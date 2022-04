La fe y las obras de Adrián Jiménez, vecino de El Sequero de 13 años

«No voy a ser mejor, ni tampoco estar mejor por tener el último modelo de una marca concreta de teléfono móvil porque un mes más tarde habrá otro más moderno, y será el nuevo último modelo, así los siguientes, y compro uno y luego otro, no. Todo eso es una tontería, un engaño», afirma Adrián Jiménez Sánchez, de 13 años, y que es natural y vecino de El Sequero, en el casco de Ingenio.

Adrián Jiménez Sánchez, estudiante de 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), lo tiene muy claro, a pesar de su edad, y manifiesta: «la fe que yo tengo me llena mucho más que el materialismo o el consumismo porque, entre otras cosas, me despierta un sentimiento que me da paz y me despeja de muchos problemas de la vida. Además, esta fe me guía».

«Mi fe es tanto a Cristo, como por las vírgenes, aunque tengo un especial cariño a la virgen de los Dolores, porque de ella tuve mi primera imagen y porque fue la primera que me llamó la atención cuando la vi en la iglesia», explica.

Jiménez Sánchez comenzó a ir a las procesiones religiosas cuando tenía entre seis y siete años, llevado por su abuela materna Agustina González Méndez, y fue cuando tenía entre nueve y diez años la edad en la que empezó a hacer tronos «con cajas de fruta, telas y con santos que estaban por la casa, y el centro era para una imagen».

De esos tres tronos que creó, dos fueron con la imagen de la virgen de los Dolores: en 2018, para la procesión de Santa Rita; y en 2019, para la procesión del Cristo; y en el tercero se hallaba la imagen de la virgen del Carmen, también en 2019, y que fue llevada a la cercana ermita de Santa Rita y donde fue bendecida.

«El primer trono religioso que construí tenía unos 70 centímetro de ancho y 1,20 metros de largo, y lo hice con ruedas de bicicletas. La virgen de los Dolores, que iba de luto, que tenía el manto negro, corona, un ramo, varias velas y un pañuelo calado que me regaló la vecina Candela Martín [presidenta de la Asociación de Caladoras de la Villa de Ingenio]», relata, con emoción, Adrián Jiménez, quien hizo la primera comunión el 27 de mayo de 2018.

Tiene en la actualidad siete imágenes religiosas: La virgen del Carmen, que la compró en 2019 a una empresa de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz; la virgen de los Dolores, la primera que tuvo, y que compró hace cuatro años, en 2018; la tercera imagen es el Sagrado Corazón de Jesús, que se la regaló su tía Pepita Sánchez González; la cuarta, el Cristo del Rescate, que adquirió en un bazar de la calle Peregrina, en Las Palmas de Gran Canaria.

La quinta imagen es de la virgen de la Candelaria, que se la regaló su madre, Juana María Sánchez González, en agosto de 2019. Una imagen de la virgen de la Luz la tiene en restauración y la séptima y última es de San Francisco.

Adrián Jiménez reconoce que, a parte de lo que le enseñó su abuela, también está la influencia de un vecino, Yesey Cabrera Herrera. «Él fue quien me animó a ir a la parroquia, la de Nuestra Señora de la Candelaria, y allí descubrí cómo se hacen los tronos», comenta. El chico asegura que sigue colaborando en lo que puede en la parroquia. «El martes participé en colocar las ramas en la calle Calvario y el Jueves Santo colaboré en el lavatorio de los pies, después de la misa», agrega. Además, destaca que «siempre he tenido el apoyo de mi familia en esto que me interesa y me gusta, no sólo de mi madre y de mis abuelas, sino también de mi padre [Pedro Elías Jiménez Hernández]. Y mis amigos también, me apoyan y a veces me acompañan a misa, aunque no sean seguidores de temas religiosos».

Respecto a su futuro profesional y su formación, no lo tiene nada claro, «está muy lejos», aunque sabe que «no seré sacerdote. Valoro mucho el trabajo de los curas, todo lo que hacen cada día, como nuestro párroco, Jesús Vega Mesa [quien en diciembre de 2021 cumplió 30 años de sacerdocio]». «Lo que me despierta mucho interés es coser y la moda, es mi otra gran afición. El martes no me perdí Maestros de la costura. Hice y cosí la ropa de las imágenes. Coso otras prendas, como una falda que le regalé a mi madre», resalta Adrián Jiménez.