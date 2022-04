«Una buena persona; un excelente compañero y trabajador; y una persona que siempre estaba dispuesta a ayudar y a colaborar con los demás». Así calificaban este martes familiares y amigos al chófer Carmelo Santana Viera, de 61 años, natural de Telde y residente en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, que perdió la vida el pasado lunes en un accidente laboral ocurrido en una cochera de guaguas en la avenida de la Unión Europea, que se encuentra en San Fernando de Maspalomas, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana.

«Ha sido una pérdida muy dolorosa para todos», manifiesta, afectada, una socia de la empresa Las Palmas Bus, en la que llevaba más de 30 años trabajando Carmelo Santana, quien también era socio de esta empresa de transporte discrecional. Todos los vehículos de la flota de Las Palmas Bus lucen desde este martes en sus carrocerías la imagen de un lazo negro como muestra del sentimiento de luto por la pérdida del conductor.

«Era muy afable y extrovertido, siempre se mostraba dispuesto a colaborar y era un manitas para todo», destaca también la citada socia y trabajadora, quien recuerda que «él estaba transformando una antigua furgoneta en autocaravana. Esa era una de sus grandes ilusiones, además de su familia y de la finca que tiene en el municipio de Telde, en la población de Cruz de Jerez, donde tenía plantado aguacateros, entre otros».

El gran dolor y pesar eran palpables también en la esposa y en los tres hijos de Carmelo Santana Viera y de ella, y en el resto de familiares, así como entre las decenas de personas que durante el día de este martes han acudido para dar el pésame y muestras de apoyo a la familia al tanatorio El Rosario, sito en la zona industrial de Arinaga, en Agüimes, por esta «trágica e inesperada» muerte y pérdida de Santana Viera. Uno de sus hijos trabajó hasta el año pasado en Las Palmas Bus. El veterano guagüero conducía en la actualidad un microbús, aunque en ocasiones también una guagua grande, en concreto con la que había trabajado su hijo, y casi siempre en servicios para colegios y el aeropuerto de Gran Canaria.

Un compañero, que también conduce ahora un microbús y que ha trabajado durante muchos años junto a Carmelo Santana, resalta que "era muy servicial, ayudando a todos y era buen compañero. Y también un gran manitas, que bien resolvía un problema de electricidad, de mecánica, de una puerta o de jardinería". El chófer fallecido cuidaba un pequeño huerto que instaló en la entrada de la cochera de Las Palmas Bus en San Fernando, en el que están plantadas al menos dos plataneras y cañas de azúcar.

Otro conductor, que también prefiere conservar el anonimato como las anteriores personas, afirma que "era una excelente persona. No puedo decir más porque aún no tengo asumido que no nos veremos nunca más en el trabajo". "Era amigo de los amigos, buena gente, un gran compañero y currante. Nada malo se puede decir de él porque no lo había", declara otro chófer, que de forma rápida se sube la guagua para seguir su jornada de trabajo.

En relación al accidente laboral, el conductor se encontraba durante la mañana del lunes en la cochera con una de las guaguas grandes. Al parecer, Carmelo Santana estaba fuera del vehículo, inspeccionándolo con mucha atención porque había escuchado un "pequeño ruido inusual" en el motor y fue desgraciadamente arrollado por la guagua. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del accidente. El chófer no estaba cambiando una rueda, como se había supuesto porque en la cochera no se realizan este tipo de actuaciones.

Al lugar del siniestro también acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la Policía Local y Bomberos de San Bartolomé de Tirajana.

Los restos mortales de Carmelo Santana Viera serán trasladados a las 10.45 horas de este miércoles desde el tanatorio El Rosario, en la zona industrial de Arinaga, a la parroquia de San Rafael, en Vecindario, donde se celebrará la misa funeral y después tendrá lugar el entierro en el cementerio de Pozo Izquierdo, también en Santa Lucía de Tirajana.