La Consejería de Obras Públicas planifica proyectos con capacidad para licitar obras por valor de 450 millones de euros en los próximos dos años en Gran Canaria. Entre las actuaciones en cartera para esta isla, el consejero Franquis destacó la próxima contratación de las obras de soterramiento de Belén María, la segunda fase de la circunvalación Carrizal-Ingenio-Agüimes, la circunvalación a Arucas, o la nueva GC-5 entre la circunvalación y Telde, considerada la solución más eficaz a los atascos que se producen en la autopista GC-1 y que será la más costosa con un precio de 250 millones de euros.

Franquis ha anunciado este martes en comisión parlamentaria el importante volumen de proyectos que se están redactando y que son vitales para la movilidad de la Isla igual que se está haciendo en otras islas del archipiélago, poniendo especial énfasis en las actuaciones previstas para solucionar los problemas de tráfico que se generan en la autovía del sur o GC-1.

Entre los proyectos que se están elaborando, el consejero Franquis subrayó por su envergadura y por la importancia trascendental que tendrá en un futuro como alternativa a la GC-1, el del nuevo acceso a Telde desde la Circunvalación y su prolongación hasta el sur, la conocida como nueva vía GC-5, unas obras de especial complejidad y que están valoradas inicialmente en más de 250 millones de euros.

A partir de la finalización del estudio de alternativas, se prevé que el Proyecto de Trazado se pueda concluir al final de mes de junio, de forma que puedan iniciarse los trámites de evaluación ambiental.

También recordó el consejero que se está elaborando un proyecto, en colaboración con el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Telde, para intervenir en varios enlaces de la GC-1 para tratar de evitar situaciones de colapso.

Se va a sacar a licitación la redacción de un proyecto que estudie alternativas para la zona desde la potabilizadora hasta Salinetas. Este pliego ya está redactado y solo falta subirlo a la Plataforma de Contratación.

«El trabajo que hemos hecho en estos primeros años de Legislatura ha sido sacar ocho proyectos a licitación y preparar varios más en la isla de Gran Canaria», afirmó Franquis. «La diferencia de antes a ahora es que antes se hacían muchos anuncios que solo acababan en los medios de comunicación. Nosotros hacemos anuncios que se publican en el BOC o en las Plataformas de Contratación, y luego, en los medios de comunicación», añade Franquis.

«Ustedes», en referencia a la oposición en el Gobierno camario, «han hablado de una serie de proyectos que se anunciaron en la pasada legislatura, para solucionar los problemas de la circunvalación o la GC-1 pero la realidad es que no existen, no están en nuestra consejería. Eran ideas, dibujos apuntados en un papel, pero proyectos de construcción no había porque si, lógicamente, si esta Consejería contara con esos proyectos ya redactados, tanto en Gran Canaria como en el resto de islas, ya los habríamos licitado y adjudicado. Los proyectos de los que teníamos capacidad de licitar y ejecutar en esta isla los hemos sacado todos», certificó.

Otros proyectos que ya están avanzados para la isla de Gran Canaria son el acondicionamiento de la GC-20, o circunvalación de Arucas, que cuenta con un presupuesto superior a los 20 millones de euros, y el proyecto de reordenación de la Avenida Marítima accesos Centro, San Cristóbal, Vegueta y Muelle Las Palmas.

Esta actuación contempla ganar al mar una superficie de 49.235 metros cuadrados a la altura del barrio capitalino de Vegueta que permita ampliar dos carriles a la GC-1, además de otras actuaciones municipales como son la creación de zonas ajardinadas y un carril exclusivo para la MetroGuagua, para lo que se estima una inversión aproximada de 45 millones de euros.

La Dirección General de Infraestructuras también planifica varios proyectos que están en fase de elaboración con el objetivo de licitarlos antes de finalizar la legislatura. Estos son: el proyecto de soterramiento de Belén María; el proyecto de la variante GC-200 o la circunvalación del pueblo de Mogán; la actualización del proyecto de construcción de la circunvalación de Carrizal-Ingenio-Agüimes.

Otras obras que están en cartera para ser licitadas en los próximos dos años son la remodelación del acceso a Ingenio desde la GC-1 entre El Burrero y Las Puntillas, los accesos a Teror y al Campus de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde la Circunvalación o la remodelación del nudo de Torre Las Palmas.