Un joven de 18 años de Ingenio colecciona más de 600 objetos del siglo pasado

"Colecciono estas cosas porque representan de dónde venimos. Es una manera de guardar y de mantener la historia que no viene en los libros porque representan objetos y utensilios que eran comunes en las formas de la vida cotidiana a mediados del pasado siglo XX. Si no se guardan, se olvidan. Por ejemplo, conservo ese saco de azúcar, que me lo consiguió un vecino, muy común entre los años 50 y 60 del siglo pasado, que venía de Cuba y se compraba en Gran Canaria, no sólo por el azúcar, sino porque esa tela del saco se aprovechaba para hacer calzoncillos y bragas".

De esta manera se explica Carlos Ojeda Pulido, de 18 años, natural y vecino de Los Molinillos, en el casco de Ingenio, en relación a por qué colecciona y reúne en el garaje familiar de unos 70 metros cuadrados más de 600 objetos, que son muchos de ellos de entre los años 40 y 60 del siglo XX, aunque también los hay de inicios del siglo pasado y de finales del XIX. Entonces, ver, tocar y conocer esos objetos empujan a cada uno a viajar al siglo pasado y distintas épocas sin moverse de un garaje de Ingenio. "Están por ejemplo esas dos angarillas, que son de un armazón formado por dos barras paralelas y unidas por una tabla, que usaban para cargar los sacos en el burro", señala, orgulloso, este joven que estudia Bachillerato en la actualidad y que en un futuro cercano quisiera formarse en relación a la cocina. Mientras tanto, Carlos Ojeda Pulido muestra su gran memoria respecto a los nombres, orígenes, fechas y anécdotas de cada una de sus objetos que colecciona en un espacio que "ya se está quedando chico". "No se usaba este garaje, servía como trastero. Entonces, lo limpié y pinté, y es donde paso muchas horas limpiando el polvo, ordenando, colocando cosas nuevas, o recolocando", añade el coleccionista, que a los nueve años ya reunía monedas y billetes y a los diez ya empezó en serio con las antigüedades. "Empecé en serio con los objetos en 2013 cuando mi abuelo Domingo Ojeda Caballero me regaló esta lata de tabaco, de una marca alemana, que será de los años 60, y que tenía unas semillas de hierba huerto que yo iba a plantar. La lata quedó tirada en la azotea. La cogí y pensé 'debe ser vieja' y empecé a investigar, me dio el gusanillo y comencé a los diez años", recuerda el coleccionista. 26 En este arranque a la colección de Carlos no influyeron, ni lo animaron su padre José Manuel Ojeda Jiménez, su madre Elisa Pulido Novelle, o la hermana María Ojeda Pulido, ni ningún abuelo o abuela. Fue por iniciativa y curiosidad propia. "Mi hermana no tiene la misma afición que yo. Tiene doce años y es más moderna que yo", comenta Carlos entre risas. Entre esos más de 600 cosas antiguas están también: las pinzas para coger tunos que le regaló una tía suya; las sillas que eran del ajuar de su bisabuela María Pérez Santana, que se casó en 1941; los trabajos de los años 50 que hicieren los alumnos, siendo el profesor su tío abuelo Manuel Jiménez Cabrera, y "de los que yo nunca me desprendería"; dos radios, una de 1949 y otra de 1948; una aceitera de cobre de principios del siglo XX; un medidor de petróleo de los años 40; un medidor, metálico, de leche; y una campana de finales del siglo XIX, en torno a 1880, que era de una capilla que se remodeló, que "iban a tirarla, pero me la regaló un amigo que ya falleció". Otros de los objetos, a los que él tiene un cariño especial, son el cartel y un micrófono de pie del grupo musical Los Caballeros, formación de Agüimes y que existió entre los años 60 y 80. "En ese grupo, que empezó con una música folclórico y pasó al pop, tocaba la batería mi abuelo Domingo Ojeda", apunta Carlos. El viaje puede ser más largo al ver los zapatos que le regaló su bisabuelo Manuel Novelle; al ver el papel para envolver los tomates; o tres cartillas de racionamiento de 1952; o cuatro documentos de la contribución de Firgas de 1948; o el testamento de una mujer de Cuenca datado en 1892; o un ropero de más de 100 años; una pesa antigua que compró en Valsequillo; o la cama de los años 40 de su bisabuela María Pérez; además de 200 discos de vinilo, postales, sellos, botellas de entre los años 60 y 80; y una bicicleta de la marca Torrot en perfecto estado que será de entre 1970 y 1980, y otras muchas cosas más. Finalmente, Carlos Ojeda no pretende vender todo lo que tiene, mucho menos tirarlo. "Mi objetivo será hacer realidad un museo etnográfico, con suficiente espacio y accesibilidad. De momento, se lo enseño a los niños que me preguntan por cualquier cosa. Mis amigos no comparten mi afición, pero la respetan. Ellos tienen gustos más modernos. A mí no me interesan la música actual, prefiero la copla, ni los ordenadores, ni los videojuegos", concluye.