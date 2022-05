Una bandera canaria colocada en lo más alto del Roque Nublo desató la polémica al comienzo de esta semana. La indignación y la sorpresa invadió a toda Tejeda, hasta que este martes dos escaladores retiraron la bandera de la cima del mayor símbolo de Gran Canaria.

Un vecino captó la imagen de la bandera situada en la superficie del monolito y la difundió en redes sociales, convirtiendo el suceso en viral.

El Cabildo de Gran Canaria procedió a su retirada y se ha abierto una investigación. El valor sentimental e histórico del Roque Nublo, declarado Monumento Natural, convierten el acto en una herejía y una infracción.

El director general de Medioambiente del Cabildo de Gran Canaria, Manuel Amador,afirmó que “no es un delito, pero sí una infracción y una agresión medioambiental y paisajística. Curiosamente, el Roque Nublo es, junto a Tamadaba, el único lugar que requiere autorización para escalar. Espero que ninguno de los que tienen esa autorización lo hayan hecho, porque suelen ser muy responsables. Parece que pudo ser un furtivo -desconozco si han sido varios- que, sin permiso, lo hizo, pero tiene que saber de escalada seguro”, según ha informado a COPE Canarias.

“Es complicado detectar al infractor, pero estamos en ello. La colaboración ciudadana es clave. A ver si alguien lo vio o lo grabó para poder sancionar”, aseguró Amador, quien hizo especial énfasis en los escasos efectivos con los que cuenta para vigilar y controlar todos los parajes de la isla: “Tenemos 29 efectivos para toda la isla, no sólo para el Nublo. Tenemos Azuaje, Doramas, las Dunas de Maspalomas y es complicado cubrir todo. Nuestra intención es la de reordenar la gestión del Nublo, que tiene una afluencia diaria de unas dos mil personas para una estimación de unas ochocientos mil al año”, manifestó.

El proyecto consistiría en la eliminación de los aparcamientos de acceso para coches privados y convertirlo en transporte público, ya que así “evitaríamos emisiones de CO2 y restringiríamos el acceso. Hay un proyecto para crear baños en la entrada y un centro de recepción de visitantes que explique a los turistas lo que van a ver y la precaución que deben tener”, declaró.

La concejala de Medioambiente del Ayuntamiento de Tejeda, Nandayeli Vega, admitió que “nos levantamos con esa imagen sorprendente para todos los vecinos. Estamos consternados y no deja de ser un atentando contra el Roque Nublo y un ataque contra el medio ambiente”.

“Seguramente fue un grupo de escaladores, porque para acceder tienes que serlo. No hay otra manera. No sospechamos de nadie, aunque hay vecinos que vieron varias personas arriba, pero no tenemos nada gráfico de lo que pasó”, concluyó.