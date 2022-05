María Ángeles González: "Estoy bien de salud a mis 78 años para ser concejala de AV de Santa Lucía"

Desde la semana pasada usted es concejala del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana tras la renuncia de seis compañeros de la lista electoral de la Agrupación de Vecinos de Santa Lucía de Tirajana (AV-SLT). ¿Por qué quiso entrar en este partido político?

Por que AV-SLT va y lucha por el pueblo, por la gente, por su bien estar y por su calidad de vida. Además, en sus filas hay gente luchadora, formada, honrada y educada. Y yo doy mi vida por el pueblo. Yo jamás miento.

¿Todo vale en política?

Sí, si es por el bien del pueblo, que es el que mantiene el Ayuntamiento. Hay que ayudar al pueblo y respetarlo.

¿Cómo valora que un concejal de AV-SLT insultara e intentase agredir físicamente a un funcionario tras la celebración del pleno del mes de marzo?

No lo vi. No puedo opinar de lo que yo no he visto. Yo estaba en Lanzarote. No opino.

¿Cómo interpreta que, tras la renuncia de Juan José Ramos, los cinco siguientes de la lista electoral no aceptaran el acta electoral, y así pudo usted ser concejala el día 28 de abril, estando en el puesto 13?

Fue voluntad de ellos. Yo he aceptado ser concejala. Para mí es un orgullo y una satisfacción. Voy a aportar todo lo posible como concejala y ayudar en todo lo que pueda. Quisiera centrarme en los temas relacionados con los mayores y los parques y jardines. Hace falta la decisión del partido.

Su interés por la política y su colaboración con Nueva Canarias (NC) y por los partidos santaluceños que se fusionaron en NC era desde hace tiempo.

A partir de los años 70 porque volví a ver y a denunciar las gran necesidades que habían en Vecindario y en el municipio. Por ejemplo, yo hice la acera delante de nuestro restaurante y fonda. No podíamos seguir con esa carretera sin nada más en lo que es ahora la avenida de Canarias de Vecindario. Sí, cierto, colaboré y seguí a los distintos alcaldes [de NC] como Carmelo Rodríguez, Camilo Sánchez, Silverio Matos y Dunia González.

Qué políticos han sido su referencia

Camilo Sánchez era único y yo admiro a Silverio Matos.

¿Y por que dejó de interesarse por NC y lo hace ahora por AV?

Fue a partir de 2018, cuando me uní a trabajar con AV y se comenzó a preparar la campaña y la lista electoral para las elecciones municipales de 2019, y conseguimos cinco concejales [desde entonces han renunciado ocho]. Me interesé por el partido liderado por Manuel Hernández porque se interesa más por el pueblo.

Qué es lo peor que hace el actual grupo de Gobierno [formado por NC, Fortaleza y PP]?

Falta una mayor y mejor atención a los ciudadanos. No se atiende al ciudadano. Si la gente reclama es porque existen necesidades. Los vecinos y vecinas de Santa Lucía de Tirajana son muy nobles, pero no lo pueden aguantar todo. Los políticos deberían ser más cercanos a la gente y hacerse menos fototitas.

Dedicarse a la política de forma activa, ya como concejala en la oposición, ¿a su edad?

Tengo 78 años y el 31 de diciembre cumplo 79. Estoy bien de salud, no tomo ninguna pastillita, ni tengo ninguna patología. Estoy en condiciones y bien de salud para ser concejala. Mis secretos para estar bien son tres: tener la frente muy alta; alimentarme bien; y trabajar, como he hecho desde niña. Siempre desayuno gofio, queso y leche de cabra, acompañado de hierba Luisa y caña de limón.

El otro secreto que destaca es trabajar, de lo que sabe bien.

Desde que yo tenía dos meses de vida, mis padres y nosotros, los tres hijos, íbamos al sureste y al sur de la Isla en función de la zafra, del trabajo que hubiese y, de mayo a julio, de vuelta a Tejeda, donde nací en 1943, siendo mis padres Salvador González García, que murió en 1979 a los 60 años, y María Herrera Vega, que murió en 2000 a los 85 años. Mi hermano es Juan José, que vive en Lanzarote y tiene 82 años; y mi hermana es María Luisa, de 76 años. Pues el primer sitio al que fuimos, yo con dos meses, fue El Tablero, en San Bartolomé de Tirajana; luego a los tomateros de los Betancor, en Vecindario; después a la finca de José Verdugo; a la cuartería de Los Chiqueros, donde está el museo de La Zafra, en Vecindario, con el que colaboré. Y así muchos sitios. Yo fui empaquetadora, ytrabajé en muchas cosas más en relación a la agricultura.

