se recuerdan muchas críticas suyas a la labor del gobierno de Antonio Morales. Al contrario, sí varios elogios, sobre todo al consejero de Deportes, Francisco Castellano, cuando ha concedido ayudas a los clubes, entre ellos al que usted preside. ¿Aprueba la gestión del pacto tripartito del Cabildo?

Referente al consejero de Deportes, creo que se ha tratado injustamente, porque le han llegado a decir en el Pleno que es un gandul. Yo he ido a verlo hasta por las tardes y sin avisarle y le he encontrado trabajando. Mi club es el más perjudicado y se lo puede preguntar a los jefes de servicio del Instituto Insular de Deportes. El club que menos porcentaje de ayudas ha recibido es Guaguas, no le han beneficiado. Con datos tangibles y contrastados, es el club más perjudicado. Igual que con la concesión del premio Roque Nublo del Deporte. Se lo otorgaron al Club Voleibol Olímpico, que se lo merecía, pero más lo merecía el Guaguas porque ha ganado tres títulos, quedó quinto de Europa y 21 del mundo. Yo creo que al Guaguas quizá le ha perjudicado que yo haya sido consejero. Nunca he mezclado la política con el deporte porque el equipo es de todos los grancanarios. He sido crítico, pero constructivo. Más de una vez le he reprochado actuaciones al presidente Morales y al grupo de gobierno, pero no me gusta el insulto ni las descalificaciones, por eso ellos me atienden. Se consigue más para los ciudadanos de esa forma. En una institución como el Cabildo, por esto no es un Parlamento para hacer discursos, la oposición tiene que cohabitar con quien gobierna, sea quien sea. Si vas al enfrentamiento te van a machacar con su mayoría absoluta y no vas a conseguir nada.

Ha declarado que se tomará unos meses de reflexión antes de decidir si continúa en política, pero se asegura desde hace tiempo que acabará usted en Coalición Canaria y que ya le han ofrecido ir en la lista del Cabildo en mayo de 2023. ¿Cuándo se sabrá?

En el plazo de un mes o algo más podré decidir. Si voy a algún sitio es porque el proyecto me ilusiona. Si no, me quedo tranquilamente en mi casa. Es cierto que CC se ha dirigido a mi oficialmente y a través de los máximos responsables del partido en Canarias. También otros dos partidos me han dicho algo. Estaré en un sitio donde me sienta cómodo.

¿Cualquiera que sea su preferencia, CC u otro grupo, aceptaría presentarse con un partido que no le ofrezca ir de número uno de la lista del Cabildo o que no le garantice un puesto de salida?

Soy una persona de proyecto y si me gusta el proyecto, el número es optativo. En las condiciones que se dan en la política actual, creo que estoy en predisposición de hacer algo importante en el partido en el que decida estar.