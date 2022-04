De verbena en San Mateo: «¡Qué ganas tenía de volver a bailar!»

En San Mateo ya se vuelve a bailar pegados; eso sí, con la mascarilla puesta y con el aire corriendo entre pareja y pareja. La Vega vuelve a recuperar la alegría de los fines de semana con la reanudación de la verbena de los domingos, una cita que lleva hasta el casco del municipio a cientos de matrimonios y amigos que desde hace años acostumbran a pasar esta jornada moviendo el esqueleto durante unas horas. Y en esta ocasión había más ganas que nunca después de más de dos años sin poder celebrarse por las restricciones impuestas por la pandemia. La verbena ha regresado y lo ha hecho por todo lo alto, con una notable afluencia de personas que además han contribuido a impulsar la economía local, pues el baile realmente se convierte en una actividad más de una jornada que incluye compras en el mercadillo ubicado en el recinto ferial y el consumo en los establecimientos de restauración del pueblo. Con la vuelta de las verbenas, la sensación generalizada de todos los participantes era este domingo prácticamente la misma: «¡Qué ganas teníamos de volver a bailar!».

El centro del pueblo de San Mateo anotó un importante trasiego de personas y la carpa instalada en la Plaza de Mercado-Los Gofiones fue el epicentro de una fiesta que llevaba más de dos años sin celebrarse. Allí, en la parte exterior de la carpa, disfrutaban de la música de la orquesta Luz de Luna Mapi y Feluco, procedente de Lomo Blanco, en Las Palmas de Gran Canaria, y habituales de esta celebración en aquella etapa prepandemia. «Venimos casi todos los domingos desde hace 20 años», relató ella, y a pesar de que durante la pandemia no se celebraba la verbena también acudían hasta la Vega para ir al mercadillo. Feluco es más bailarín que Mapi, hasta el punto de rondarla sin lograr que ella se animase. «Yo no lo dejo enralar porque si no hasta yo acabo dentro de meollo», señaló con humor. Ahora bien, sí que le da permiso para ir a bailar solo por lo que Feluco está muy abierto a encontrar otra pareja solo para el baile.

A bailar a San Mateo también fueron Pedro, Maruca y Mary, tres amigos de La Isleta que habitualmente visitan el pueblo en las tradicionales excursiones de jubilados de los domingos. Forman parte del Club San Pedro, que reanudará las excursiones el próximo 24 de abril, pero ellos han decidido adelantarse por su cuenta para empezar a comprobar de primera mano cómo está el panorama. «Teníamos muchas ganas de volver y tenemos muy buenas sensaciones; vemos que está estupendo y lo mejor es que la mayoría de la gente lleva puesta la mascarilla cuando están muy juntos debajo de la carpa», apuntó Pedro, «eso es importante porque la mayoría somos personas mayores». Pedro echaba de menos «este paseíto» del domingo, que realiza desde «hace la tira, desde que era pibe».

La cumbia también animó a bailar a Luz Marina, Laura y Gema, tía, hija y prima de Las Palmas de Gran Canaria, quienes optaron por seguir el ritmo de la música desde fuera de la carpa. «Desde aquí afuera se oye bien y dentro estaríamos todavía muy apretados», consideraron. Esta verbena de San Mateo, habitual en sus salidas dominicales, ha sido «la primera fiesta» que ellas han vivido durante la pandemia y por eso han actuado con cierta prudencia, pero con muchas ganas. «¿Se nos nota», preguntaron sin parar de bailar, «ya era necesario un poco de marcha para el cuerpo». Tras un rato de baile, estas tres mujeres recuperaron toda la energía invertida consumiendo en un restaurante del pueblo.

Desde mucho más lejos, desde Vecindario, llegaron a San Mateo Juan y Rosi en el que fue su primer día de fiesta durante toda la pandemia, y lo hicieron con la necesidad de darle «un poco de salseo al cuerpo». «Subimos a San Mateo porque nos dijeron que ya se celebraba la verbena y no nos la queríamos perder, queríamos venir a relajar la mente después de todo el estrés de la pandemia; vinimos a vivir la vida». Sin embargo, a pesar de que llevaban dos años sin disfrutar de esta verbena, Juan y Rosi llegaron ya bien engrasados porque cada fin de semana acuden a bailar a una conocida sala de fiestas de Agüimes.

San Mateo ha vuelto a recuperar la vida de los domingos y a atraer a multitud de personas, una multitud que por ahora en su mayoría ha optado por mantener la mascarilla y curarse en salud.