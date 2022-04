Santa Lucía de Tirajana convocará nuevas oposiciones para más agentes de policía local

El grupo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tiene previsto convocar durante este año unas nuevas oposiciones para más plazas de agentes en la Policía Local para cubrir las necesidades de efectivos que tiene este cuerpo de seguridad, teniendo en cuenta que se trata de un municipio con una población de más de 74.000 habitantes y que en la actualidad tiene unos 65 agentes.

Esa es la pretensión del grupo de Gobierno, aunque aún no sabe la cantidad de plazas que se convocarán. El alcalde Francisco García explicó ayer que «el área de Recursos Humanos está trabajando en la posibilidad de cubrir las plazas vacantes, y vincularlo a la oferta de empleo público y el porcentaje de ocupación que nos permite la ley de Presupuestos Generales del Estado». Sobre a cuándo se convocarán, el regidor afirmó que «en un principio será para este año, pero no sabemos aún cuántos agentes serán porque no tenemos todos los datos necesarios».

A parte de esa oferta pública en un futuro, lo más cercano es que Santa Lucía de Tirajana contará con 11 nuevos agentes tras superar las últimas oposiciones convocadas, con la incorporación al cuerpo de seguridad en el próximo mes de mayo y la posterior en septiembre u octubre en la academia regional de policía. Además, se reincorporarán otros dos que se estaban en comisión de servicios.

Asimismo, la Policía Local contará con nuevos oficiales tras la próxima conclusión del proceso de selección que se está llevando a cabo, y que es para tres plazas de oficiales, una de inspector y otra de subcomisario. Lo previsto es que dicho proceso de selección concluya en los próximos meses y que los cinco oficiales se incorporen este año a sus nuevos puestos.

De esta forma, la Policía Local podrá contar con una plantilla de unos 80 efectivos, al sumar los 13 agentes y cinco oficiales, con la cual se está más cerca del número suficiente para atender los servicios y demandas, pero como no se alcanza el grupo de Gobierno convocará nuevas oposiciones.

Más vehículos

Durante la mañana de ayer fue la presentación en la plaza de los Algodoneros, en la avenida de Canarias, en Vecindario, de cuatro nuevos vehículos híbridos para la flota policial. Tres coches patrulla serán para Seguridad Ciudadana, y son de la marca Ford, modelo Kuga, con tracción 4x2. Uno de ellos viene equipado con kit de detenidos, una mampara, así como desfibrilador automático para casos de inminente intervención ante paradas cardíacas. Además, este vehículo cuenta con defensa delantera, siendo el único coche patrulla de Canarias que tiene esa defensa que le permite una serie de acciones, como por ejemplo sacar un vehículo de la vía.

El cuarto vehículo es una furgoneta Ford, modelo Transit Custom híbrida, también con defensa delantera y equipada con múltiples y modernos avances y que irá destinada a la Unidad Policial de Intervención Rápida (UPIR). La adquisición se realiza mediante la modalidad de renting, tras el acuerdo con BBVA, Autorenting y con la promotora Ald Automotiva SAU. Supondrá una inversión anuel de 56.800 euros.

En el acto estuvieron junto a los vehículos y policías, además del alcalde, el primer teniente alcalde, Santiago Rodríguez, y el concejal de Comercio, Sergio Vega.