¿Qué son las Jornadas del Paisaje y cuánto costaron?

Sin duda la noticia de la semana en Canarias es la detención del interventor general, Juan José Sánchez Arencibia, de su mujer, y de otras cuatro personas implicadas en una supuesta trama de contratos irregulares, así como del registro policial en las dependencias del Cabildo de Gran Canaria. Estas detenciones es la materialización de una investigación que comenzó tiempo atrás y que da pie a preguntarse:

¿Qué son las Jornadas del Paisaje?

Las Jornadas Paisaje de Gran Canaria se idearon en 2016 con el objeto de crear un marco de debate en el que reunir a expertos: especialistas en arquitectura e ingeniería de caminos, técnicos, paisajistas, artistas, defensores del medio natural, profesores universitarios y representantes del sector empresarial turístico que expondrían en dos jornadas maratonianas sus propuestas para la mejora del territorio insular. Desde entonces hasta 2019, a las jornadas acudían arquitectos de renombre de otras comunidades, y en cada edición colaboraban diferentes empresas implicadas en el desarrollo económico-ambiental regional. Ninguna edición se ha celebrado en la misma fecha y los espacios elegidos para celebrar los eventos han sido el Museo Elder y el Auditorio Alfredo Kraus. Además, con el paso del tiempo también ha ido variando en duración y programación: la primera edición se celebró solo en un día y se centró en organizar mesas redondas y en un concurso de videos: 'Express 2016: ‘Imagina tu paisaje, imagina Gran Canaria’; la segunda, ya abarcaba dos días, pero continuó con el formato de mesa redonda y el concurso de vídeos, y en los dos últimas ediciones modernizaron el formato con mayor número de ponencias de expertos, debates, menor número de mesas redondas, concursos y reconocimientos (en la IV edición eliminaron el concurso). El acceso a las sesiones era gratuito, previa inscripción y tras su desarrollo, sus organizadores comentaban el éxito de su participación. Lo cierto es que al buscar en Internet 'Jornadas Paisaje Gran Canaria' de todas las maneras posibles, los resultados son muy pobres y solo se encuentra una página oficial en Facebook de la IV Jornada del Paisaje de Gran Canaria, con 768 seguidores, que tiene como contacto comunicacionit7, además de los anuncios de las jornadas en la Asociación Canaria de los Derechos Urbanísticos, en la mal lograda web Observatorio del Paisaje de Canarias, y en el formulario de inscripción de las últimas jornadas de Política Territorial del Cabildo grancanario, entre otras pocas páginas.

¿Cuánto y cómo?

Crear un evento supone un coste. Las Jornadas del Paisaje de Gran Canaria no son una excepción y todos sus ediciones supusieron una inversión: crear el programa, diseñar la cartelería, impresión, comunicación, videos, organización, ponentes, invitados. etc. A esto se unen los recursos de la institución organizadora, los del espacio en donde se desarrollaron, más las contribuciones de promotores y colaboradores. Pero concretando en la organización, como cualquier administración pública, el Cabildo de Gran Canaria debe formalizar un contrato de obra o servicios para realizarlo y el mismo debe variar en función de la cantidad de inversión que requiera. En la actualidad, un contrato menor no puede superar los 15.000 euros cuando se refiere a contratación de servicios. En 2016 no podía superar los 18.000 euros. Si fuera así, se debería realizar otra modalidad para la adjudicación de los contratos administrativos basado en el procedimiento de negociación al que concurre hasta tres candidatos. En el caso de las Jornadas de Paisaje se procedió de la siguiente manera según la denuncia realizada por la Asesoría Jurídica de la Corporación insular que figura en el auto judicial:

2016

Este fue el año en el que comenzó la I Jornada del Paisaje, (30 de noviembre) con su primer contrato de servicios para ejecutar el evento por un montante de 18.425 euros, otorgado a Instituto Canario de Telecomunicaciones, S. L., de la calle Senador Castillo-Olivares de la capital, cuyo socio único y administrador era Míchel Jorge Millares. En esa dirección está domiciliada también la empresa Imaco 89. Precisamente, la Asesoría Jurídica del Cabildo de Gran Canaria subraya esta relación en su informe ante el Juzgado de Instrucción Número 1 de Las Palmas de Gran Canaria: "si bien el procedimiento seguido era marcadamente mejorable, no se detectan ilegalidades groseras, pero sí se detectan algunas cuestiones significativas que se extraen de la mera lectura del expediente administrativo, relativas a la posible vinculación de las empresas Imaco 89 y el Instituto Canario de Telecomunicaciones".

2017

II Jornada del Paisaje, (22 y 23 de junio), con un contrato menor de 19.260 euros, para el Instituto Canario de Telecomunicaciones, S. L. En estas jornadas, la Asesoría Jurídica indica en su expediente que observa "indicios de fraccionamiento del contrato, así como anomalías en la tramitación y ejecución de los patrocinios"

2018

III Jornada del Paisaje (19 y 20 de abril), el contrato ascendió a 29.532 euros. En relación a este contrato, la Asesoría Jurídica apostilla: «falta la documentación precisa (ni siquiera la adjudicación, desconociéndose si descansó en Instituto Canario de Telecomunicaciones o en Inexart Canarias) para poder pronunciarse sobre la legalidad, desde el punto de vista administrativo, de las contrataciones, tanto respecto a la errónea reducción de plazo para ofertas en el negociado, como en relación con la regularidad o irregularidad de la contratación de la organización de las Jornadas».

2019

IV Jornada del Paisaje (13 y 14 de marzo), la inversión se incrementó a 60.000 euros. En esta ocasión, en palabras del organismo, la prohibición de división del objeto contractual establecida por la Ley de Contratos del Sector Público «se le da una definitiva y contundente patada con el ánimo de repartir el pastel entre todas las empresas amigas, siempre con el visto bueno de la Intervención General».

«Por supuesto», continúa el análisis remitido al Juzgado, «tampoco faltan los extraños patrocinios de años anteriores pagaderos directamente a la adjudicataria principal, y el recurso a créditos de otras aplicaciones presupuestarias; sin embargo, por algún extraño motivo el testaferro utilizado este año para cubrir a la verdadera empresa protagonista de la organización, Imaco 89 S.L., fue la periodista Mónica Torres».

Finalmente todo esto se ha traducido en una supuesta trama de contratos repartidos entre una pequeña telaraña de empresas amigas a través de presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación prohibida, que asciende a un total de 127.217 euros.