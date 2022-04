El amigo del Zar que tenía vínculos con Guía

La publicación el pasado domingo en La Provincia de un meritorio e interesante trabajo de Miguel Rodríguez Díaz de Quintana sobre la llegada e incrustación en la sociedad canaria del apellido Bethencourt ha servido para rememorar otro no menos importante capítulo de la historia de Guía de Gran Canaria, pues no deja de ser sugestivo conocer la también incrustación de un Bethencourt que entre finales del siglo XVIII y principios del XIX se produce en la sociedad de la entonces villa guiense. Se trata de Pablo de Bethencourr y Molina hermano de Agustín, el conocido fundador de la Escuela de Caminos y Canales de España y amigo personal del Zar Alejandro II donde realizó importantes obras, y Pilar, tercera condesa de la Vega Grande de Guadalupe.

Pablo de Bethencourt y Molina, fue el séptimo hijo del matrimonio formado por Agustín de Bethencourt y Castro y Leonor Molina Briones, pertenecientes ambos a familias de gran abolengo y arraigo en Canarias pero de forma muy principal en la isla de Tenerife. Tal fue el crisol de estos apellidos que el propio don Agustín, recoge Rumeu de Armas, se preocupa en agosto de 1778 y hace información de nobleza cuando su hijo homónimo --el fundador de la Escuela de Caminos y Canales de España y el propulsor y autor de importantes obras en la Rusia del Zar Alejandro 11, que le distinguió con su personal amistad-- se propone marchar para la Península no escatima en la aportación de datos y documentación para que tampoco se ponga en tela de juicio la razón o la base de sus pretensiones recordando que "soy el actual poseedor del mayorazgo de Castro y que dicho mayorazgo fue instituido en el año de mil quinientos treinta y cinco". Mayorazgo que ostentaba, efectivamente, y que había fundado don Rodrigo Júcar y Castro en La Orotava, en el mencionado año

El apellido Bethencourt lo tiene a través de Simón de Bethencourt, alcalde que fue del lugar de Los Silos y que matrimonió en noviembre de 1659 con doña Jacinta de Castro y Salvatierra y Gallegos. El entronque de este Bethencourt y Castro con el otro apellido Molina y Briones supone un reforzamiento, pues Leonor, su mujer, había sido hija de José Molina, marqués de Villafuerte, coronel del puerto de Garachico. En este complicado mundo de ilustres apellidos entroncados entre sí, viene al mundo nuestro personaje, el día diez de marzo del año 1763 y bautizado cinco días después en la iglesia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, del Puerto de la Cruz, por el beneficiado de ella, José de Oramas, según consta en el libro 8, folio 50 vuelto, de Bautismos de dicha Iglesia y a quien pusieron los nombres de Pablo, Juan, José, Pedro, Domingo y Andrés del Carmen, siendo su padrino el comerciante don Bernardino Valois.

En la partida se hace constar expresamente, al reseñar el nombre de su padre, que es caballero de Calatrava, en ese no ocultado empeño de su progenitor de dejar constancia cada vez que podía de su condición de nobleza así como de las condecoraciones que ostentaba. Es preciso recordar el difícil momento que atraviesan las islas en materia económica, que afectó, incluso, a las familias más prominentes como era la de Bethencourt y Castro, propietaria de grandes extensiones de terreno pero con dificultades de liquidez, y así pareció entenderlo hace ya muchos años el investigador tinerfeño, orotavense, Manuel Rodríguez Mesa, que estudió a otro de los hijos de Agustín, el primogénito José, sobre el que descubrió que un viaje realizado a París no fue, como se ha creído, de placer sino para buscar trabajo habida cuenta la difícil situación económica de la familia. Hija también de Agustín y de Leonor a fue María del Pilar, que al matrimoniar en Las Palmas con Fernando del Castillo y Ruiz de Vergara, poseedor del tercer título del Condado de la Vega Grande de Guadalupe, entronca con una de las familias de más abolengo de la isla de Gran Canaria. Doña Pilar, ya flamante condesa de la Vega Grande, mucho tendrá que ver --a lo que parece-- con el arribo a Gran Canaria de su hermano Pablo, que no sólo llega para seguir allí su carrera militar sino quién sabe si en busca de un matrimonio en el que la consorte, además de tener buena planta como moza, tuviera buena dote, como así ocurrió.

La vinculación de don Pablo de Bethencourt y Molina con la todavía villa de Guía de Gran Canaria, se produce, por tanto, por su casamiento con Josefa Sánchez-Ochando y Falcón, perteneciente, por línea materna, a familia de cierto relieve local. La madre de Josefa fue Joaquina Falcón Naranjo y Nieto, hija de Marcos Falcón, Sargento Mayor del Regimiento de las Milicias guienses, y nieta de Hipólito Falcón, capitán que había sido del mismo regimiento y que a su vez era hijo de Pedro González Falcón, matrimoniado con Juana de Aríñez Bethencourt. El padre de la futura esposa de Pablo fue Blas Sánchez Ochando, ayudante del mismo Regimiento de aquella localidad, murciano y conocedor de las obras de Salzillo, hombre culto, de inquietudes artísticas que, en opinión personal, fue quien influyó decisivamente en el padre de Luján Pérez para que lo llevara a la ciudad de Las Palmas desde Guía donde poder perfeccionar las innatas aptitudes artísticas que se despuntaban desde temprana edad en aquel muchacho.

