Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, ha defendido este miércoles a los cinco detenidos, entre ellos el interventor de la institución, por supuestas irregularidades en los contratos de las Jornadas del Paisaje. Morales recordó que la investigación procede de una denuncia, "una más, de este funcionario en contra de este interventor porque ya lo ha denunciado en muchas ocasiones, la primera hace once años por un caso de atención sociosanitaria que luego fue sobreseído".

Por ello, el presidente del Cabildo espera "que todo se aclare" y se muestra convencido de que "los expedientes que están tramitados por parte del área de Política Territorial son impecables". Insiste Morales en que espera que "esto no dure otros once años como el caso anterior y podamos pronto aclarar la situación porque me preocupa la imagen que se pueda dar de la institución, es un hecho absolutamente aislado y responde a la denuncia de un funcionario a otro funcionario", aseguró en la inauguración de las jornadas de Comarcas Sostenibles que se celebran este miércoles y mañana en el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

"Los expedientes se han tramitado de manera escrupulosa, no tenemos ninguna constancia de que se haya cometido ningún delito por parte de ninguna persona", sentenció Morales.