Teror suma más de 1,2 millones de euros de morosos que ve casi imposible cobrar

El Ayuntamiento de Teror mantiene en sus cuentas municipales 1.214.470,25 euros de morosos como saldo «de difícil o imposible cobro», que se han acumulado durante años. El municipio cierra el último ejercicio presupuestario con un beneficio de 5,1 millones, según avanzó el grupo de gobierno en un pleno extraordinario, mientras saca adelante el cuarto reconocimiento de crédito en siete meses, para poder pagar a empresas contratadas a dedo, y cuya cuantía económica ronda los 600.000 euros.

La concejala de Hacienda de Teror, Sabina Estévez, dio cuenta durante la sesión extraordinaria celebrada el miércoles de la liquidación del presupuesto de 2021, que arrojó un resultado positivo de 5.147.894 euros, y un remanente de 20.522.777 euros, a la vez que apuntó que el periodo medio de pago a los proveedores permanece «dentro de los límites establecidos por la ley» (un mes) en el cuarto trimestre de 2021.

La portavoz de Nueva Canarias, Isabel Guerra, lamentó que más del 17% de presupuesto no se haya ejecutado en 2021, y que la inversión por habitante se hubiese reducido, lo que supone que «se está haciendo caja». Guerra alertó que Teror puede perder el tren del desarrollo económico si no gasta ya los remanentes de tesorería.

El concejal en la oposición (no adscrito), Antonio Rodríguez, cuestionó que el Ayuntamiento haya vuelto «a mandar al banco más de cinco millones» por los beneficios alcanzados al cierre del año, y que en el anterior ejercicio fue de otros cuatro, lo que se supone, a su entender, «una mala ejecución presupuestaria, porque no somos entidades bancarias o empresas para tener beneficios; eso denota una mala gestión».

El municipio paga cerca de 600.000 euros a empresas contratadas a dedo desde septiembre

La Corporación aprobó, con los votos en contra de la oposición municipal, un reconocimiento de créditos por 364.619 euros, para el pago de facturas en ejercicios anteriores a 2022. Además, Sabina Estévez informó que se levantaron reparos (con un informe negativo de Intervención) por valor 133.400 euros, aunque con el respaldo de Secretaría, para no perjudicar a las contratas.

"Nadie controla el gasto"

Isabel Guerra enumeró cuatro expedientes extrajudiciales aprobados desde septiembre. «Es un dinero no presupuestado sin procedimiento de ningún tipo. Es un modus operandi, ya no es excepcional. Pedía en su momento el nombre de los responsables y debería habernos llegado, pero no los tengo todavía. Gastan aquello que no tienen y a los proveedores los tienes seis y siete meses para esperar un expediente extrajudicial de créditos, en el mejor de los casos». Además, insistió en que «no se puede hacer sistemático algo que es excepcional. «Nadie controla el gasto. Es ahogar a los proveedores. Van más de 600.000 euros en estos procesos. Son trámites a dedo que se podrían dar por concurso, y dar oportunidades a todos».

"Es una gestión lamentable"

Antonio Rodríguez criticó que se encargaran trabajos «sin las correspondientes partidas presupuestarias y sin iniciar expedientes de contratos menores. Y lo traen a pleno. Nos ponen a la oposición en entredicho porque nosotros no gobernamos. Las empresas no han hecho mala gestión. La gestión en Hacienda es lamentable. No porque cobren, sino porque nos saltamos la ley. Y tenemos que respetarla».

"Es algo excepcional, pero hay que pagar a los proveedores"

La concejala de Hacienda admitió que «tengo claro que el reconocimiento de crédito es algo excepcional, pero hay que pagar a los proveedores. Y el informe -de Secretaría- lo admite como adecuado». Sabina Estévez alegó que se trataba de servicios esenciales. Y puso como ejemplo la factura del alumbrado, que se paga después de que quedara desierto el nuevo concurso convocado a través de la Mancomunidad del Norte, hasta que se contrate a la nueva compañía suministradora, así como la compra de agua. «En el año 2021 se pagaron más de 3.000 facturas por importe de ocho millones de euros, solo sin tramitar se quedó el 13%. Algunas empresas se pueden ver perjudicadas, pero la mayoría se pagaron en tiempo y forma».

El Ayuntamiento de Teror mantiene en sus cuentas 1.214.470 euros como saldo «de difícil o imposible cobro», tanto por particulares, como empresas e instituciones morosas. Algunas son anteriores al año 2015, y se han ido sumando de posteriores ejercicios.

El Pleno del Ayuntamiento de Teror también votó a favor la modificación de la ordenanza de la plusvalía. Y durante la sesión se hizo efectivo el pase del edil Juan Jesús Quintana Rivero de Nueva Canarias al Grupo Mixto como edil no adscrito. Lo justifica por «desavenencias con la línea de su partido, tanto local como insular».