¿Cuándo cobró su primer sueldo?

A los seis años y fueron seis pesetas, repartiendo la leche de la lechería de los Betancores. A esa edad, más o menos, aprendí a leer y a escribir. Me enseñó un militar retirado. Era duro. Me castigaba poniéndome de rodillas sobre el millo en el suelo o con varios libros en las palmas de las manos y los brazos estirados. Mis padres le pagaban las clases con huevos, millo o tomates, según hubiera. No teníamos dinero. Mis padres no sabían leer, ni escribir.

¿Conoció usted al maestro José Zerpa?

Sí, y a sus dos hijos. El era un maestro que ayudó mucho a los demás. Enseñaba a leer y a escribir a niñas y jóvenes empaquetadoras por las noches, después de que salieran de trabajar. Su mujer, que no recuerdo su nombre, era muy buena persona. Vivían en el cruce de Sardina y tenían también una tienda, y ayudaban a los demás. Y también repartían la prensa.

Se casó usted muy joven, ¿no?

A los quince años, con Braulio Felipe Vicente. Teníamos 23 años de diferencia. Él había nacido en Montejo de Tiermes, en la provincia de Soria. Trabajó como minero en el pozo María Luisa, en Langreo [Asturias]. Y venía de Venezuela cuando llegó a la Isla. Y tuvimos tres hijos: María Pilar, ahora con 61 años; Elena, de 59; y 57 años Claudia Felipe González. Y tengo tres nietos. Tras casarnos nos fuimos a Venezuela en 1959. Mi marido trabajó como cocinero en el palacio de Miraflores. Y yo trabajaba por las mañanas limpiando en una casa y por las tardes en la dulcería Agencia de Festejos la Alegría.

¿Cuándo regresaron de Venezuela?

A los cuatro años, en 1963 aproximadamente, con algo de dinero que ahorramos y pudimos comprar un terreno, junto a lo que es ahora la avenida de Canarias y el hotel Avenida. No había casi nada en ese Vecindario cuando llegamos, entre La Cerradura y la Era, y una carretera de tierra. Había mucha necesidad, pero también mucho futuro. En ese terreno construimos una casa, donde montamos un bar, que luego pasó a ser restaurante, y también tuvimos una pensión que pasó un hostal. En ese tiempo sólo habían cuatro teléfonos: el del farmacéutico; el del cura; el del practicante; y el nuestro. En 2003, volvimos a construir en ese solar y ahora hay oficinas y tiendas.

Fue especialmente duro para usted la muerte de su marido.

Muy duro. Murió de cáncer. Él tenía 60 años y yo tenía 37 y tres hijas, además del bar y la pensión. Fue muy duro, pero salimos adelante.

¿Por qué le llaman María La Talega?

Me encanta que me llamen así. Estoy muy orgullosa de mis padres y de mis abuelos. El Talega viene de como llamaban a mi abuelo, que tenía un molino de agua con el que hacía gofio en El fondillo, en Tejeda.

Usted no ha parado nunca.

Exacto [ríe]. Estuve y trabajé en la asociación de vecinos Los Pajaritos de Doctoral. En 1982, fundamos Isabelita y yo el club de mayores de la calle Primero de Mayo. En los 90, fui secretaria y entrenadora del club de fútbol San Pedro Mártir de Doctoral. Yo entrenaba el equipo juvenil y los infantiles. Muchas veces llevaba a diez u once chicos en mi coche e íbamos al campo de fútbol del Castillo del Romeral, Carrizal o Telde. Y después les invitaba a bocadillos. Puse dinero para la vestimenta de los chicos. Además, en casa tengo muchos diplomas de cursos que he hecho, como de calado, bordado, cocina o manualidades. Y hoy en día tampoco paro, que si en la finca, o me pongo a bordar, hacer punto o a cocinar.