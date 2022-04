«Queremos duplicar la oferta hotelera no construyendo sino gestionando»

Andrés Domínguez Pérez (Las Palmas de Gran Canaria, 1981) , consejero delegado del grupo Hermanos Domínguez, sigue de cerca la gestión de los centros comerciales de la empresa y los establecimientos hoteleros. Detalla que hay más reservas turísticas y más afluencia comercial. En el negocio turístico, en el que quieren duplicar la oferta, pretenden lograrlo gestionando más camas no construyendo más hoteles.

Tras dos años de pandemia, ¿Cómo se presenta la Semana Santa en el negocio hotelero del grupo HD?

Se va notando una recuperación respecto a lo que ha pasado estos años sobretodo gracias al turista local pero también ya se notan las ganas que tienen de viajar los peninsulares y los europeos. No vamos al ritmo que nosotros quisiéramos, porque siempre estamos comparando las reservas con las cancelaciones, que ahora es por la guerra de Ucrania, y antes por los brotes de Covid. Hoy vivimos así. Ya no te puedes fiar de las reservas porque de previsiones del 80% puedes pasar a un 40%, pero para Semana Santa vamos muy bien.

¿Cómo fue ver a los hoteles cerrados en la pandemia?

Fue muy triste, no sólo cerrar los hoteles sino decirle a tus compañeros que se tienen que ir a casa. Fue un momento muy duro.

¿Han paralizado las inversiones hoteleras o siguen con proyectos de expansión adelante?

Seguimos con el plan de expansión adelante, y a nivel de lo que teníamos de inmuebles en ciento comerciales y de hoteles hemos hecho reformas y en lo que es la parte turísticas seguimos en expansión.

¿Y cuáles tienen a la vista?

Tenemos previsto duplicar en dos o tres años el número de plazas alojativas. La idea no es construir más hoteles ni comprar inmuebles sino tener más oferta en el mercado ya sea con alquileres o gestionando directamente.

¿Es decir que el construyen en Lanzarote sería por ahora el último que construyan?

Si, ese hotel se va a alquilar al grupo Barceló. Es el más grande de los hoteles que se construyen en Lanzarote. Pero cuando se decidió la nueva estrategia de expansión ya se había iniciado este proyecto y firmado el contrato.

¿Se ha notado que el turista quiere ahora más una oferta de bungalós con servicios o prefiere cada vez más el hotel?

Los turistas prefieren irse a un hotel donde le dan todo hecho. Pero también están los que prefieren el apartamento. El Covid no ha condenado a los hoteles a dar lo servicios de comida. Hemos aprovechado estos años para mejorar la calidad y hemos conseguido añadirle valor a lo que el cliente demanda En Parque Cristóbal no se demanda eso de cocinar, eso ocurre con los clientes senior y más en invierno.

¿Y en cada isla donde tienen hoteles como Gran Canaria, Lanzarote, o Tenerife tienen un perfil de cliente distinto?

En Lanzarote tenemos más turistas franceses, pero en general todo es igual que antes. Los turoperadores siguen siendo los mismos. Lo que si ha cambiado es la compra directa. Esto si está siendo un revulsivo para todo el sector. En nuestro caso la venta directa ha crecido en un 12 y 15% . Los operadores on line han ido perdido cuota, y han tenido que hacer Ertes. El cliente está optando por contratar directamente sus vacaciones , y también es más fiel.

Ahora que sube el precio de todo, de la luz, de la gasolina,y los alimentos, ¿tienen previsto subir precios o cómo afrontan este encarecimiento?

En el negocio hotelero hemos subido precios porque hemos aumentado la calidad de los servicios que ofrecemos en los establecimientos, pero no hemos repercutido la subida de costes de luz ni de productos en el precio que pagan los clientes.

¿Y cuanto supone la factura de la luz en los gastos de un hotel?

La luz y el gas. La factura de la luz casi que se ha triplicado en un año. Pero a eso hay que añadir el gas. Y no se sabe cuanto se va a pagar cada mes porque el precio no para de subir.

¿En cuanto a los centros comerciales que gestionan como Las Arenas o Los Alisios la situación económica ha ido algo mejor?

No, también se han notado los cierres en el confinamiento y después porque no habían encuentros de amigos, ni cenas. Pero es verdad que a día de hoy está subiendo la afluencia respecto a 2019. Hay muchos más clientes y esperemos que este aumento de los precios no retraiga las compras en textil y calzado y todo lo que tiene que ver con el ocio.

¿Y cerraron muchas tiendas?

No fue muy notorio, cerraba una pero abría otra. Hemos estado en contacto con los operadores dándoles ciertas ayudas para los alquileres. Lo que hicimos fue hacer descuentos a todos los operadores de una parte de los alquileres para ayudarles a que pudieran seguir con los negocios. Porque pensamos a corto plazo sino a largo plazo. Si desde la parte turística, donde también cerramos tiendas, reclamamos ayudas, desde la parte comercial vimos que teníamos que dar esa ayuda para que los negocios siguieran funcionando.

¿Cuál es la clave en el negocio turístico para mantenerse ante tanta competencia?

La clave es contar con buenos profesionales que sepan estar en el lado de las personas para entender, tanto con el Covid como con la huelga de transportes, que esto no es un camino de tres días. Además nuestro concepto es como el de una familia en la que todos estamos implicados y todo se resuelve a base de trabajo y trabajo.

¿Y qué opina de que en las playas del Sur las carencias en los servicios de hamacas de las playas?

Todo lo que es dar menos servicio al cliente repercute en la calidad del destino. Si el cliente no tiene un buen servicio de hamacas en una de las mejores playas del mundo como son Maspalomas y Playa del Inglés, sin duda eso va a hacer que no se sienta de todo satisfecho con el destino, y eso puede afectar a la hora de querer volver o recomendar la isla para unas vacaciones.

Es usted la segunda generación de este negocio familiar que empieza por una tienda alimentación y crea un importante grupo de distribución con negocios en el turismo. ¿Cómo fue su incorporación, le hicieron comenzar desde abajo?

A mi gusta decir que formo parte de la tercera generación porque fue mi abuelo el que montó la primera tienda de aceite y vinagre en Schamann. También está mi prima Davinia Domínguez en la Fundación Dinosol, y mis hermanos y mis primos forman parte del consejo de administración. La verdad es que me ha resultado fácil porque conozco el negocio de las tiendas desde pequeño, y nos hemos criado todos juntos. Con confianza, y transparencia, y si existe un fin claro que es que la empresa es un legado que debe continuar es algo más sencillo.

¿Le puso alguna condición su padre para entrar en el negocio familiar?

Si, aparte de formarme, en lo que insistió mucho, he tenido que conocer cómo funciona el negocio. Desde pequeño ya aprendía cosas porque no paraba de escuchar . Conozco desde hace años al gerente de Las Arenas. Tuve primero hasta mi propia empresa y después ya me incorporé a la empresa familiar.

¿Pero algún consejo especial le dio su padre?

Siempre insiste en que mantenga unos valores: cariño, esfuerzo y constancia. Y en tiempo difíciles me dice que con paciencia y lucha todo se supera.