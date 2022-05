El Ayuntamiento de Mogán ha reconocido la trayectoria de Eduardo Manuel Caudet García al frente de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Maspalomas y en general por los 45 años de servicio prestado. Recientemente jubilado, Caudet ha recibido una placa conmemorativa de manos de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ante compañeros representantes de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y autoridades. Aunque el municipio de Mogán se encuentra fuera de la demarcación en la que opera la Policía Nacional de San Bartolomé de Tirajana, la alcaldesa ha explicado que la relación con Caudet se ha estrechado en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis migratoria de 2020 que derivó en el hacinamiento de personas migrantes en el Muelle de Arguineguín, ya que el Cuerpo estuvo presente de principio a fin. También la figura del propio comisario, un gran apoyo entonces para Bueno. “Fueron momentos muy desoladores. Prácticamente nos veíamos solos y toda la ayuda que necesitáramos no llegaba”, ha apuntado.

Ha destacado también la labor de coordinación existente con la Policía Local de Mogán, que ha empleado las instalaciones de la Nacional situadas en el municipio vecino para llevar a cabo algunos cursos de formación de los agentes. “Era de justicia hacer este reconocimiento”, ha dicho la alcaldesa, recalcando la importancia “de la unidad y coordinación que debe de haber entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para dar una mayor garantía de seguridad a la población”.

El homenajeado, por su parte, ha manifestado sentirse “muy agradecido”. “La alcaldesa desde un principio ha tenido muy buena colaboración conmigo, me recibió bien, siempre me ha invitado a sus eventos y estoy muy agradecido porque no me lo esperaba”, ha relatado. Sobre su trayectoria profesional, Caudet, ha asegurado quedarse solo con lo bueno que ha cosechado. “Lo malo lo olvidas”, ha dicho.

La alcaldesa también hizo entrega de un reconocimiento al jefe del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, el teniente Juan Manuel Rodríguez del Moral, clave también para una idónea coordinación de los servicios, así como a Moisés González Vidal, nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Maspalomas.

El acto, celebrado en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial de Mogán, contó con, entre otros, el primer teniente de alcalde y concejal de Seguridad de Mogán, Mencey Navarro, el presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo (FEHT), José María Mañaricúa, el vicepresidente de la FEHT, Nicolás Villalobos, el jefe de la Policía Local de Mogán, Jorge Alemán, y el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mogán, Wenceslao Hernández.