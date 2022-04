La residencia La Milla de Guía aplaza el cierre en espera de reubicar a tres mayores

La imposibilidad de reubicar a todos los internos de la residencia de mayores La Milla, en Santa María de Guía, ha obligado a la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias a aplazar por unos días el cierre de ese centro, denunciado por numerosas irregularidades desde su apertura hace un año. Aunque la previsión era desalojar el edificio este pasado lunes, tres de los usuarios permanecían todavía este martes en sus habitaciones, según confirmaron fuentes de ese departamento del Ejecutivo regional, que precisaron que se está ultimando el realojo de esas personas en otras residencias privadas, en coordinación con los familiares. Los demás ancianos -se cree que había una docena- han sido ya trasladados al centro Nuestra Señora del Pino, ubicado en Tafira Baja.

Trabajadores del Servicio Canario de Salud acudieron la mañana del sábado a la residencia para realizar las pruebas PCR del Covid-19 a los internos, con el objetivo de realojarlos entre el domingo y el lunes. Sin embargo, no todos pudieron salir. Ni la empresa que gestiona el centro, La Milla Atención Social S.L., ni los familiares de los mayores, ni tampoco el propio Gobierno de Canarias se han dirigido al Cabildo de Gran Canaria para solicitar una plaza en alguno de sus centros públicos, según informaron fuentes de la Consejería de Política Social.

En el caso de que no se encuentre espacio en otras residencias privadas, o bien que los usuarios o sus familiares no dispongan de medios económicos, es el Cabildo el que está obligado a buscarles una alternativa. Por lo que ha trascendido, los usuarios de La Milla -rebautizada desde febrero como residencia El Descanso- pagaban unos 1.900 euros al mes, aunque otros, los que no tienen familiares, abonaban cuantías inferiores o solo el importe de su pensión.

La residencia, situada en pleno casco histórico de Santa María de Guía, en una antigua casona alquilada por la empresa, estaba en el punto de mira de las autoridades desde su apertura, pero ha permanecido abierta durante un año entero pese a las repetidas denuncias de los vecinos por carecer de las correspondientes autorizaciones urbanísticas y sociosanitarias.

El grupo de Coalición Canaria también expuso esas irregularidades en el Ayuntamiento de Guía, en el Parlamento regional y ante la Fiscalía Provincial, pero hasta hace unas semanas no se resolvió el expediente abierto por la Consejería de Derechos Sociales y se determinó el cierre. A las irregularidades detectadas por los vecinos se han unido denuncias laborales por parte de trabajadores que reclaman el cobro de los servicios prestados.

Julián Melián, concejal de los nacionalistas en el Consistorio guiense y solicitante de una investigación tras las denuncias vecinales, ha criticado el “oscurantismo” del Gobierno canario en todo este procedimiento, como el hecho de proceder al cierre en plena Semana Santa, cuando los familiares tienen más complicaciones para organizar los traslados a otros centros.

“Una vez que los mayores están fuera y bien atendidos, en sitios legales, es el momento de pedir responsabilidades, tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento de Canarias, porque no es lógico que se hayan tardado tantos meses en concluir el expediente ante una situación tan grave y tan clara desde el punto de vista jurídico, pues desde el primer momento se comprobó que la residencia estaba funcionando sin ningún tipo de licencias”, ha apuntado Melián.

Los responsables de la residencia han enviado un mensaje en el que aseguran que el cierre se debe a “temas burocráticos totalmente ajenos” a la voluntad de la empresa. “Nuestra humilde intención es reabrir en cuanto se subsanen algunos temas”, añaden.

Los hechos que han llevado al cierre se remontan al 9 de febrero de 2021, cuando la empresa presentó el proyecto de residencia de mayores y solicitó licencia de obra en la casona de la calle Pérez Galdós, número 24. El 16 de marzo el arquitecto municipal pide aclaraciones al promotor y le informa de que el cambio de uso no esta recogido en la ley.

El 4 de abril, el alcalde de Guía, Pedro Rodríguez (NC), firmó un decreto de paralización de algunos trabajos de reforma en el edificio y el día 8 se precintaron las obras. Sin embargo, los vecinos siguieron observando a personas mayores haciendo vida de residentes.

La Consejería ha alegado que desde esa fecha había dado por cerrada la residencia, pues tampoco tenía licencia de actividad, en un cruce de responsabilidades entre el Gobierno, el Ayuntamiento y la Fiscalía sobre la responsabilidad final de la clausura.