La macabra historia del feto hallado en los urinarios de Teror en 1968

Cuando comenzaron a planificar una reconversión de las Fiestas del Pino para detener aquella desidia en que éstas parecían moverse después de las dos guerras (Civil y Mundial), no tenían los políticos terorenses de hace ochenta años mucha idea de lo que querían. Básicamente que viniera mucha gente.

Y con la intervención y acuerdo trilateral del clero, el ayuntamiento y el Cabildo comenzaron a darse pasos. En primer lugar, la construcción de la calle Nueva de 1937 permitió dar una mayor fluidez al tráfico que -cada vez más abundante- dificultaba y molestaba en su tránsito; en 1948, el periodista Ignacio Quintana Marrero pronunciaba el primer pregón de las Fiestas, en el «deseo de dar mayor realce y difusión a la tradicional solemnidad de Nuestra Señora del Pino» o la primera Romería Ofrenda realizada en 1952.

Pero algo en lo que fallaba Teror para cubrir las necesidades de esos miles de personas que en septiembre inundaban las calles de la Villa no era ni la comida, ni en el agua o el ron; en lo que fallaba Teror en esas ocasiones era en que aquí no había lugar para orinar. O al menos para hacerlo a cubierto de miradas y en serenas condiciones.

Siempre quedaba la tradicional fórmula de hacerlo entre las cañas o en los excusados de parientes o familias amigas, pero eso no convencía a muchas personas acostumbradas a mejores lugares y mayor intimidad. Por eso, en 1947 el alcalde José Hernández publicaba el anuncio de subasta de las obras de construcción de un urinario público en más de 50.000 pesetas.

Los evacuatorios se hicieron subterráneos al modo y manera de aquellos años y de los que tantos ejemplos hemos conocido y aún se conocen. Generaba ello en Teror dos problemas: uno, que los malos desagües hacían que de vez en cuando lo vertido en ellos revirtiera y volviese atrás en tromba inusitada lo que por ellos entraba y también que en pasando las Fiestas del Pino, eran pocos sus usuarios. Porque los evacuatorios de Teror estaban junto a las tapias de la Finca de Sintes y a la araucaria que aún hoy crece vigorosa con sus raíces recorriendo los restos arqueológicos de dicha construcción.

Nunca gustaron y las quejas se sucedieron en los años siguientes de una forma permanente. Por ejemplo, en 1952, a tan solo unos metros de los inicios de la fastuosa Romería, se quejaban los usuarios del trágico y bochornoso aspecto que ofrecían los servicios de higiene pública solicitando al ayuntamiento que tuviera en cuenta construir algunos más para impedir que la masiva afluencia en los días principales del Pino provocase los volcánicos regurgitamientos de los excusados terorenses. Y todo ello junto a la casa de la familia de Candidito Ortega, carpintero, director de la Banda y siempre dispuesto a aportar todo lo que estuviese a su disposición para dar realce y brillantez a las fiestas.

Los urinarios no tenían limpieza y ofrecían un aspecto antihigiénico y se usaban porque la gente, simple y llanamente, no podía aguantar las ganas. Eran insuficientes y lo que había presentaba destrozos y un olor tan nauseabundo que algunos desistían de entrar. Que no sólo era durante las fiestas -declaradas de interés turístico– sino durante todo el año.

En 1960 se realizaron zanjas a lo largo de toda la calle Obispo Marquina, donde estaban ubicados, para colocar los tubos de alcantarillado que se recubrieron luego de forma provisional. Por desgracia, se alargó durante meses y no dio solución al tema, que llegó en los años siguientes a ser tan desastrosa que para entrar se hizo necesario remangarse. La solución para aquella situación en los siguientes años fue restringir su uso al máximo, hasta casi clausurarlos, en espera de idear solución.

Así se estaba, cuando un acontecimiento tétrico e inesperado vino a hacer que la decisión municipal de acabar de una vez con los evacuatorios se tomara con más presteza, dos décadas después de tomar la decisión de construirlos.

El suceso

El 6 de septiembre de 1968 la Virgen del Pino había descendido del camarín vestida con el Manto Blanco, tras la misa que predicara el párroco de Écija Manuel Rodríguez Falcón. Eran las primeras Fiestas del Pino del obispo José Antonio Infantes Florido, ya que aunque fue nombrado el 20 de julio de 1967, no llegaría hasta el 21 de octubre.

A su término en la Plaza de Nuestra Señora del Pino se iniciaba el concierto de la Banda de Música del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tal como escribiera el cronista, «el tono festero y típico se advertía por todas partes, contribuyendo a ello los puestos de baratijas, la venta de los clásicos turrones, las freidurías, los tenderetes de objetos artesanos, los juegos para niños y jóvenes, etc».

El concierto dio paso sobre las ocho y media de la noche al Volcán de Fuegos Artificiales en la Hoya Alta y la iluminación de la Cruz allí ubicada. Según los informes forenses realizados, el suceso se producía a esa misma hora, cuando el pueblo de Teror asistía ilusionado a la encendida de Cruz y Volcán, que entonces iniciaban las fiestas desde las alturas de la Hoya Alta.

