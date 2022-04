Mi casa es mi museo

Félix Martín ha convertido las paredes de su vivienda de Becerril de Guía en murales de arte, y la decoración interior en un museo, en el que se combinan distintas experiencias artísticas.

Albañil, electricista, fontanero,... Félix Martín es un profesional que se ha formado a sí mismo en distintas ramas ligadas a la construcción. Incluso, se aventura con la mecánica, según cuenta. Sin embargo, desde la cuarentena ha desarrollado una faceta que desconocía, la artística, que ha quedado plasmada en su propio domicilio.

Las paredes de su casa de Becerril de Guía se han llenado de pinturas paisajísticas, y sus estancias están repletas de piezas artísticas, algunas de las cuales esperan para reproducirse a gran tamaño. No todos son diseños personales, pero forma parte de su particular colección.

La casa de Félix no pasa desapercibida. Situada a unos pasos del ombligo de la montaña que la delimita con Gáldar, aparece un balcón decorado con una paisaje idealizado. En la pared se observa una playa de arena con delfines, palmeras, tortugas y una gran montaña. Y en la barandilla de piedras volcánicas aparecen herraduras y otros objetos metálicos pintados de colores vivos, junto a reliquias canarias, como el porrón de barro y un pequeño arado.

«Esta es una obra que no he terminado, porque cuando la tengo acabada empiezo a rehacerla». Félix Martín asegura que fue una artista argentina muy reconocida quien le animó a realizar estos trabajos. Y todo comenzó con las horas muertas del encierro por la pandemia. Y desde entonces no para de labrarse su espacio más personal.

Desde el balcón tiene unas vistas panorámicas de todo el noroeste

El balcón es su refugio. Era un jardín típico canario, al que ahora le ha dado su particular decoración. Allí dice que pasa mucho tiempo, sentado tras sus jornadas de trabajo en una gran obra que se está ejecutando en Guía. Las vistas llegan a Agaete, Guía, Gáldar y su vega baja de fincas agrícolas. También las puestas de sol, que evolucionan con el paso de los meses en dirección a la montaña. Y el mar en su mirada más lejana. Todo, gracias a que el inmueble se localiza en el linde de la montaña que unos dicen que es de Guía y otros de Gáldar, pero que es la postal que recibe a todos los visitantes que se adentran por la autovía al noroeste.

«Me gusta, estoy entretenido y me distrae»

«Aquí no ha entrado un electricista, un pintor o un albañil», señala con orgullo, mientras sigue pensando qué nuevas cosas estampar, porque «me gusta, estoy entretenido y me distrae».

Félix Martín recuerda que de pequeño no tenía un especial interés por el arte, pero sí le gustaban las actividades manuales. Y entre ellas, saca de la memoria la etapa escolar en la que se dedicó a plantar jardines de la escuela.

Pero no es solo la fachada. Nada más subir las escaleras, los ojos se llenan de tejas decoradas, farolillos en forma de búhos con luces interiores y una duendecilla sobre la puerta de entrada.

Y ya dentro, el techo del salón está pintado a semejanza del reflejo de la luz de un faro, con paredes de piedra coloridas en la zona baja de las paredes y pintura sobre ellas, hasta el techo, y un gran rosetón de color, junto a la enorme chimenea.

Los casi 125 metros cuadrados de la casa son un reflejo de una persona que ha convertido su lugar de reposo en un mar de colores alegres y piezas de arte. Unos trabajos son suyos y otros de otras personas, pero su casa es un museo de estilos artísticos dispares. Y las mariposas aparecen como un elemento recurrente.

En uno de los muebles se exponen piezas de casi 30 centímetros de altura de una amiga, una artista argentina que ha presentado su obra en distintos países. Es un proyecto que ambos aspiran a reproducir con varios metros de altura en alguna calle canaria.

El boceto contiene una figura humana en los que sobresale una bola en una mano, que representa a la tierra, un corazón con luz en su pecho descubierto, y apoyado en un gran bastón blanco que supera su altura. No es la única pieza en miniatura, realizados con materiales reciclados.

En su habitación se airean ya los trajes para irse de fiesta al carnaval de Maspalomas en las próximos semanas

En su cocina da las primeras pinceladas a la nueva pieza de este puzzle. Es su nuevo faro. Y es que una de sus aficiones es el mar. De hecho, pilota una moto acuática y practica el buceo a pulmón.

En medio de este arte, sobresalen en su habituación sus trajes de carnaval. Su predilección es el entierro de la sardina, pero tiene vestimentas para todos los momentos. Ahora los airea para irse al sur y volver a transformarse.

Y tampoco falta su particular discoteca en la trasera de la casa, con luces multicolores y la típica bola de las salas de fiesta.