La dueña del hotel Parque Paraíso I y II de Playa del Inglés niega haber expulsado a los trabajadores

La propietaria de los establecimientos hoteleros Parque Paraíso I y II de Playa del Inglés, Manuela Schmid, niega que haya expulsado a medio centenar de trabajadores de sus complejos, tal y como ellos han denunciado públicamente en reiteradas ocasiones desde el pasado 8 de marzo, y culpa a la empresa subcontratada para la gestión y explotación del complejo, FTIAlemania y su filial FTI Canaries S.L., de haberles dado de baja en la Seguridad Social «ilegalmente, ya que no ha habido ni información, ni previo aviso a la propiedad ni a los propios trabajadores de los hoteles». Además, sostiene que las personas que se han erigido como portavoces de los trabajadores durante este tiempo no eran empleados suyos subrogados a esta empresa, sino propios de la compañía. «Son unos estafadores», señala molesta. La empresa ya ha recuperado a sus 36 trabajadores; el resto, dice, son de FTI.

En un escrito remitido a este periódico 44 días después de haberle solicitado su versión de los acontecimientos, después de que los empleados denunciaran públicamente su expulsión sin saber por qué, Schmid sostiene que es «incierto» que los haya expulsado y asegura que su empresa Hotel GasellsChaf S.L. (H. G.) ha cumplido estrictamente el contrato que tenía firmado con FTI Alemania para hacerse cargo solamente de los trabajadores que ella tenía en plantilla y había subrogado, pero no de aquellos que la gestora contrató por su cuenta.

Schmid explica que los problemas con la empresa gestora empezaron hace más de dos años, cuando en pleno confinamiento FTI pidió a los empleados que abandonasen los hoteles. «Con gran irresponsabilidad, el operador turístico FTI, el pleno confinamiento y motivado por la pandemia, el 23 de marzo de 2020 ordenó a los trabajadores y trabajadoras que abandonaran los hoteles, hecho muy grave del personal, dejando a los clientes que todavía permanecían en los mismos hasta su total repatriación sin ningún tipo de servicio, por lo que por el bien del turismo en general y mis hoteles en particular, haciendo un acto de gran responsabilidad por mi parte, me vi obligada a contratar personal para poder prestar los servicios imprescindibles a los clientes que todavía continuaban hospedados, asumiendo a mi cargo todos los gastos ocasionados de casi dos millones de euros».

La propiedad de los establecimientos ya ha reincorporado sus 36 trabajadores, según en contrato

Dos años después, relata, llegó un nuevo escollo en la relación entre ambas empresas, cuando la gestora decide poner fin al contrato de forma unilateral. «FTI Canaries S.L. sin previo aviso ni a mi como propietaria única de los hoteles Parque Paraíso I y II ni a dicho personal que son contratados por FTICanaries se les ha comunicado que se les ha dado de baja en la Seguridad Social el 28 de febrero de 2022», señala, «dicha empresa solo estaba autorizada por FTIAlemania a abonar los salarios y pagos de mantenimiento, salarios, etc, así como todo lo concerniente a dichos trabajadores [...] eximiendo a HG de cualquier responsabilidad en relación a cualquier reclamación por parte de terceros».

Explica la propietaria de los hoteles que el contrato recogía como cláusula que a la finalización del mismo HG volvería a asumir a los trabajadores en el mismo número de empleados que había subrogado (36) «acordándose igualmente que si durante la vigencia del contrato FTIo su filial en Canarias se contratara a más personal, éste último se comprometió a trasladarlos a otros centros de trabajo o a indemnizar a los mismos, eximiendo de cualquier responsabilidad a HG», señala el escrito, «igualmente en el contrato se expone literalmente que si por cualquier causa justificada FTIprocedía a despedir a cualquier trabajador que hubiese pertenecido a HG, la indemnización que correspondiera sería abonada en proporción al tiempo de prestación de servicios en cada una de las empresas».

Ahora, según relata, el personal se enteró de su baja por un mensaje de la Seguridad Social. Schmid critica que «nuevamente e irresponsablemente» FTI sin comunicar a nadie, ni a los trabajadores ni la propiedad, procedió a dar de baja a los empleados en la Seguridad Social, comunicándoselo el 4 de marzo,» abandonando a los trabajadores y nuevamente a los clientes que se encontraban disfrutando de sus vacaciones en los establecimientos». Fue en ese momento de «gran irresponsabilidad» cuando, explica Schmid, HG volvió a dar de altas a sus 36 trabajadores hasta que terminara la estancia de los clientes, asumiendo ella el coste de los servicios contratados.

Con todo, e insiste cumpliendo su parte del contrato, HG ha vuelto a contratar a todos los trabajadores, les ha abonado la nómina de marzo y las cotizaciones a la Seguridad Social a pesar que desde marzo los complejos no tienen clientes por lo que se generan «grandes pérdidas económicas» a HG. «Por tanto la propiedad no ha expulsado a ningún trabajador sino que ha dado estricto cumplimiento a lo pactado» y es FTI quien debe reincorporar en sus centros a los trabajadores restantes.

Durante más de 30 días, los trabajadores se concentraron a las puertas de los complejos porque, aseguraban, estaban dados de alta en la Seguridad Social pero la empresa HG no les dejaba acceder a sus puestos. E incluso llegaron a manifestarse con cacerolas durante cuatro días. Manuela Schmid ha calificado a algunas de esas personas de «estafadoras» porque sabían que formaban parte de FTI y criticó que no se manifestaran a las puertas de esa empresa en Sonneland sino de la suya. No descarta llevarlos a los tribunales.