La Romería cayó en sábado. Y amaneciendo aquel día de fiesta un apremiado vecino entró en los urinarios de la Villa, pese a los malos olores y a los charcos, y se llevó el susto de su vida.

En uno de ellos flotaba lo que parecía y luego se comprobó, la cortada cabeza de un recién nacido junto a otras partes de su cuerpo. El mal funcionamiento de los desagües fue el causante de que aquello -fuera lo que fuera- saliera a la luz.

El festivo ambiente de la Villa se desvaneció con la terrible noticia. La Guardia Civil comenzó a practicar las pertinentes averiguaciones para el esclarecimiento del suceso y sobre las siete y media de la madrugada, el médico Román Bautista Jiménez realizaba la primera revisión de los restos, certificando que los mismos pertenecían a un feto de aproximadamente seis meses de gestación, con un peso cercano a los mil gramos, y cuyo aborto debió haberse producido sobre las ocho de la noche del viernes.

Los resultados de la autopsia fueron lo que dejó con el alma en vilo a todo el mundo

Era sólo el resultado de un aborto de una niña prematura de unos seis meses, producido al parecer de forma natural. Los detalles escabrosos fueron lo que dio la vuelta a algo que de otra manera no hubiese sido más que una interrupción de un embarazo.

Los resultados de la autopsia fueron lo que dejó con el alma en vilo a todo el mundo. Tras el aborto, le fue seccionada la cabeza con tijera o cuchillo muy afilado de un solo golpe y sin desgarro a la altura de la cuarta vértebra cervical; presentaba dos incisiones de arma blanca a la altura de los parietales; el cráneo estaba fracturado, y el corte del cordón umbilical hecho a los cuatro dedos reglamentarios del ombligo, como se acostumbraba hacer normalmente por personas experimentadas en partos. Se dedujo la participación de al menos una persona que ayudó en todo el horrible suceso y que en intento de ocultación se lanzó presionando sobre los pequeños restos a los urinarios la noche de la víspera del Pino. El informe concluía «no es infanticidio ni delito de aborto, es un hecho bestial».

Y como tal, poco a poco, y con esa medicina en que muchas veces se convierte el olvido; algo tan terrible fue pasando al desvanecimiento de la memoria; de tal manera que a muchas personas que lo vivieron les cuesta recordar en la actualidad los detalles.

Aquello fue el último detonante para acabar con los infames evacuatorios de la Villa. Ni un mes después, Gregorio González García, alcalde de Valleseco, se quejaba de las malas condiciones del Matadero de Teror al que la Jefatura Provincial de Sanidad obligaba a utilizar a sus vecinos en la matanza de las reses. Ubicado junto a las Escalinatas de la Calle Calvo y con instalaciones antiguas era totalmente inadecuado para el sacrificio del ganado.

Ya desde fines de aquel año comenzó a tratarse seriamente el tema. El Ayuntamiento de Teror redactó un proyecto para iniciar las obras de uno nuevo ubicado en la zona de Carreño, junto a la carretera de Arucas y lo sacó a subasta esperando que la compañía constructora que realizaba las obras de la Basílica de Teror se hiciera cargo de ellas, «dado el escaso importe del proyecto, que no asciende a más de 300.000 pesetas». A continuación, en marzo de 1970, se aprobaba el proyecto de unos nuevos urinarios a construir en el solar que el matadero dejaría libre, con un total de 500.000 pesetas.

La inauguración se hizo esperar unos meses por el Ayuntamiento, interesado en cargar de actos, alegría y festividad la jornada del 26 de julio de 1972

El matadero de Carreño, junto a Guanchía, se terminaba en abril de 1971 y era inaugurado en julio de aquel mismo año con otra obra requerida por la juventud terorense, el célebre Hogar de Juventudes, la OJE, en la actual calle José Medina Navarro. Y por fin, en septiembre de 1971 se sacaban a subasta los nuevos servicios públicos con las dependencias ubicadas en su piso alto; que ya estaban terminadas al empezar el siguiente año, por lo que cumplen su medio siglo de existencia.

Pese a ello, su inauguración se hizo esperar unos meses por el Ayuntamiento, interesado en cargar de actos, alegría y festividad la jornada del 26 de julio de 1972. Aquel día, el pueblo y los políticos recibieron a las once de la mañana a las principales autoridades de la isla, presididas por el gobernador civil Fernández Galar. Con prisa y sin pausa, y todo un gentío acompañante, Monseñor Socorro inauguró y bendijo los nuevos urinarios que, todo hay que decirlo, han prestado su medio siglo de servicios dando una muy buena imagen de todos sus usuarios.

En la tarde, tras pasar por la Pista que luego se llamaría del Cabildo y aun entonces en construcción, los voladores y los vivas anunciaban que se inauguraba la obra de mayor interés para la promoción turística de la Villa en toda su historia; la obra que según Frade Molina, presidente de la Comisión de Turismo del Cabildo, estaba en «sitio tan estratégico y hermoso, en esta bellísima tierra que Dios nos ha concedida para poder disfrutar de ella».

Se refería al Mirador de San Matías.