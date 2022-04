Ricard Camarena, Carlos Maldonado y Teresa Gutiérrez, entre los chefs invitados de Gran Canaria Me Gusta

La Feria Gran Canaria Me Gusta contará en esta edición con Ricard Camarena, (Ricard Camarena, dos Estrellas Michelin), Carlos Maldonado, (Raíces, una Estrella Michelin) y Teresa Gutiérrez (Azafrán, Recomendado Guía Michelin) en lo que se refiere a chefs nacionales; y a Borja Marrero, Richard Díaz, Jennise Ferrari, Carmelo Mújica, Rubén Parra, Lolo Román y Juan Manuel Calvo, en cuanto a chefs locales. Además, este año se estrenará el rol del chef anfitrión que recaerá en Braulio Simancas (Tasca El Silbo Gomero). La Feria ya está ultimando los detalles para su celebración la próxima semana, del viernes 29 de abril al domingo 1 de mayo Esta novena edición volverá a reunir en Infecar a reconocidos chefs del panorama nacional y local para poner en valor el sector gastronómico de nuestro país, con la materia prima de nuestra tierra como protagonista.

Viernes 29 de abril

Con todo esto, el programa de exhibiciones gastronómicas de la Feria Gran Canaria Me Gusta se iniciará el viernes 29 de abril a las 10.00 horas a manos de Lolo Román, chef colaborador de SPAR Gran Canaria, a cargo de esta demostración culinaria, que llevará por título 'Me gusta lo canario'. A él le seguirá, a las 11.00 horas, la celebración de la final del Concurso Regional de Cocina en la modalidad de Nuevos Talentos que, contará con la participación de Richard Díaz, chef del restaurante Poemas by Hermanos Padrón.

La última sesión de la mañana comenzará a las 13.00 horas de la mano de Juan Manuel Calvo, chef de Fagor Profesional, que realizará una demostración gastronómica denominada 'Nuestros productos de la tierra'. La jornada vespertina se iniciará a las 16.00 horas de la mano de Jennise Ferrari, del restaurante Qué Leche!, presentará su nueva e innovadora propuesta 'Aprende a cocinar con Jenisse Ferrari'.

A partir de a las 17.00 horas la Feria Gran Canaria Me Gusta vivirá un mano a mano en la cocina por parte de dos reconocidos restaurantes como son La Trastienda de Chago (Gáldar) y Cuernocabra (Las Palmas de Gran Canaria). Ambos demostrarán que la cocina canaria tradicional y la nueva cocina canaria van siempre de la mano, nunca enfrentadas.

Sábado 30 de abril

El chef colaborador de Alcampo será el encargado de abrir a las 10.00 horas la segunda jornada de exhibiciones gastronómicas de la novena edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Posteriormente, a partir de las 11.00 horas, se celebrará la final del Concurso Regional de Pastelería y Confitería Artesana Gran Canaria Me Gusta, que se estrena en esta edición.

La Feria Gran Canaria Me Gusta reserva para la tarde del sábado 30 de abril la parte dedicada a las grandes exhibiciones gastronómicas que protagonizarán en el pabellón 5 los cocineros y cocineras venidos de península a los que se sumará el grancanario Borja Marrero (MuXgo), que abrirá las demostraciones mostrando su novedosa propuesta del despiece de la oveja canaria en la cocina.

A continuación, Carlos Maldonado con una ponencia titulada 'Las raíces de un luchador', haciendo mención a su trayectoria desde que ganó MasterChef hasta conseguir su primera Estrella Michelin. Teresa Gutiérrez ahondará en el peso del pan, el queso y los postres en la alta cocina. Cerrará las intervenciones de esa tarde y pondrá el broche de oro a las mismas, Ricard Camarena que con la ponencia 'El cocinero entregado al producto' contará y demostrará cómo se pueden ganar 2 Estrellas Michelin, ser un favorito de las quinielas para la tercera y convertirse en uno de los mejores restaurantes del mundo, respetando al productor y mirando a la tierra por encima de todo.

Para esa tarde, la Feria Gran Canaria Me Gusta estrena la figura del chef anfitrión, que recae en esta ocasión en la persona de Braulio Simancas, quien acompañará a todos estos cocineros en el escenario para comentar impresiones sobre el uso del producto local en la cocina canaria. Cabe resaltar que todos los cocineros venidos de fuera elaborarán sus preparaciones con producto de la isla de Gran Canaria. Para ayudar a mantener el hilo conductor en toda esta jornada se contará con la presencia del periodista gastronómico grancanario, Javier Suárez, responsable de Por Fogones en Canarias Ahora, que se encargará también de hacer llegar a los ponentes preguntas del público asistente en cada una de las demostraciones.

Domingo 1 de mayo

La última jornada de la Feria Gran Canaria Me Gusta se iniciará a las 10.00 horas en manos de Lolo Román, cocinando por SPAR Gran Canaria. A partir de las 11.00 horas tendrá lugar la entrega del Reconocimiento ¡Qué bueno! Gran Canaria Me Gusta a la Excelencia en el Compromiso con el Producto Local, que impulsa el Cabildo de Gran Canaria, con el objeto de poner en valor a esos restaurantes que más allá de su estilo de cocina, tengan el producto de la isla de Gran Canaria como base principal de su propuesta.

Previamente, un jurado especializado ya ha elegido a doce restaurantes de la isla que cumplen esos parámetros y que son los siguientes: La Trastienda de Chago (Gáldar), La Tunera (Telde), Casa Romántica (Agaete), Nelson (Agüimes), Casa Enrique (Mogán), Biocrepería Risco Caído (Artenara) y El Padrino, Muxgo, El Equilibrista33, Cuernocabra, Tabaiba y El Bento Japonés, (en Las Palmas de Gran Canaria).

Todos estarán presentes tras recoger su merecido reconocimiento y entre todos ellos el jurado hará público el veredicto del restaurante que tendrá el honor de ser el primero de la isla de Gran Canaria en obtener el galardón a la excelencia en el compromiso con el producto local, en un proyecto que tiene visos de continuar en años venideros.

El Concurso Regional de Cocina en la modalidad Profesional tendrá lugar a partir de las 12.00 horas. En el transcurso de dicha final, el chef Braulio Simancas realizará un showcooking ante el público asistente. Por último, a partir de las 14.00 horas, la Feria Gran Canaria Me Gusta estrenará el Concurso de Repostería Popular Gran Canaria Me Gusta.