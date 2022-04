Los ganaderos de Gran Canaria se han mostrado este miércoles molestos con la tranquilidad del presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a la hora de defender las reivindicaciones que les trasladó el sector durante un encuentro celebrado en la sede de Presidencia para no tener que seguir vendiendo sus productos por debajo del coste. «Me indigna la parsimonia con la que se ha tomado el presidente nuestro problema porque mientras él se va de vacaciones a La Graciosa, y no digo que no tenga derecho, los ganaderos tenemos que seguir trabajando, pagando impuestos, y en las condiciones actuales, hasta perdiendo dinero», asegura Nicolás Pérez, presidente de la Cooperativa de Ganaderos de Gran Canaria.

Pérez recuerda que hace justo un mes y cuatro días que Torres se comprometió a hacer cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria y a intermediar ante las industrias queseras principales compradoras de su producción, y las cadenas de alimentación para que el incremento en los costes lo asuman de forma conjunta. Actualmente el ganadero percibe 0.46 euros por cada litro de leche y el sector defiende que para hacer frente a la subida de precios de los forrajes, los fletes, y de los combustibles, el precio debe estar en 0,60. Según destaca, del precio final que paga el consumidor por la leche o el queso la industria y la gran superficie se quedan con un 40% respectivamente. Además, expone que el sector ya viene de haber tenido que hacer frente a un recorte de precios durante la pandemia en que les pagaban por el litro 0,40 euros. También critica que el Gobierno aún no les haya abonado el adelanto que les prometió de la subvención por mantener la producción láctea que normalmente se suele percibir en el mes de junio. También incide en que mientras los ganaderos están asumiendo toda la subida del precio de los forrajes, el industrial no sólo se queda con más margen que el productor sino que a través del Posei se beneficia de una ayuda por la transformación industrial. Los ganaderos explican que esto que sucede con la leche se repite con la comercialización de la carne. Esta cooperativa representa a un colectivo que mantiene a 5.000 cabezas entre vacas y cabras. Sobre esto indica Pérez que desde hace cinco años perciben 3 euros por el kilo de carne aunque el consumidor ha notado que se ha elevado, y esto ocurre mientras se incrementa la importación de este producto que también recibe ayudas europeas.