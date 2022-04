Más conocida por Lita en su juventud, en su llegada a Urbanización Pineda, en Guía (aquellos maravillosos años), qué comunidad, qué vecinos: Benedicta, Lolita, Conchita, Paquita, Lola María, etcétera, que son unos recuerdos imborrables.

Alguna zapatilla pasó volando sobre mi cabeza, quiero pensar y recordar por razones totalmente justificadas.

Actualmente está de moda en ámbitos personales y profesionales hablar de reinventarse y muchos años antes Lita se reinventó a sí misma.

Sin encomendarse a nadie. y fue cuando pasó a llamarse ‘Candy’, entrando ya de lleno en la era digital. Sin miedo a nada, ni a nadie, navegabas por Facebook o Youtube cual Juanito ‘el inglés’ en el Puerto de Las Nieves, en el municipio de Agaete.

Le encantaba escuchar la radio, y a sus figuras más emblemáticas de cada época. Es el caso de Luis Del Olmo, Antonio Herrero, Luis Herrero, D. Federico, etc. Esto creo también que lo heredé de ella.

Alguna de las personas que nos han dado el pésame reconocían y destacaban su inteligencia, curiosidad y sabiduría: quiero pensar que hijos y nietos por aquello del ADN o el aprendizaje de las “neuronas espejo” seamos capaces de recoger esas cualidades y ponerlas en valor.

La vida de antaño era singular, dura y sacrificada, en las neveras de antes (ustedes estarán conmigo) había dos o tres cosas a la sumo: una mantequilla, una conserva Conchita, y poco más.

Pero en mis recuerdos (y tal vez los sesgos de nuestra memoria me engañen inconscientemente…) nunca me vienen a la cabeza imágenes de precariedad ni escasez: existía una cultura de valorar lo que se tenía y no de lo que se carecía, a modo de aprendizaje extraordinario para la vida, abrir una botella de refresco un domingo se celebraba de manera indescriptible.

Un Día de Reyes: recuerdo que yo tenía admiración por un modelo de bicicleta la “Chopper“, la pedía a Melchor, Gaspar y Baltasar, un año sí, y otro también. Tardaron cuatro años en traérmela. ¿Conocen alguna lección mejor para aprender y gestionar lo que es la frustración? Yo no. ¿Se imaginan hacerles esto a uno de nuestros hijos? Entonces habrá que buscar alternativas menos violentas para que lo aprendan; y más en esta sociedad líquida e instantánea, donde se quiere conseguir todo a golpe de un solo clic.

Tirando de memoria (a riesgo de estar equivocado), la primera vez que salimos de “vacaciones“ toda la familia fue un mes entero en un apartamento en la playa de Las Canteras, sin temor a equivocarme, la recuerdo como una de las mejores vacaciones que he tenido en mi vida.

Luego con la compra del apartamento en Agaete (Urbanización Sambrano) todos los veranos disfrutábamos allí de vacaciones ‘Candy’ y nosotros, porque mi padre como buen autónomo y empresario creo recordar que nunca se tomaba vacaciones, a época que mi padre fue presidente del Club Sambrano será recordada illo tempore, con la celebración de unas ‘olimpiadas’ incluidas.

Viste crecer y madurar a tus hijos en los valores que nos educaron, diría que te sentías orgullosa de todos, y pudiste disfrutar también de tus nietos : una vida gozosa y realizada en plenitud.

Te fuiste con naturalidad, en casa, sin agonías ni sufrimientos, rodeada del calor de tu hogar.

Estos momentos de pérdida, también son oportunos para poner en valor a uno de tus autores preferidos Mario Alonso Puig cuando expresaba aquello de que “La vida es una cuestión urgente», porque es así, mañana tal vez sea tarde .

Estas sentidas palabras van en tu memoria, que descanses en paz.