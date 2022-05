Mogán da un paso más para fomentar el turismo nacional y reforzar su posición como uno de los principales destinos turísticos de Canarias, incorporando por primera vez una estrategia de promoción a través de un influencer. Raúl Ginés, moganero con aproximadamente 220.000 seguidores en la red social Instagram y participante en el programa de televisión La Isla de las Tentaciones, es desde hoy embajador digital del municipio y de su mano se publicitará todo lo que tiene que ofrecer Mogán a quienes lo visitan.

La presentación oficial de Raúl Ginés como embajador digital se ha llevado a cabo en el Puerto de Mogán, una de las localizaciones más representativas del municipio y de Gran Canaria, pues es el lugar más visitado de la isla. Esta mañana lo recibía allí la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, que ha señalado este proyecto como “una apuesta meditada y decidida para llegar a aquellas personas a las que ya no es posible acceder con una promoción convencional”.

Para la edil, Ginés es la persona adecuada para este nuevo proyecto porque, además de su gran número de seguidores, es natural de Mogán. “Teníamos que darle una vuelta, ser novedosos. Y qué mejor que contar con un influencer del municipio, que vive aquí, conoce todos los rincones y puede proyectarlos en sus redes”, ha dicho. Para la alcaldesa el objetivo es claro, “seguir posicionando Mogán a nivel nacional e internacional y captar a la mayor cantidad de turistas para que nos visiten”.

“Considero que he sido embajador de Mogán toda la vida, pero ahora lo soy de forma oficial”, ha expresado Raúl Ginés, que además asegura sentirse “muy contento de poder mostrar a todos mis seguidores de Instagram el municipio y hacer promoción de él, que es donde me he criado y donde quiero morir. Es un sueño cumplido”.

El pistoletazo de salida de Ginés como embajador será de cara a la Feria del Atún y el Mar de Mogán, que se celebrará a finales de mes. No obstante, también dará a conocer a sus seguidores la amplia oferta de actividades de este territorio, la gastronomía, las rutas de las medianías, moda local, entre otros. Todo ello lo hará en compañía de personas que destacan en el municipio en sus correspondientes ámbitos, como Germán Ortega, chef del Restaurante La Aquarela con una estrella Michelin, Nikola Ivicic, sumiller del mismo establecimiento, la diseñadora y estilista Jessica Morata, y un gran conocedor de los senderos moganeros, Francisco Armas, que han estado presentes en el acto de hoy.

Raúl Ginés mostrará también los eventos que organiza el Ayuntamiento durante el año e incluso acudirá a los centros educativos para ofrecer a los jóvenes claves para una gestión positiva de las redes sociales. “Para la gente joven que no las domina mucho y que está en pleno desarrollo puede resultar peligroso según cómo las usa. Y en eso vamos a estar, en ayudar y aportar lo pueda”, ha relatado.

Por otro lado, ha manifestado que también habrá hueco para concienciar sobre la importancia de mantener en buen estado el entorno. “Estoy muy contento con ello porque amo el medio ambiente”, ha apuntado. Así, entre otras acciones, intentará sensibilizar a sus seguidores para mantener limpias las playas.