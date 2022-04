Los puesteros de Mogán claman por el aumento de las tasas municipales

Mercaderes unidos contra la subida de impuestos. Los mercaderes que venden sus productos en los mercadillos de los municipios de San Bartolomé de Tirajana y Mogán rechazan la aplicación de la subida de las tasas que el Ayuntamiento de Mogán activó el pasado 1 de abril, fecha en la que además levantó la exención de este impuesto que había aprobado en marzo de 2020 para aliviar los efectos económicos de la pandemia sobre este colectivo.

La Asociación Tamaragua, el colectivo que agrupa a 200 puesteros de venta ambulante, se concentró este lunes frente a las puertas de las Oficinas Municipales del Consistorio en Arguineguín para mostrar su descontento con la subida de un 46% de esta tasa, que para un vendedor con un puesto medio de tres módulos supone un incremento del gasto de los 180 a los 270 euros al mes. "No estamos en contra de que se reactiven las tasas suspendidas por la pandemia, el problema es que al ponerse en marcha de nuevo conllevan una subida del 46% que no podemos asumir ahora", explicó Mayte Candela, presidenta de la asociación, "la situación económica todavía no es boyante y nosotros solos un colectivo muy castigado". Desde el Consistorio, el alcalde accidental, Mencey Navarro, explica que "en términos económicos la subida es de apenas tres euros por puesto" y recuerda que ningún colectivo presentó alegaciones durante la fase de exposición pública de la ordenanza que regula los mercadillos.

Mas de 120 personas de las 200 que representa la asociación se concentraron ayer con una cacerolada y con pancartas para protestar por el aumento de la tarifa. "Volvimos a la actividad el 1 de octubre después de 18 meses sin poder trabajar ni un solo día, tiempo en que muchos compañeros pidieron créditos ICO u otro tipo de ayudas que ahora están empezando a devolver; si ahora encima se nos aplica una subida de tasas, es inabarcable", señala Candela, quien apuntó que la mayor parte de la clientela de los mercadillos en los municipios del sur llega del turismo. "Hay una guerra y una inflación muy grande y eso hace que la gente se retrotraiga económicamente y reduzca sus viajes y gastos". Y eso lo han notado en las ventas, dijo, porque en las últimas dos semanas éstas han caído un 35% con respecto al mes anterior. El colectivo trabaja en los mercadillos de Arguineguín y Playa de Mogán los martes y los viernes, y los miércoles y los sábados en Maspalomas.

Los miembros del colectivo temen también que con el fin de la temporada alta turística, que será inminente, los ingresos de sus negocios continúen cayendo en picado. "Canarias es un destino afortunado en invierno pero no somos destino favorito en verano; después de Semana Santa la actividad turística caerá y hasta la población noruega que reside en Arguineguín de vuelve a su país hasta octubre, y eso hará muy difícil que nos mantengamos a flote", añade Mayte Candela. De hecho, explica que al menos 50 de los 200 puesteros integrados en la asociación no podrán soportar la situación y se verán abocados a la desaparición de sus negocios.

Los únicos ayuntamientos que han reactivado el pago de las tasas son Las Palmas de Gran Canaria y Mogán, mientras que Santa Lucía de Tirajana, Teror, Telde, Valsequillo y San Bartolomé de Tirajana las mantienen suspendidas. "Siempre hemos tenido una buena relación con el Ayuntamiento y lo único que queremos es sentarnos a negociar de forma amistosa para ver de qué manera podemos paliar los efectos negativos de la crisis económica", resalta la representante de los puesteros, quien añade que hace 10 días mantuvieron una reunión con el Consistorio que no fue fructífera.

Desde el Ayuntamiento de Mogán, el alcalde accidental, Mencey Navarro, recordó que la actualización de la ordenanza de precios no es nueva sino que se aprobó de forma inicial en el Pleno de diciembre de 2019 y de manera definitiva un mes después sin que se presentasen alegaciones por parte de ningún colectivo durante el mes en que la norma estuvo expuesta en información pública. Navarro censura que la situación turística vaya a decaer. "Vienen períodos de ocupación bastante buenos para Gran Canaria", señaló.

El edil reconoció que en términos porcentuales un 46% de subida es "bastante", pero no así en términos ecónómicos. "En términos monetarios es apenas una subida de 3,17 euros por puesto, de los 6,83 a los 10 euros por puesto y día; cada puestero abonará más o menos en función del número de módulos que tenga", sostuvo Navarro, quien además anunció que el próximo Pleno aprobará una modificación de la ordenanza consensuada con los comerciantes para que el impago de una sola cuota implique la revocación de la autorización. Y se aprobará, dijo, debido al "elevado índice de morosidad, que casi alcanza el 50%". Durante los dos años en que el Ayuntamiento mantuvo las tasas suspendidas las arcas municipales dejaron de ingresar casi dos millones de euros entre las cantidades que dejaron de abonar los vendedores ambulantes y las terrazas.