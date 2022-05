El Ayuntamiento de la Villa de Firgas, ha procedido a la contratación del servicio de retirada de vehículos abandonados que prevé, además de la retirada, el transporte de los vehículos hasta las instalaciones del centro autorizado de descontaminación y tratamiento, la tramitación de los certificados de destrucción o de tratamiento ambiental, la descontaminación del vehículo y su tratamiento como residuo sólido además de la tramitación electrónica de la baja definitiva en la Dirección General de Tráfico (DGT), todo según la normativa vigente.

De esta manera, el Ayuntamiento prevé retirar aproximadamente una treintena de vehículos que se encuentran desde hace años abandonados por diferentes puntos del municipio, ya que hasta ahora el Ayuntamiento no disponía de la contratación de este servicio para la retirada, posterior tratamiento y baja definitiva de los vehículos.

En tal sentido, el alcalde de la Villa de Firgas, Jaime Hernández, manifestó que “este era un objetivo prioritario del grupo de Gobierno, toda vez que no existía en el Ayuntamiento un contrato que permitiera no solo la retirada del vehículo, si no además su gestión posterior hasta su desgüace definitivo. Acabar con la pésima imagen y la situación de insalubridad, contaminación y degradación que suponen estos vehículos abandonados, era un reto que nos habíamos planteado y que ha supuesto un intenso trabajo para la elaboración de las condiciones y cláusulas de contratación que nos permitiera abordar una problemática realmente preocupante y que tanto daño ocasiona al medioambiente, a la imagen turística del municipio y sobre todo a los propios vecinos».

El contrato tendrá coste cero para el Ayuntamiento, ya que el adjudicatario será compensado económicamente a través del propio objeto del contrato. Está previsto que a mediados de este mes de mayo la empresa adjudicataria Autodesguace y CAT Norte S.L., comience con los trabajos de retirada Desde el Ayuntamiento se procederá a establecer las sanciones a los propietarios.