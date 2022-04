San Bartolomé de Tirajana aprueba su presupuesto sin apoyo de la oposición y CC irá a la Fiscalía

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aprobado definitivamente el presupuesto para el ejercicio de 2022, unas cuentas que ascienden hasta los 91.300.000 euros, el más alto de su historia por la suspensión de la regla de gasto por parte del Consejo de Ministros, y que incrementa en 15,7 millones de euros el crédito disponible respecto al anterior. Sin embargo, el nuevo presupuesto ha salido adelante solamente con los 14 votos a favor del equipo de gobierno (PSOE ,NC, Cs y una edil no adscrita), pero con el voto en contra de la oposición, conformada por PP-AV y CC. Esta última formación ha anunciado que denunciará la aprobación del presupuesto ante la Fiscalía porque lleva aparejada complementos salariales para el comisario, el secretario, el tesorero y la interventora que son «ilegales» al no seguir el procedimiento adecuado tal y como establecen hasta cuatro sentencias distintas, según defendió el portavoz nacionalista, Alejandro Marichal. La alcaldesa, Conchi Narváez, está «tranquila», defiende el trabajo realizado desde las distintas áreas y pide que no se judicialice la política.

Durante el debate de la sesión plenaria y tras haber sido desestimadas todas sus alegaciones contra el presupuesto, Marichal sostuvo que los argumentos de Narváez para rechazar sus reclamaciones eran falsos. «No hay acuerdo ni negociación del incremento salarial de ciertos funcionarios con los sindicatos, ni se mete en el presupuesto porque esté judicializado, eso es falso, ya hay cuatro sentencias firmes que lo rechazan y por eso en mi etapa como concejal de Recursos Humanos firmé un decreto para que se retiraran esos complementos». También votó en contra del presupuesto PP-AV al considerar que es «irreal» y que no se ajusta a las necesidades del municipio. Su portavoz, Elena Álamo, consideró «insuficientes» las partidas para los gastos de seguridad, servicio de salvamento en playas, el crédito para la limpieza de oficinas o para pagar el suministro eléctrico. Tras los argumentos de Marichal y Álamo, la concejala de Hacienda, Inés Rodríguez, defendió que es un presupuesto elevado que se le «atraganta» a la oposición y sostuvo que «todo está avalado por informes técnicos», al igual que ratificó Narváez tras el Pleno al asegurar que da « por bueno» cómo se han respondido las alegaciones. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Samuel Henríquez, insistió en que son las cuentas «más sociales» pues incrementan las partidas para Servicios Sociales y Mayores. Narváez rechaza crear una comisión de investigación sobre el presunto caso de corrupción En otro orden de asuntos, el Pleno desestimó con los 14 votos a favor del gobierno, los tres en contra de CCy seis abstenciones de PPAV la propuesta de CC para la creación de una comisión especial no permanente para investigar el presunto caso de corrupción urbanística en el Ayuntamiento, después de que la Fiscalía investigue si un funcionario otorgó licencias de obra menor por los de obra mayor. La alcaldesa argumentó que «no ha lugar porque la competencia de investigación judicial la tiene la Fiscalía». Por su parte, eledil de Presidente, Antonio Pérez, añadió que «ilógico que pida esa comisión de investigación donde accedamos a información por la cual se nos pueda estar investigando». El Pleno también dio luz verde al Plan Estratégico de Subvenciones que incluye un incremento de más de un millón de euros para clubes deportivos, culturales, sociales y ONG. Solo entre los clubes deportivos serán beneficiarios más de 70 equipos. Este punto fue aprobado con los 17 votos a favor del grupo de gobierno y CC y los seis en contra de PP-AV por el «oscurantismo, parcheo e improvisación constante» y por no haberlo incluido en el presupuesto. Aunque CCvotó a favor también destacó que estas subvenciones debieron contemplarse en el presupuesto. Durante la sesión también salió adelante, con el voto en contra de la oposición la cesión de competencias al Cabildo para la realización de los informes ambientales de los proyectos urbanísticos. El edil de Urbanismo, Samuel Henríquez, justificó este encargo porque el secretario ha avisado de que el órgano ambiental creado en mayo de 2021 al estar mal constituido por ser el presidente y el concejal la misma persona y los acuerdos podían ser nulos. El Ayuntamiento pide a Costas que retome la obra de mejora del paseo marítimo de San Agustín En el ámbito del urbanismo, el Pleno también validó por unanimidad por un lado el inicio del procedimiento ambiental de la modificación menor del PGOpara la ampliación de Bellavista con nuevas viviendas de protección oficial y zonas verdes, y por otro el inicio del procedimiento ambiental para la modificación sustancial del PGO para la implantación de un gran parque comercial en El Tablero. Por último, el Pleno aprobó la cesión de una parcela situada en el Lomo Maspalomas al Gobierno para la construcción de un centro de FP. Se trata de cambiar el uso social por educativo para ceder un terreno que se ubica junto a la parcela donde se levantará el centro ante la insuficiencia de metros cuadrados. En el apartado de las mociones, el Pleno rechazó una presentada por CCpara la rehabilitación de la urbanización La Paz porque, dijo Pérez, el Ayuntamiento ya está tramitando distintos proyectos. Sí salió adelante como institucional instar a Costas a retomar la rehabilitación del paseo marítimo de San Agustín y que revise y adjudique nuevamente el proyecto, parado desde 2017.