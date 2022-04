El Tribunal Supremo avala el cierre de la machacadora de Hormigones Canarios en Santa Lucía

La planta machacadora de áridos que la empresa Hormigones Canarios S.L. tiene en el barranco de Tirajana, en la explotación Tabaibal Canario junto a la depuradora del Sureste, tiene que echar el cierre definitivamente. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación que interpuso la empresa contra la sentencia que dictó en noviembre de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que ya ratificaba otro fallo anterior del Juzgado de lo Contencioso de Las Palmas de Gran Canaria, de 22 de mayo de 2019, que daba la razón al Ayuntamiento de Santa Lucía cuando decretó en 2017 el cierre de estas instalaciones de producción y comercialización de áridos y materiales de construcción, al percatarse de que la empresa no contaba con la pertinente licencia municipal para desarrollar esta actividad industrial.

En la resolución del Supremo, que es firme, y está fechada este pasado 20 de abril la Sección Primera de lo Contencioso esgrime «la falta de fundamentación suficiente y singularizada al caso, y señala que si bien la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativo en los artículos 88.2 a y c, y 88.3 b reconoce que se permite apreciar el interés casacional objetivo, y el pronunciamiento de la Sala, pero sin que en la invocación del último artículo se haya justificado esa concurrencia al no efectuar la sentencia que se pretende recurrir un apartamiento expreso y consciente de la jurisprudencia existente por considerar que la misma resulta errónea». También sostiene la misma Sala del Supremo «la carencia de interés casacional objetivo en los términos en los que ha sido preparado el recurso, dado el marcado casuismo que preside las cuestiones suscitadas, vinculadas a los aspectos circunstanciados del pleito» y añade que «lo que ha pretendido el recurrente no es la indagación de los preceptos que cita como infringidos sino su aplicación al caso en litigio».

Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía señalaron ayer que el fallo del Supremo viene a dar la razón a la corporación que ya en 2017 procedió a decretar el cierre de la planta por no disponer de la licencia para ejercer esta actividad. Asimismo, señalaron que la producción estaba paralizada pese a que hasta ahora las resoluciones judiciales no eran firmes y por eso Hormigones Canarios llega al Supremo. En 2017 este Ayuntamiento inició expedientes para cerrar otras tres machacadoras más, la de Ramos Gil, Machacadora Domínguez y Pedro Mendoza.

Pero si bien la planta se ubica en el término municipal de Santa Lucía este conflicto también ha contado con las denuncias de los vecinos que residen en San Bartolomé de Tirajana. Residentes de los barrios de Juan Grande, Castillo del Romeral, Los Rodeos y Salinas de El Matorral, denunciaron que las nubes de arena y polvo que generaba la machadora les provocaba daños a su salud y también ocasionaba daños a la infraestructura de sus viviendas.

Antonio Hernández, representante jurídico de estos vecinos, señaló ayer que a la vista de esta resolución espera que el Ayuntamiento de Santa Lucía decrete el precinto definitivo de esta machacadora y le obligue a acometer la restauración de las instalaciones.