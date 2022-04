La Mancomunidad del Sureste recupera tras dos años en suspensión, el Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, que se celebrará en Santa Lucía los días 27 y 28 de abril, según anunció este viernes el presidente de turno de la entidad supramunicipal, Francisco García.

El también alcalde de Santa Lucía anunció la cita, coincidiendo con el Día Mundial de la Tierra, en la capital grancanaria acompañado por Óscar Hernández, presidente de la corporación de Agüimes y Ana Hernández, de Ingenio, destacando el compromiso que desde la fundación de la mancomunidad ha mantenido con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático.

El seminario, que cumple este año su edición número quince, reunirá en el teatro Víctor Jara de Vecindario a destacados especialistas en la materia, tanto internacionales como nacionales, y está destinado no solo a los residentes de los tres municipios del sureste, sino a todo aquél con inquietudes en el desarrollo de programas ambientales, ya que ofrece la oportunidad de seguirlo por vía telemática.

De ahí que subrayaran su espíritu de punto de encuentro y plaza de intercambio de ideas en la que exponen tesis, investigaciones y estudios con el fin de abrir un debate constructivo que transparente una alianza entre el ámbito profesional y el académico.

Los ponentes, según detalla García, cubren un amplio espectro de los condicionantes que atenazan al planeta en esta primera mitad del siglo XXI. Así, tras la apertura del seminario en un acto de inauguración que tendrá lugar a las 17.00 horas del próximo miércoles 27 de abril, se abre el llamado bloque 1, que arranca con la intervención del fundador de The Sustainabilty Laboratory, Michel Ben-Eli, autor de los llamados Cinco Principios Básicos de Sostenibilidad, y estrecho colaborador de R. Buckminster Fuller, con quien colaboró ​​en investigaciones sobre sistemas estructurales avanzados y cuestiones relacionadas con la gestión de la tecnología y los recursos mundiales.

Cierra este primer bloque, José Juan Castro, doctor en Ciencias del Mar por la ULPGC, profesor titular de universidad del área de zoología y especializado en pesca artesanal y bioecología de peces. Castro también es editor de la revista Okeanos, de carácter científico divulgativo, y actualmente dirige el Departamento de Biología de la ULPGC.

En el bloque 2, que da inicio a las 18.25 horas, moderado por la periodista Montse de León, intervienen la doctora en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Islandia, Marta Rós Karlsdóttir, cofundadora de Wing Islandia (Mujeres en Geotermia) y representante de país para Wing Global en 2015-2018, y profesional experimentada en energías renovables, aprovechamiento geotérmico, innovación geotérmica y acciones climáticas.

A su término ofrece su ponencia el ingeniero industrial Tomás Romagosa, director técnico de la Asociación Empresarial Eólica desde 2017 y responsable, entre otros, de las actividades de Eólica Marina, Integración de la Eólica en la Red, Seguimiento del Mercado Eléctrico, Agenda Industrial, Operación y Mantenimiento y Extensión de Vida de Parques Eólicos.

La jornada inaugural se cierra con una mesa redonda moderada por Carmelo di Bartolo.

El jueves, también dividido en dos bloques, es el turno de la intervención del profesor titular de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna, Jorge Méndez, que disertará sobre las tierras raras, minerales críticos para la tecnología y las energías renovables. Méndez es autor de 90 publicaciones en revistas internacionales, así como de tres patentes industriales sobre nanomateriales luminiscentes con aplicaciones tecnológicas en el campo de la fotónica, la nanotecnología y las energías renovables.

Alberto Ceña, Ingeniero aeronáutico, director de la empresa Bepte SL, tomará el relevo con su visión sobre el hidrógeno, y su potencial papel como combustible alternativo en la descarbonización del sistema canario. Ceña ha ocupado distintas responsabilidades en la Comisión Europea y el Ministerio de Industria y Energía.

Ya en el bloque 4, que modera el director de La Provincia, Antonio Cacereño, el seminario entra en su recta final con la charla de la doctora e ingeniera química por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Noemí Melián, sobre las tecnologías emergentes en desalación y la prospectiva de la ósmosis directa. Melián, además de doctora adscrita al departamento de Ingeniería de Procesos de la ULPGC, desarrolla su actividad investigadora en el ámbito del nexo agua-energía, dentro del Group for Research on Renewable Energy Systems (GRRES) de la misma universidad, donde es responsable de la línea de investigación.

Por último, el ingeniero en Automática y Electrónica Industrial Pedro Cabrera, también investigador del Group for the Research on Renewable Energy Systems de la ULPGC, aporta sus conocimientos y experiencias en el uso de inteligencia artificial en una pequeña planta desaladora para controlar su consumo.

Tras su aportación tendrá lugar una última mesa redonda moderada por Roque Calero.