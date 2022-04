San Bartolomé lleva a la Fiscalía a la terraza Aqua por saltarse un precinto

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lleva a la terraza Aqua Ocean Club a la Fiscalía Provincial de Las Palmas. La concejalía de Urbanismo, a través de la sección de Infracciones a Actividades, ha trasladado al Ministerio Público el expediente de Disciplina Urbanística que ordenó el cierre de este establecimiento por no contar con el título habilitante correspondiente para desarrollar la actividad de discoteca, sino con una licencia municipal para trabajar como bar con música. Esta situación ha provocado que el Ayuntamiento haya ordenado el precinto inmediato del establecimiento, una orden que según el Consistorio la propiedad se ha saltado en dos ocasiones, manteniendo este conocido local de ocio nocturno de la zona turística abierto al público. La compañía, por su parte, alega que mantiene el local abierto porque ha presentado un recurso contra esa orden que todavía no se ha resuelto.

El Consistorio ha llevado el expediente a la Fiscalía al considerar que la empresa Pacífica Meloneras S.L., sociedad que explota este espacio de ocio nocturno ubicado en el centro comercial Sunset Beach Meloneras Playa, presuntamente ha cometido un delito de desobediencia a la autoridad. Esto se justifica en haber quebrantado la orden de precinto y haber mantenido abierto el local a pesar de tener vigente una orden de cierre por no tener licencia para la actividad de discoteca que supuestamente desarrolla, ni haber cumplimentado el trámite de declaración responsable para el desarrollo de esta actividad hasta la legalización de la misma.

La sala Aqua Ocean Club ha recibido dos notificaciones de precinto de las instalaciones en los últimos siete meses, según recoge un oficio municipal el 1 de marzo de 2022 firmado por el concejal deUrbanismo, Samuel Henríquez. La primera orden fue dictada el 19 de agosto de 2021 y la segunda el 30 de noviembre de 2021 y notificada a la propiedad el 4 de diciembre. A pesar de estas órdenes, la propiedad mantuvo el establecimiento abierto al público, según reflejó la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana en dos informes fechados los días 4 de febrero y 6 de febrero de 2022 después de realizar una inspección al local. El establecimiento «permanece abierto al público, utilizando potentes aparatos reproductores de sonido en la terraza», señala el oficio dictado por la sección de Infracciones a Actividades.

El Ayuntamiento dictó dos órdenes de cierre que no han sido atendidas por la empresa

Consultado por la permanencia del establecimiento abierto al público durante las noches de los fines de semana, el abogado Raúl Arroyo, letrado que forma parte del equipo del despacho de Miralaw, que representa a la empresa propietaria del Aqua, explica que el local sigue abierto porque el procedimiento está judicializado y está a la espera de la resolución de un recurso que ha propiedad ha interpuesto en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria.

«La propiedad ha comunidado al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que no ha habido ningún quebrantamiento de la orden del precinto porque el recurso contencioso que presentamos contra el decreto de cierre está vigente», señala Arroyo, «en la medida en que el recurso no termine de resolverse por la vía contencioso-administrativa no existe la posibilidad de quebrantar ninguna orden porque ésta no está vigente al no haber todavía un pronunciamiento del juez». El abogado no comparte el posicionamiento del Ayuntamiento de «mantenerse en sus trece de ocio cero en las terrazas».

El abogado de los propietarios de Aqua sostiene que «no hay pruebas» de que sea una discoteca

Sobre la carencia de licencia para la actividad de discoteca que supuestamente desarrolla el e stablecimiento, Arroyo sostiene que el área de Urbanismo «no tiene pruebas» de que esa actividad efectivamente se está realizando. «Las discotecas pueden cerrar a las 06.30 horas de la mañana y Aqua no cierra a esa hora», aclara el abogado, «las discotecas tienen una pista de baile y Aqua no tiene ninguna pista de baile; y el Ayuntamiento no está comprobando que el sonido alcance los decibelios de una discoteca porque la Policía Local no tiene sonómetros, así que es un tira y afloja constante con la Administración». «Habrá que buscar una solución, porque el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lleva casi 11 años que no quiere que se ponga música de ninguna forma», concluye.

Así las cosas, la sala Aqua permanece abierta al público al menos hasta que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo se pronuncie sobre el precinto.