Quería don Blas, para su hija, persona de noble estirpe. Y lo logró, pues suponiendo que ignoraba el abolengo del apellido Bethencourt y Castro, no desconocía que Pilar había casado con el tercer conde de la Vega Grande, y si su hermano Pablo casaba con su primogénita, evidentemente se había producido el entronque con familias de gran prestigio social y económico en las islas. Tales propósitos se consuman --desde luego se presume que con consentimiento de los contrayentes para llegar al altar por amor-- el día 2 de noviembre de 1801, en el que el entonces párroco de Guía de Gran Canaria, Lorenzo Montesdeoca, con la correspondiente licencia --dice la partida matrimonial-- del obispo Manuel Verdugo, casó a Pablo de Bethencourt y Molina con Josefa Ochando y Falcón, donde vuelven a aparecer las graduaciones y condecoraciones que hasta ese momento poseían los padres de los contrayentes. Vinculación que se hace patente a pesar de su cargo militar en la ciudad de Las Palmas como sargento Mayor, pero mantiene con y en Guía una actividad económica y social. Económica porque, muertos sus cuñados varones, Domingo y Blas, y soltera Ana, (su suegro murió en 1820), don Blas ya había depositado en su yerno plena confianza y le convierte en administrador de su fortuna a base de propiedades de inmuebles y tierras que fue muy destacada y según se descubre en su testamento. Testamento donde se pone de manifiesto, igualmente, el aprecio reciproco de suegro y yerno pues explícitamente señala que deja "A mi hijo (político) Pablo de Bethencourt y Molina, Sargento Mayor de la Plaza, el bastón con puño de oro que tiene la caña más delgada y mayor, regalo que me hizo el Dr. don Domingo Naranjo ...". Vinculación social, porque al tratarse de hombre de gran cultura se gana el respeto de los vecinos guienses. Así, por ejemplo, el párroco de la época sugiere al obispado para que don Pablo se haga cargo de la mayordomía de la iglesia, pues mayordomos habían sido también don Marcos Falcón -el abuelo de su mujer-, su suegro Sánchez Ochando y, en ocasiones, su madre política.

Del matrimonio de Pablo con Josefa nació Esteban, capitán de las Milicias del Regimiento guíense, que murió soltero, y en quien descubrimos a un negociante innato y mordaz, principalmente en lo tocante a préstamo de dineros, muchas de cuyas propiedades las obtuvo por ejecución de hipotecas, aunque de proceder liviano y botarate, según se adivina en el testamento de su propia hermana, Isabel, cuando dice que fue beneficiaria de los bienes de Esteban, muerto en octubre de 1886, "que fueron intervenidos judicialmente a solicitud de los acreedores del mismo". Esteban fue condecorado en 1855 con la Orden de Isabel la Católica. Nació, después de Esteban, Blas, de carácter más afable, que no fue militar y que en determinados momentos de su vida aparece metido en la política local guíense y así, en 1851, se le descubre como alcalde cuando cita a los concejales para que asistan al Te Deum de acción de gracias por la terminación de la epidemia de cólera morbo. Casó Blas, según su partida de defunción en la iglesia de Guía, con Maximina Revenga y Suárez, mientras que el Nobiliario lo hace matrimoniado con Maximina Jurado y Domínguez, y murió a los 76 años en agosto de 1889. Después nacería María de los Dolores, que no murió niña como recoge el Nobiliario, sino a los 52 años, en 1857 y también en Guía, y a quien familiarmente la llamaban "Dolorcita". Siguió en el nacimiento Leonor que, como Rafaela, no tomó estado. Y, finalmente, la última de los hijos de don Pablo Bethencourt y Josefa Ochando fue Isabel, casada con Aureliano Rodríguez y Fernández, según su propio testamento, aunque el Nobiliario la hace matrimoniada con un Graciliano Fernández del Campo, quedando viuda a los escasos siete meses de su matrimonio y sin descendencia. Donó Isabel a la iglesia de Guía la actual casa parroquial y unas valiosas joyas para adornar la imagen de la virgen patrona que habrían de quedar --y aún lo están-- en poder, sucesivamente, de la condesa de la Vega Grande. Con Isabel no existiendo descendencia ni de ella ni de su hermano Blas -- únicos que se casaron- se extinguió por esta rama el apellido Bethencourt y Castro que había traído a Guía Pablo Bethencourt y Molina. Los bienes de doña Isabel y demás herencia familiar pararon a engrosar los que en la zona del Noroeste de Gran Canaria tenía ya el propio Condado, pues al morir en agosto de 1896 deja como universal heredero a su sobrino Juan del Castillo Westerling y Bethencourt, hijo de su primo hermano Agustín del Castillo y Bethencourt.

Como se ve, el paso de este Bethencourt y Castro por la villa de Guía de Gran Canaria fue algo notorio. Nuestro personaje se identificó con aquel pueblo hasta su muerte, ocurrida en Las Palmas y a los 71 años de edad, el 20 día 10 de enero de 1834, en cuyo cementerio fue enterrado al día siguiente, según la partida de defunción, donde se deja constancia que había sido condecorado con la Real Orden de San Hermenegildo. Su viuda moriría años más tarde.