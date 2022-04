«En mis cómics y en mis dibujos transmito cuentos, pero no infantiles, sino aquellos que saco de mi interior y que de esta forma puedo expresar. En ellos hay oscuridad, situaciones sangrientas, erotismo, violencia y un poco de humor. Son sentimientos animales que en la sociedad se reprime», explica Rowlet (Yanira Rodríguez) en relación a sus trabajos que muestra por primera vez en una exposición individual organizada por la asociación cultural Artis.

El centro cultural Federico García Lorca, del casco de Ingenio, es el lugar elegido para mostrar unas 80 piezas, es decir dibujos y cómics, de distintos formatos elaborados por la joven artista.

Esta joven dibujante de sólo 21 años, que nació en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde reside actualmente y antes una parte de su vida transcurrió en Arinaga, en la villa de Agüimes, descubrió y encontró a los 10 años el dibujo y en los cómics «una forma de contar historias sin escribir textos. Desde entonces he creado más de diez cómics».

«A mis 12 años se convirtió en una manera de evasión de la realidad que me rodeaba, con historias de mi mundo. El cómic empezó a ser una escapatoria sana de la realidad, una elección muchísimo mejor que otras que otros jóvenes toman», puntualiza.

El nombre de uno de los personajes de la serie de videojuegos Pokémon es Rowlet, y que es un pequeño búho, el cual es animal favorito de Yanira Rodríguez, junto al gato.

Respecto a su formación, arrancó de forma autodidacta. «Luego estuve en la Escuela de Arte de Gran Canaria, donde allí aprendí poco en relación al dibujo, me refiero a algo nuevo. Eso sí, acabé el Bachillerato de Arte», explica la joven, a la que le gusta dibujar con acuarela, como con tinta china, entre otras técnicas, pero usa más la digital, mediante Tablet y sofware especializado.

Entre los cómics que ha creado está el protagonizado por Arai, que «es una adolescente normal, de 16 años, que tiene aficiones normales. Sin embargo, su padre es prestamista de dinero negro. Ella quiere tener una vida normal, pero tiene la influencia negativa paterna», explica.

«Entonces, Arai no sabe si los que se acercan a ella tienen o no un interés respecto al padre o los que huyen es por el miedo a su progenitor. En cambio, tiene a su amigo Vermut, al que le faltan los brazos. Los dos tienen muchas carencias, pero también cosas en común, y está involucrados involuntariamente en actos violentos», relata, al tiempo que recuerda que «mis cómics se pueden seguir en Instagram. Además, las historias no tienen sentido lineal, sino que se pueden seguir de arriba abajo o a la inversa».

Recorrido

Ella comenzó sobre todo con el cómic oriental, en especial con el manga, pero a los 17 años cambió a favor del cómic occidental. «Mi giro y mi cambio fue después de descubrir Blacksad, que es el cómic de Juanjo Guarnido, quien se convirtió en inspiración y en mi primer camino», afirma la joven.

«Puedo decir que Blacksad es mi top por el estilo de dibujo, porque el diseño es muy bueno, las líneas perfectas y el fondo maravilloso. Y es de novela negra», manifiesta Rowelet, a quien le gusta, «dentro de los cómics clásicos, Mortadelo y Filemón».

La música es uno de sus sueños frustrados. Se formó unos años respecto al violín y al canto. Hay influencia musical en sus obras y en algunos personajes, como la presencia de un violinista.

Por otro lado, uno de sus objetivos «es publicar mi primer cómic que está en fase de creación y cuando esté acabado ya buscaré editorial o librería que respalde la publicación». «No es el de Aria, sino que es otro que aún está en marcha, y que es más serio y personal. Entre sus personajes están Santiago, Isaias y Catalina», aclara.

Colectivo

Otro hecho importante para la carrera y para su persona es que Rowelt esté en la asociación cultural Artis, que es de la villa de Ingenio, al tiempo que sus componentes no sólo son de dicho municipio del Sureste, si no que además los miembros pertenecen a variadas disciplinas plásticas, visuales y narrativas, como el dibujo, la pintura, la ilustración, el cómic, escultura, fotografía y escritura. Rowlet asegura que «fue Iván Falcón [presidente del colectivo Artis] el que me propuso entrar y participar en la asociación, la cual supone un apoyo importante para los que comenzamos». «Es un grupo maravilloso, tranquilo, en el que hay una gran diversidad, así como grandes artistas, y mucha colaboración y ayuda entre todos», agrega.

Rowlet estudia Anatomía Patológica en el centro de formación Cesur Las Palmas, que está en El Sebadal, en la capital grancanaria. «Aprenderé respecto a biopsia y autopsia. Me gustaría también ser ayudante del forense», concluye.