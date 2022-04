Sexta Feria de Profesiones de Mogán: Micaela quiere ser médica militar

Micaela Patiño está a punto de concluir sus estudios de segundo de bachillerato y quiere ser oncóloga, pero también le llama mucho la atención la carrera militar y por eso no descarta estudiar medicina a través del Ejército de Tierra. A pesar de que es una alumna de buenas notas, según refiere, esta alumna del IES Arguineguín reconoce que va a tener que hincar mucho los codos para su examen de EBAU el próximo mes de junio si quiere acceder a la carrera. «Quiero estudiar medicina y, si no puedo entrar, no descarto hacerlo a través del Ejército; quiero ser médico militar para poder asistir a las personas afectadas en una guerra», cuenta, y reconoce que si ya hubiese estado formada no habría dudado ni un segundo en marcharse a Ucrania para atender a las personas damnificadas por la invasión rusa. «No me da miedo».

Micaela es solo una de los cientos de alumnos de cuarto curso de secundaria y bachillerato del municipio de Mogán y otras localidades de la isla que ayer participaron en la sexta edición de la Feria de Profesiones y Vocaciones, una cita que ha vuelto a su formato presencial habitual después de dos ediciones de forma virtual. El encuentro, en el que participan durante la jornada de este jueves y viernes más de una treintena de entidades, está enfocado a informar a los jóvenes estudiantes sobre toda la oferta académica, tanto de formación profesional, universitaria como no reglada disponible en los centros educativos de Gran Canaria. Entre las entidades participantes se encuentra el Ejército de Tierra, la Armada Española, la ULPGC, la Universidad Fernando Pessoa Canarias, Radio Ecca, la consejería de Juventud del Cabildo, el área de Educación del Ayuntamiento de Mogán, la Escuela de Actores de Canarias, el IES Faro de Maspalomas, el IES Villa de Agüines, el IES Tony Gallardo, el IES La Minilla o el CEPA de Mogán, además de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que participarán durante la jornada de hoy para hacer una demostración a los estudiantes en este caso de primero y segundo de primaria. La Casa del Mar ofrece formación para patrón y mecánico naval y el IES Arguineguín el ciclo de cocina y pastelería Micaela es una de esas jóvenes que quiere acceder al Ejército, una institución cada vez más atractiva y cuyos aspirantes están entrando con notas de corte que superan el 12 sobre los 14 puntos, según explicó Daniel Fernández, sargento primero del Ejército de Tierra. «El Ejército está siendo muy atractivo y la gente entra muy preparada», señaló el sargento, minutos después de que Micaela solicitase información, «dentro se puede estudiar, medicina, ingenierías o ciclos superiores, existe un abanico muy amplio». Al igual que al Ejército de Tierra, numerosos alumnos se acercaron al puesto de la Armada para conocer cuáles son los requisitos de ingresa y qué opciones profesionales tienen. «Dependiendo de los estudios que tengan, pueden acceder a la escala básica de e marinería y tropa, a suboficiales y oficiales», explicó por su parte Jesús Gómez, teniente de navío de la Armada. En este cuerpo estaba interesado Edey, alumno de segundo de bachillerato del IESArguineguín. «Estoy buscando algo relacionado con el mundo militar o el grado en Seguridad y Control de Riesgos; estoy intentando aclararme las ideas», apuntó, «me han dado información sobre cómo son las pruebas y lo veo accesible menos la de inglés, que me cuesta un poco». Eso sí, sabe que le interesa todo aquello que tenga que ver con la seguridad pues le gusta «desde niño» aunque no descarta estudiar el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Entre las entidades presentes en la feria está la ULPGC. Antonio Sánchez, coordinador del Servicio de Información al Estudiante, explicó que muchos de los jóvenes llegan desorientados y allí les ayudan a enfocar un poco su futuro académico. Las carreras estrellas en la ULPGC son Magisterio, Educación Física y las Ciencias de la Salud. Patronaje y electromecánica De Las Palmas de Gran Canaria llegó el IES La Minilla para presentar sus ciclos de confección y moda. Iván Arencibia, profesor del centro, explicó a los alumnos interesados que en el instituto pueden aprender a confeccionar, por ejemplo, trajes de época. «Aquí se aprende a diseñar, patronar y confeccionar», señaló, al tiempo que remarcó que «muchos de los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida han salido de La Minilla». El docente reconoció que programas de televisión como Maestros de la Costura ha aumentado el interés de los jóvenes por este tipo de formación. El Ejército de Tierra y la Armada Española son dos instituciones muy atractivas para el futuro de los alumnos El IES Tony Gallardo, también de la capital, presentó su formación profesional de fabricación y montaje, el ciclo medio de mantenimiento electromecánico y el superior de macarrónica y prevención de riesgos profesionales. «Los alumnos aprenden automatización industrial», explicó Alfredo Ubierna, profesor del centro, quien destacó que el mercado laboral demanda este tipo de formación y ocho de cada diez estudiantes encuentra empleo de forma casi inmediata. La Casa del Mar también participa en esta feria para dar a conocer el FP Marítimo Pesquero. De esta institución salen los patrones de litoral, los de altura y los mecánicos navales, entre otras profesiones. De la zona sur, el IES Faro de Maspalomas ofreció sesiones de peluquería, maquillaje, masajes y estética para presentar sus ciclos de peluquería y cosmética capilar. Arancha Izcoa, docente del ciclo de estética, explicó que esta disciplina tiene muchas salidas en centros de estética, spa y centros médicos estéticos y sobre en una zona turística como Maspalomas. El IES Arguineguín, por su parte, ofreció una degustación de canapés elaborados por sus estudiantes del ciclo de cocina y pastelería. Alby Santana, docente, señala que del centro saldrán los futuros ayudantes de cocina, cocineros y jefes de cocina y economatos de Gran Canaria.